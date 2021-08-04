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Мешканка Закарпаття обікрала в Києві іноземного дипломата, її затримали

Двадцятирічна дівчина витягла із сумки співробітника посольства гаманець із 450 євро і 4000 грн. Тепер їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми встановили, що правопорушниця в підземному переході помітила чоловіка, у якого на плечі висіла сумка. Вона простежила за ним, а потім вкрала гаманець, у якому були 450 євро і 4000 гривень. Після перегляду записів із відеокамер системи "Безпечне місто" в ході оперативно-розшукових заходів зловмисницю затримано. Це - уродженка Закарпатської області, 2000 року народження", - розповіла слідчий відділення поліції №4 Олександра Кравчук.

Справу розслідують за статтею про крадіжку. Злодійці загрожує до 3 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Групу іноземців-"квартирників" затримано в Києві. ФОТОрепортаж

Мешканка Закарпаття обікрала в Києві іноземного дипломата, її затримали 01

злодійство (395) Нацполіція (15138) дипломати (565)


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Топ коментарі
+63
Чого соромитись? Пишіть - обікрала циганка.
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04.08.2021 17:40
+26
.....мають таке ж відношення до Риму як морська свинка до моря.
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04.08.2021 17:44
+11
Когда обворовывают дипломатов, то воровки сразу находятся. Это доказательство того, что они работают под прикрытием ментов.
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04.08.2021 18:06
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Чого соромитись? Пишіть - обікрала циганка.
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04.08.2021 17:40 Відповісти
Це не політ коректно, жіночка ромської національності ,десь так ))))))))
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04.08.2021 17:43 Відповісти
.....мають таке ж відношення до Риму як морська свинка до моря.
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04.08.2021 17:44 Відповісти
Вони проходили через Східну Римську імперію і злегка затрималися і після цього взяли самоназву собі роми.
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04.08.2021 17:59 Відповісти
Вірніше, вештаючись по теренах Римської Імперії, брехали що в Римі отримали дозвіл на безперешкодний прохід і таборування всюди де хочуть.
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04.08.2021 18:02 Відповісти
Дудлили ром.
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04.08.2021 18:09 Відповісти
жіночкаn? да ты женоненавистник! обокрало лицо проживающее в Закарпатской области.
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04.08.2021 17:48 Відповісти
в чому неполіткоректно? де є хоч один історичний документ підтвержуючий, що вони не цигани, а роми? чиїсь необосновані хотелки в дупу циганському барону.
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04.08.2021 18:01 Відповісти
на римлянов они слабо похожи, румыны тоже открещиваются. Стало быть цигане они, а не "ромы"
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04.08.2021 18:16 Відповісти
Происходят из Индии.
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04.08.2021 19:38 Відповісти
Саме так. Були колись найнижчою кастою яку зневажали всі, Навіть шудри. Змушені були тікати світ за очі бо не могли відмовитись від злодійства як способу життя. Остракізм працює і сьогодні як і тисячі років назад. Не продавайте їм нічого. Не говоріть з ними! Не майте з ними ніяких справ і дивіться скрізь них немов би їх не існує. І не бийте їх голою рукою - тільки дрючком який відразу знищуйте як "опоганений". І вже за кілька років вони будуть в Румунії...
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04.08.2021 20:30 Відповісти
Треба десантувати їх у Мацкву, - хай тероризують кацапів. )))

Мешканка Закарпаття обікрала в Києві іноземного дипломата, її затримали - Цензор.НЕТ 9035
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04.08.2021 18:19 Відповісти
Там местный барон должен им визу выписать с правом трудоустройства в местах массового пребывания лохов
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04.08.2021 19:41 Відповісти
Цыгане - кацапы ромской национальности. Это если по научному....
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04.08.2021 19:10 Відповісти
Цікаве визначення. Прикметно, що схожим чином колись висловився рябий Йоська. Він сказав, - "Я русскій грузінской національності".
Ще один приклад. До Лазаря Кагановича якось звернулася єврейська делегація, щоб він допоміг їм вирішити певне питання національно-культурного характеру. При цьому вони натякнули Лазарю Моісєєвичу, що він же свій, а тому чекають якнайшвидшого позитивного рішення. Однак Каганович їм відмовив зі словами, - "Я не єврей, - я комуніст". )))
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04.08.2021 19:33 Відповісти
Здавна українською: циган (-ка), німецькою - ******** (ціґойнер), польською - cygan і т.д. Цигани мають право називати себе як хочуть, але в багатьох навколишніх народів вони мають назву: цигани. Для себе: я назву ромами ту невеличку частину їх хто працює, їхні діти ходять у школу та вузи чи технікуми, не ходять та жебрають і крадуть.
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04.08.2021 20:38 Відповісти
От яка курва,на цензорі мене москальською перекладає?
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04.08.2021 20:40 Відповісти
потрібно не менше дипломата обікрасти,до того менти в упор не бачать.
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04.08.2021 17:43 Відповісти
это они бойца "айдара" и фото, и фамилию, и соцсети выкладывают. А в этом случае низзя!
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04.08.2021 18:14 Відповісти
Жительница Закарпатья....

дальше можете не продолжать
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04.08.2021 19:16 Відповісти
промисел не вдався: у Виноградові ще камер не натикано...
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04.08.2021 17:42 Відповісти
Скорее там дипломатов нет. Сколько она людей до этого обокрала? А о камерах вспомнили только сейчас...
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04.08.2021 17:45 Відповісти
не обокрала ...а ручку позолотил
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04.08.2021 17:45 Відповісти
***
подходит цыганка к водителю Мерса:
- дорогой, давай ручку позолочу?
- да на фига? чтоб мне ее потом вместе с дверью сняли!
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04.08.2021 17:49 Відповісти
молоток так и надо с ними
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04.08.2021 17:46 Відповісти
та шо ви ся творите на ту босорканю малу ))
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04.08.2021 17:51 Відповісти
Пытались из них сделать полезных членов общества - не выходит....Ну не будут они программистами и даже слесарями.Надо вводить черту оседлости.Выделить в степи танцплощадку и пусть куражатся.
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04.08.2021 17:53 Відповісти
Ты видел как живут "оседлые" цыгане?

Мешканка Закарпаття обікрала в Києві іноземного дипломата, її затримали - Цензор.НЕТ 5275Мешканка Закарпаття обікрала в Києві іноземного дипломата, її затримали - Цензор.НЕТ 6780Мешканка Закарпаття обікрала в Києві іноземного дипломата, її затримали - Цензор.НЕТ 7831
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04.08.2021 18:02 Відповісти
А ось сьогоднішня новина із Закарпаття, - https://transkarpatia.net/transcarpathia/nadzvychaine/147382-na-mukachivschini-masove-**********-ditej-u-romskomu-poselenni-foto.html Масове отруєння дітей у ромському поселенні на Мукачівщині.
Виявляється, цигани за централізоване водопостачання платити не хочуть, а беруть безкоштовну воду з помп. І тут же біля помп викидають сміття. Отрута зі смітника потрапила у воду, яку п'ють цигани. Результат, - отруїлися діти.
Тепер цигани вимагають у міської влади прибрати їхні смітники.

Мешканка Закарпаття обікрала в Києві іноземного дипломата, її затримали - Цензор.НЕТ 9950 Мешканка Закарпаття обікрала в Києві іноземного дипломата, її затримали - Цензор.НЕТ 1421
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04.08.2021 19:59 Відповісти
А вот не надо им мешать - всё решится само собой.
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04.08.2021 20:01 Відповісти
Так вони там уже до правозахисників звернулися (якесь БФ "Зміни одне життя").
Тепер почнеться ревище про дискриминацію ромів. )))
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04.08.2021 20:05 Відповісти
Ну так и наказать тех, кто дискриминирует этих вот, выкидая мусор и потравив детей...
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04.08.2021 20:10 Відповісти
Это не лечится оседлостью. Только жесткими п.здюлями с принудительным лишением родительских прав и анонимной ассимиляцией детей.
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04.08.2021 18:04 Відповісти
там гени і спадковість тебе швидше асимілюють...
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04.08.2021 18:07 Відповісти
IQ там в середньому 80, але навіть з таких за наявності бажання можна зробити копачів канав. Було б бажання.
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04.08.2021 18:10 Відповісти
всих на баржу і до Ердогана... він розпочав копати канал замість Босфору...
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04.08.2021 18:25 Відповісти
Ну и баржа может не доплыть ("не дойти", как говорят мареманы).....
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04.08.2021 19:09 Відповісти
Разберитесь с понятиями.
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04.08.2021 18:11 Відповісти
будувати завод, наувколо нього циганський гарлем, обгородити колючкою так, щоб виходів не було і всих циган на заврод... зроблять щось потрібне і якісне, платити гроші і міняти на харчі... виживуть - хай живуть і розвиваються..., ні... той ні...
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04.08.2021 18:06 Відповісти
Это как выделить домашним тараканам место в подвале.

