Правительство выделило 15,3 млн грн семьям погибших и раненых участников АТО

Эти деньги пойдут на выплату денежной помощи членам двух погибших украинцев и 21 украинцу, получившему инвалидность при участии в Антитеррористической операции.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Кабинета Министров Украины о выделении 15 миллионов 312 тысяч гривень на выплату одноразовой денежной помощи членам семей двух граждан, которые погибли, и 21 гражданину, получившему инвалидность в антитеррористической операции", - написала она.

Омбудсмен добавила, что на заседаниях правительства постоянно акцентирует внимание на вопросах надлежащего соблюдения прав участников боевых действий и членов их семей.

Также читайте: Малообеспеченным семьям выделят к 1 сентября по 2 тыс. грн на ребенка

"Для восстановления нарушенных прав мной направлены соответствующие обращения в Министерство по делам ветеранов Украины. Соблюдение социальных прав ветеранов войны находится на моем личном контроле", - сообщила Денисова.