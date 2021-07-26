УКР
Групу іноземців-"квартирників" затримано в Києві. ФОТОрепортаж

Серед постраждалих від рук злодіїв, які орудували в Києві, були і правоохоронці. Спільними діями працівників внутрішньої безпеки Нацполіції та оперативників карного розшуку головного і Солом'янського управлінь поліції столиці двом зловмисникам повідомлено про підозру.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Наприкінці травня цього року до чергової частини ГУНП у місті Києві надійшла інформація щодо вчинення крадіжок невідомими особами з двох квартир у Солом’янському районі. Зловмисники проникли до осель шляхом віджиму пластикових вікон і викрали ювелірні вироби, грошові заощадження та інші цінні речі власників.

Одне з помешкань належить співробітникові МВС України. В рамках захисту системи до розкриття злочину було задіяно працівників Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ. Спільно із карним розшуком районного та головного управлінь столичної поліції встановлено, що до скоєння злочинів причетна група іноземців, які наразі мешкають у Києві.

Під час проведення комплексу заходів оперативники поліції затримали двох фігурантів відразу після вчинення крадіжки зі ще однієї квартири, цього разу - у Печерському районі столиці. До чужої оселі злодії потрапили, пошкодивши серцевину дверного замка, та поцупили понад 1000 доларів США, 400 євро, майже 6000 гривень, а також золоті прикраси, годинники та інші цінності.

Крім того, під час огляду зловмисників та обшуку орендованого ними автомобіля і за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили та вилучили відмички, інструменти, якими користувалися злодії, а також – речі, викрадені раніше.

Групу іноземців-квартирників затримано в Києві 01
Групу іноземців-квартирників затримано в Києві 02
Групу іноземців-квартирників затримано в Києві 03
Групу іноземців-квартирників затримано в Києві 04

На теперішній час слідчі оголосили 25-річному та 35-річному чоловікам підозри за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. В процесуальному порядку вони затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання до обрання запобіжних заходів. За вчинене фігурантам може загрожувати до шести років позбавлення волі.

Тривають подальші слідчі дії для встановлення інших учасників групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Пятерка, конечно, впечатляет... на последнем фото.
показати весь коментар
26.07.2021 11:13 Відповісти
Опять наши братья из Сакартве́ло попались?
показати весь коментар
26.07.2021 11:17 Відповісти
ясен пень, гамарджобы..
показати весь коментар
26.07.2021 11:24 Відповісти
Одно из помещений принадлежит сотруднику МВД Украины.Источник: https://censor.net/ru/p3279133

Этим и объясняется активность ментов.
"Сотрудник МВД", видимо, сказал: не найдете мое рыжьё, @йца оторву.
показати весь коментар
26.07.2021 11:30 Відповісти
Якщо "інастранци", то взагалі треба стріляти, де зловили
Якого вони тут лазять?
показати весь коментар
26.07.2021 11:32 Відповісти
а если б по ошибке не влезли в квартиру "сотрудника МВД "....искали б их дольше )))))
показати весь коментар
26.07.2021 11:39 Відповісти
украли фиг и нифига, а получат по полной.

Не ту квартиру бомбанули..
показати весь коментар
26.07.2021 12:00 Відповісти
На Позняках прямо сейчас каждую ночь орудует банда квартирных воров, обносят квартиры вдоль проспекта Григоренко.
показати весь коментар
26.07.2021 16:12 Відповісти
 
 