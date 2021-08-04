Суд вернул подконтрольный Фирташу Запорожский ТМК в собственность государства, - САП

В собственность государства решением Хозяйственного суда Запорожской области возвращен Запорожский титано-магниевый комбинат.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Аналогичное решение суд уже выносил в июле 2018 года, его законность подтвердил суд апелляционной инстанции. Но однако Верховный суд, частично удовлетворив кассационную жалобу компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), направил дело на новое рассмотрение. Именно в рамках этого нового рассмотрения суд принял сегодняшнее решение.

По данным правоохранителей, в 2013 году Фонд госимущества заключил оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, договор об ООО "ЗТМК". Этому ООО передали имущественный комплекс комбината.

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Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенному к инвестору менеджменту. Этот менеджмент потратил большинство привлеченных инвестиций, выводя их из Украины на счета оффшорных фирм.