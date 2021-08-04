Розпочалася реставрація будівлі Національної музичної академії в Києві

На Майдані в Києві стартувала реставрація будівлі Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Роботи йдуть у рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомив у Facebook голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков, інформує Цензор.НЕТ.

Уже до Дня Незалежності буде оновлено фасад будівлі. Вперше за 63 роки будуть відреставровані колони, арки, перила центрального балкона і верхня частина цоколя. Наступним етапом стануть масштабні внутрішні роботи із заміни інженерних комунікацій, які стартують у вересні.

Биков зазначає, що зараз у столиці в рамках "Великого будівництва" реставруються приблизно 30 пам'ятників. Зокрема, роботи йдуть у Національній опері, Софійському соборі, Києво-Могилянській академії, Києво-Печерській лаврі.

"Масштаб роботи на території Києво-Печерської Лаври взагалі вражає. На хвилиночку, реставрують 14 об'єктів. У Лаврі проведуть реставрацію Онуфріївської вежі, Троїцької церкви, фортечних стін, бібліотеки митрополита Флавіана, вежі Івана Кушника, Церкви Всіх Святих, порохових погребів у київській фортеці та інших значущих об'єктів", - зазначив Биков.

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Як відомо, складовою частиною програми президента "Велике будівництво" є програма "Велика реставрація", в рамках якої будуть оновлені 150 пам'яток культури по всій Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми "Велике будівництво" до Дня Незалежності відкриються одразу три оновлені об'єкти на легендарному острові Хортиця - Козаче коло, оглядовий майданчик і пагорб із флагштоком.