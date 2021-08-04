Мешканка Закарпаття обікрала в Києві іноземного дипломата, її затримали

Двадцятирічна дівчина витягла із сумки співробітника посольства гаманець із 450 євро і 4000 грн. Тепер їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми встановили, що правопорушниця в підземному переході помітила чоловіка, у якого на плечі висіла сумка. Вона простежила за ним, а потім вкрала гаманець, у якому були 450 євро і 4000 гривень. Після перегляду записів із відеокамер системи "Безпечне місто" в ході оперативно-розшукових заходів зловмисницю затримано. Це - уродженка Закарпатської області, 2000 року народження", - розповіла слідчий відділення поліції №4 Олександра Кравчук.

Справу розслідують за статтею про крадіжку. Злодійці загрожує до 3 років позбавлення волі.

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