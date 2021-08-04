Правительство выделило 15,3 млн грн семьям погибших и раненых участников АТО
Эти деньги пойдут на выплату денежной помощи членам двух погибших украинцев и 21 украинцу, получившему инвалидность при участии в Антитеррористической операции.
Об этом сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Приветствую решение Кабинета Министров Украины о выделении 15 миллионов 312 тысяч гривень на выплату одноразовой денежной помощи членам семей двух граждан, которые погибли, и 21 гражданину, получившему инвалидность в антитеррористической операции", - написала она.
Омбудсмен добавила, что на заседаниях правительства постоянно акцентирует внимание на вопросах надлежащего соблюдения прав участников боевых действий и членов их семей.
"Для восстановления нарушенных прав мной направлены соответствующие обращения в Министерство по делам ветеранов Украины. Соблюдение социальных прав ветеранов войны находится на моем личном контроле", - сообщила Денисова.
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Нехай розкажуть скільки доплат та допомоги вони скасували.
РУКОВОДИТЕЛЯМ НАФТОГАЗА премия 134 миллиона на ЧЕТВЕРЫХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По 31 миллиону на РЫЛО. ну что 73х процентное стадо, выбрали голобородька?