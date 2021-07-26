Групу іноземців-"квартирників" затримано в Києві. ФОТОрепортаж

Серед постраждалих від рук злодіїв, які орудували в Києві, були і правоохоронці. Спільними діями працівників внутрішньої безпеки Нацполіції та оперативників карного розшуку головного і Солом'янського управлінь поліції столиці двом зловмисникам повідомлено про підозру.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Наприкінці травня цього року до чергової частини ГУНП у місті Києві надійшла інформація щодо вчинення крадіжок невідомими особами з двох квартир у Солом’янському районі. Зловмисники проникли до осель шляхом віджиму пластикових вікон і викрали ювелірні вироби, грошові заощадження та інші цінні речі власників.

Одне з помешкань належить співробітникові МВС України. В рамках захисту системи до розкриття злочину було задіяно працівників Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Спільно із карним розшуком районного та головного управлінь столичної поліції встановлено, що до скоєння злочинів причетна група іноземців, які наразі мешкають у Києві.

Під час проведення комплексу заходів оперативники поліції затримали двох фігурантів відразу після вчинення крадіжки зі ще однієї квартири, цього разу - у Печерському районі столиці. До чужої оселі злодії потрапили, пошкодивши серцевину дверного замка, та поцупили понад 1000 доларів США, 400 євро, майже 6000 гривень, а також золоті прикраси, годинники та інші цінності.

Крім того, під час огляду зловмисників та обшуку орендованого ними автомобіля і за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили та вилучили відмички, інструменти, якими користувалися злодії, а також – речі, викрадені раніше.

На теперішній час слідчі оголосили 25-річному та 35-річному чоловікам підозри за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. В процесуальному порядку вони затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжних заходів. За вчинене фігурантам може загрожувати до шести років позбавлення волі.

Тривають подальші слідчі дії для встановлення інших учасників групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності.