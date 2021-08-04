Мешканка Закарпаття обікрала в Києві іноземного дипломата, її затримали
Двадцятирічна дівчина витягла із сумки співробітника посольства гаманець із 450 євро і 4000 грн. Тепер їй загрожує до 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми встановили, що правопорушниця в підземному переході помітила чоловіка, у якого на плечі висіла сумка. Вона простежила за ним, а потім вкрала гаманець, у якому були 450 євро і 4000 гривень. Після перегляду записів із відеокамер системи "Безпечне місто" в ході оперативно-розшукових заходів зловмисницю затримано. Це - уродженка Закарпатської області, 2000 року народження", - розповіла слідчий відділення поліції №4 Олександра Кравчук.
Справу розслідують за статтею про крадіжку. Злодійці загрожує до 3 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще один приклад. До Лазаря Кагановича якось звернулася єврейська делегація, щоб він допоміг їм вирішити певне питання національно-культурного характеру. При цьому вони натякнули Лазарю Моісєєвичу, що він же свій, а тому чекають якнайшвидшого позитивного рішення. Однак Каганович їм відмовив зі словами, - "Я не єврей, - я комуніст". )))
дальше можете не продолжать
подходит цыганка к водителю Мерса:
- дорогой, давай ручку позолочу?
- да на фига? чтоб мне ее потом вместе с дверью сняли!
Виявляється, цигани за централізоване водопостачання платити не хочуть, а беруть безкоштовну воду з помп. І тут же біля помп викидають сміття. Отрута зі смітника потрапила у воду, яку п'ють цигани. Результат, - отруїлися діти.
Тепер цигани вимагають у міської влади прибрати їхні смітники.
Тепер почнеться ревище про дискриминацію ромів. )))
Либо тараканов у вас нет, либо тараканы у вас есть и расползаются по всей хате с концентрацией в самых вкусных местах.
Все, кто не дружит с головой - они проходят у них как "лохи" - их подножный корм.
Цыгане - человеческие падальщики - питаются людскими грехами.
Как и ещё один народец - "дети юристов".
то кто кого вертит - хороший вопрос.
Они вертят все неконсолидированные народы - пусть попробуют повертеть афганцев, японцев, или наших братьев поляков. Нам надо браться ум - уже беднейшая страна Европы.
Бред - вони з ними зв"язуватися не хочуть ! (чи бояться - бо над тими малолітками + бабами є свій "Барон" з купкою "крутих безробітніх" )
За свою службу - 2-3 рази пересіклись ....і більше не хочуть .
А Україна ніяк не спитає - за що живе їх Барон + його підопічні ... які ніколи нігде не працювали !
цыганва...
нужны крючки большие рыболовные ...
вот будет улов ...