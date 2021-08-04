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Новости
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Суд вернул подконтрольный Фирташу Запорожский ТМК в собственность государства, - САП

Суд вернул подконтрольный Фирташу Запорожский ТМК в собственность государства, - САП

В собственность государства решением Хозяйственного суда Запорожской области возвращен Запорожский титано-магниевый комбинат.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Аналогичное решение суд уже выносил в июле 2018 года, его законность подтвердил суд апелляционной инстанции. Но однако Верховный суд, частично удовлетворив кассационную жалобу компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), направил дело на новое рассмотрение. Именно в рамках этого нового рассмотрения суд принял сегодняшнее решение.

По данным правоохранителей, в 2013 году Фонд госимущества заключил оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, договор об ООО "ЗТМК". Этому ООО передали имущественный комплекс комбината.

Читайте: Предыдущее руководство Нафтогаза дало преференции компании Фирташа в газовых контрактах, – СМИ

Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенному к инвестору менеджменту. Этот менеджмент потратил большинство привлеченных инвестиций, выводя их из Украины на счета оффшорных фирм.

Автор: 

завод (512) Запорожье (2647) Фирташ Дмитрий (1057) САП (2060)


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Топ комментарии
+18
А облгазы слабо?
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04.08.2021 21:16
+9
Як виглядає боротьба Зеленського з олігархамиСуд вернул подконтрольный Фирташу Запорожский ТМК в собственность государства, - САП - Цензор.НЕТ 6144
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04.08.2021 21:24
+8
похоже на фейк, но все же:
В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах.
По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества».
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04.08.2021 21:36
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А облгазы слабо?
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04.08.2021 21:16 Ответить
Норм,коммуналку иму вычтите от грехов подальше,феминда...
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04.08.2021 21:18 Ответить
Теперь его быстро за копейки продадут Ахметову или Коломойскому?
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04.08.2021 21:22 Ответить
Перепишуть на Коломийського. При чому тут Ахмєтов?
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04.08.2021 22:38 Ответить
Як виглядає боротьба Зеленського з олігархамиСуд вернул подконтрольный Фирташу Запорожский ТМК в собственность государства, - САП - Цензор.НЕТ 6144
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04.08.2021 21:24 Ответить
а что долги уменьшают базу для налогобложения?
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05.08.2021 06:55 Ответить
похоже на фейк, но все же:
В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах.
По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества».
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04.08.2021 21:36 Ответить
Нам так не жить😁😁😁
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04.08.2021 21:43 Ответить
ну а в Украине раздали эти ваучеры и не объяснили что с ними делать. народ продал по 10 гривен а у кого то появились заводы. но ваучеры именные но концов уже не найдешь...а хорошо бы если бы все вернули..
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04.08.2021 21:52 Ответить
А вчерашние "красные директора" обанкротили заводы за месяц чтоб скупить подешевке.
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05.08.2021 14:47 Ответить
теперь очередь за облгазами. можно еще и рошен вернуть...
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04.08.2021 21:50 Ответить
кому вернуть рошен?
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04.08.2021 22:13 Ответить
Чувак шось таке зморозив , хз що .! Він напевно і сам не зрозумів .. .
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04.08.2021 22:22 Ответить
Петру Порошенко он же его сыну передал.
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04.08.2021 22:32 Ответить
этому? так он помер в 1812 году.
Суд повернув підконтрольний Фірташу Запорізький ТМК у власність держави, - САП - Цензор.НЕТ 2821
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05.08.2021 08:02 Ответить
..можно еще и рошен вернуть..))

Суд вернул подконтрольный Фирташу Запорожский ТМК в собственность государства, - САП - Цензор.НЕТ 6397 .
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04.08.2021 22:18 Ответить
А в зедиджитал все такие тупые ?
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05.08.2021 06:31 Ответить
Аналогичное решение суд уже выносил в июле 2018 года, его законность подтвердил суд апелляционной инстанции. Но однако Верховный суд, частично удовлетворив кассационную жалобу компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), направил дело на новое рассмотрение.

И, о чудо, вернули награбленное Фирташем...
Теперь внимательно смотрим кто его купит после выставки на приватизацию. Как же его будут делить беня с ахметкой?
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04.08.2021 21:50 Ответить
А сколько Фирташу Зе списал задолжености? Озвучте сумму.
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04.08.2021 22:37 Ответить
Возьмите цифры что производил завод ДО Фирташа,ВО время Фирташа и ПОСЛЕ Фирташа. Возьмите количество работавших и работающих сейчас. И ВСЕ станет понятно даже идиоту. Фирташ ВКЛАДЫВАЛ и СОДЕРЖАЛ УБЫТОЧНОЕ предприятие с надеждой вырастить в своих руках хороший замкнутый цикл производства. И сравните с алюминиевым заводом а ля раша ,которого уже просто нет и вместо того чтобы предъявить Дерипаске СЧЕТ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАМКНУТОГО цикла в УКРАИНЕ государственные чинуши( по "тихому" забрали РУИНЫ в госсобственность,что одназначно приведет к ВЫПЛАТЕ НАМИ этой твари еще и компенсации) Дерипаска дал чинушам,защитился от претензий за уничтожение завода и при условии подачи иска за мзду выиграет громадные компенсации в КОРУМПИРОВАНЫХ "украинских" судах. Ну как все "бизнесмены". За нанесение убытков ГОСУДАРСТВУ( ну то есть воровство из социальных НАШИХ денег) ведь нет ответственности! И ГДЕ ЗДЕСЬ "защитники". Нет. Правда странно. А тут скорее всего по заказу надо "правильно" УНИЧТОЖИТЬ замкнутый цикл титана в Украине. Ну и пиарнутся -как МЫ ( слуги Ахметова,который прикупил еще империю,НЕ ПЛАТИТ ДОЛГИ В БЮДЖЕТ при этом с "налоговыми рассрочками,ну и как Коломойши) долбим "олигарха" ,находящегося ПОД СУДОМ,НЕ ВЫЕЗДНОГО,НЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО своими активами и НЕ ВЛИЯЮЩЕГО НИКАК на политику в Украине и до етого содержавшего УБЫТОЧНЫЙ актив,платя ВМЕСТО государства( кто дружит с головой все может проверить по финансовой отчетности,какие выводы в офшор ИДИОТЫ? Когда дебет с кредитом не совпадает.Сырье, электроэнергия зарплата стоят ДОРОЖЕ их НАДО КУПИТЬ( коломойша бесплатно даст э/э? Ха,Ха) чем губка,какие офшоры тупицы?)Ну а теперь медленно комбинат добьют. Сначалаиз-за мизерных зп уйдут специалисты( уже) затем постепенно остановят ВСЕ производство,затем ПОРЕЖУТ на металл( ну по схеме как все в Украине) И все ,будем гордится количеством ГМО рапса. Как то так.
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05.08.2021 06:59 Ответить
Комбинат Фирташа выиграл аукцион на разработку участка титановых руд... за 50млн.грн...( для титанового бизнеса - это за копейки)...
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05.08.2021 09:47 Ответить
У нас все можна вернути в державу, аби тільки було бажання в презіка
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05.08.2021 12:15 Ответить
 
 