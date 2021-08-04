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Новости Агрессия России против Украины
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Правительство выделило 15,3 млн грн семьям погибших и раненых участников АТО

Правительство выделило 15,3 млн грн семьям погибших и раненых участников АТО

Эти деньги пойдут на выплату денежной помощи членам двух погибших украинцев и 21 украинцу, получившему инвалидность при участии в Антитеррористической операции.

Об этом сообщила в Telegram Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Кабинета Министров Украины о выделении 15 миллионов 312 тысяч гривень на выплату одноразовой денежной помощи членам семей двух граждан, которые погибли, и 21 гражданину, получившему инвалидность в антитеррористической операции", - написала она.

Омбудсмен добавила, что на заседаниях правительства постоянно акцентирует внимание на вопросах надлежащего соблюдения прав участников боевых действий и членов их семей.

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"Для восстановления нарушенных прав мной направлены соответствующие обращения в Министерство по делам ветеранов Украины. Соблюдение социальных прав ветеранов войны находится на моем личном контроле", - сообщила Денисова.

Автор: 

выплаты (644) Денисова Людмила (996) Кабмин (14025) помощь (7770) Антитеррористическая операция (18284)


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Які щедрі...
Нехай розкажуть скільки доплат та допомоги вони скасували.
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04.08.2021 21:03 Ответить
Родителей Журавля Сопля опять забыла?Там же под его личным контролем воин погиб.
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04.08.2021 21:03 Ответить
Так это выделили гражданским гражданам,или погибшим воинам,а Сопля?
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04.08.2021 21:06 Ответить
15 миллионов на 21 инвалида АТО и семьям двух погибших,а как на этом фоне выглядит премия в размере 120 миллионов гр. для 4-ёх членов наб.совета нафтогаза?Всё по-честному?
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04.08.2021 21:23 Ответить
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ 15 миллионов на 15 тысяч семей!!!!!!!!!
РУКОВОДИТЕЛЯМ НАФТОГАЗА премия 134 миллиона на ЧЕТВЕРЫХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По 31 миллиону на РЫЛО. ну что 73х процентное стадо, выбрали голобородька?
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04.08.2021 21:26 Ответить
А при гетьмане нафтогаз на минималке сидел? Или забыл, как выводились в США миллиогы (!) премий?
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04.08.2021 22:44 Ответить
Молчал бы Зебил-бы может показался бы умным! При Гетьмане нафтогаз приносил прибыль а при нарике только убытки!
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05.08.2021 06:52 Ответить
 
 