Либо тараканов у вас нет, либо тараканы у вас есть и расползаются по всей хате с концентрацией в самых вкусных местах.
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04.08.2021 18:06 Відповісти
Красивая, наверное.
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04.08.2021 18:03 Відповісти
Оно тебе надо?
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04.08.2021 18:18 Відповісти
Фу,тема-"Нету сисек и морда кубиками" раскрыта,21 год...
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04.08.2021 18:37 Відповісти
Когда обворовывают дипломатов, то воровки сразу находятся. Это доказательство того, что они работают под прикрытием ментов.
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04.08.2021 18:06 Відповісти
Цыганьё абсолютно бесполезный народец. Не совсем понятно, для чего они нужны этой планете...
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04.08.2021 18:06 Відповісти
как и кацапы
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04.08.2021 18:07 Відповісти
екзотичні тварини потрібні... так і цигани - екзотика...
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04.08.2021 18:10 Відповісти
Для наказания тех, кто не исповедует Божьи заповеди - колется, бухает, жрёт как свинья, жадный до потери пульса, завистливый и так далее.
Все, кто не дружит с головой - они проходят у них как "лохи" - их подножный корм.
Цыгане - человеческие падальщики - питаются людскими грехами.
Как и ещё один народец - "дети юристов".
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04.08.2021 18:18 Відповісти
я вертел на одном месте что еврейские заповеди "божие", что цыган...
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04.08.2021 18:29 Відповісти
Если посмотреть кто у нас судьи, прокуроры, банкиры, силовики (не говоря о министрах),
то кто кого вертит - хороший вопрос.
Они вертят все неконсолидированные народы - пусть попробуют повертеть афганцев, японцев, или наших братьев поляков. Нам надо браться ум - уже беднейшая страна Европы.
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04.08.2021 18:46 Відповісти
Циганка,*****! На Закарпатті їх почали вже просто бити,то вони подались на "полювання" до Києва.
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04.08.2021 18:10 Відповісти
Навіть такий заголовок нетолерантний.Утиск за регіональною ознакою.Треба було написати "громадянка України".
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04.08.2021 18:15 Відповісти
будеш вчити свох дітей... якщо вони в тебе будуть, чи є...
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04.08.2021 18:23 Відповісти
ай не, не...


Мешканка Закарпаття обікрала в Києві іноземного дипломата, її затримали - Цензор.НЕТ 4100
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04.08.2021 18:23 Відповісти
Скоро там родится и Ермак Богданович.
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04.08.2021 18:42 Відповісти
Цыганка, конечно. Ненавижу воров!
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04.08.2021 18:42 Відповісти
Прогадала а потом сняла порчу с денежек.
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04.08.2021 18:50 Відповісти
Жителька Закарпаття,кажете?Це таке саме,як я найшла біографію Елвіса Престлі в Google і вичитала,що його батько був емігрантом з Шотландії,який ніколи не займався вихованням сина,його освітою,ніколи ніде не працював,але подарував сину гітару,коли йому було 5-6років.Я,якби,не расистка,але в мене закралася думка,що в цьому шотландці є щось «аномальне».А коли то дивлюсь по телеку док.фільм про Елвіса і там,розказуючи його біографію,уточнюють,що батько Елвіса Престлі-був етнічний циган,який приїхав в США з Шотландії.О,і тут все стало на своє місце😊.
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04.08.2021 18:54 Відповісти
чому в цензорі табу на те що менти кришують ромів? не зрозуміло. вони ж кругом де скопчення людей і менти теж там. в чому справа?
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04.08.2021 19:00 Відповісти
менти кришують ромів?

Бред - вони з ними зв"язуватися не хочуть ! (чи бояться - бо над тими малолітками + бабами є свій "Барон" з купкою "крутих безробітніх" )
За свою службу - 2-3 рази пересіклись ....і більше не хочуть .
А Україна ніяк не спитає - за що живе їх Барон + його підопічні ... які ніколи нігде не працювали !
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05.08.2021 06:29 Відповісти
Цыганка за работой
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04.08.2021 19:21 Відповісти
В Україні всього навсього 47 000 циган, а ось місць у вязницях близько 180 000. Перш за все потрібно знищити кримінальну субкультуру в циганському середовищі! Батькам тюрми а дітям спецінтернати. Це народ паразит. Народ злочинець, народ злодій і народ вбивця та аферист. І з цим потрібно дуже жорстко розбиратись згідно діючого законодавства. Чому циганські злодії не в тюрмах? Чому злодійки виховують дітей злодіями?
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04.08.2021 20:36 Відповісти
Нужны резервации... Как в США и Канаде...
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04.08.2021 20:45 Відповісти
Если *********** то пусть ради толерантности предложит ей пмж в своей стране
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04.08.2021 21:14 Відповісти
Напрашивается такой вопрос, зачем вообще вылаживать такое фото, если на нём нихрена не видно, или это вам надо лишь только для галочки???
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04.08.2021 23:13 Відповісти
Видео, что брови как у Мендель.
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05.08.2021 00:33 Відповісти
почему не видно ?
цыганва...
нужны крючки большие рыболовные ...
вот будет улов ...
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05.08.2021 00:36 Відповісти
 
 