Стартовала реставрация здания Национальной музыкальной академии в Киеве

На Майдане в Киеве стартовала реставрация здания Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского. Работы идут в рамках программы "Большая стройка".

Об этом сообщил в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, информирует Цензор.НЕТ.

Уже ко Дню Независимости будет обновлен фасад здания.Впервые за 63 года будут отреставрированы колонны, арки, перила центрального балкона и верхняя часть цоколя. Следующим этапом станут масштабные внутренние работы по замене инженерных коммуникаций, которые стартуют в сентябре.

Быков отмечает, что сейчас в столице в рамках "Большой стройки" реставрируются примерно 30 памятников. В частности, работы идут в Национальной опере, Софийском соборе, Киево-Могилянской академии, Киево-Печерской лавре.

"Масштаб работы на территории Киево-Печерской Лавры вообще впечатляет. На минуточку, реставрируют 14 объектов. В Лавре проведут реставрацию Онуфриевской башни, Троицкой церкви, крепостных стен, библиотеки митрополита Флавиана, башню Ивана Кушника, Церковь Всех Святых, пороховые погреба в киевской крепости и другие значимые объекты", — отметил Быков.

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Как известно, составной частью программы президента "Большая стройка" является программа "Большая реставрация", в рамках которой будут обновлены 150 памятников культуры по всей Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" ко Дню Независимости откроются сразу три обновленных объекта на легендарном острове Хортица — Козачий круг, смотровая площадка и холм с флагштоком.