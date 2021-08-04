Суд вернул подконтрольный Фирташу Запорожский ТМК в собственность государства, - САП
В собственность государства решением Хозяйственного суда Запорожской области возвращен Запорожский титано-магниевый комбинат.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Аналогичное решение суд уже выносил в июле 2018 года, его законность подтвердил суд апелляционной инстанции. Но однако Верховный суд, частично удовлетворив кассационную жалобу компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), направил дело на новое рассмотрение. Именно в рамках этого нового рассмотрения суд принял сегодняшнее решение.
По данным правоохранителей, в 2013 году Фонд госимущества заключил оффшорной компанией "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, договор об ООО "ЗТМК". Этому ООО передали имущественный комплекс комбината.
Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие было передано в управление приближенному к инвестору менеджменту. Этот менеджмент потратил большинство привлеченных инвестиций, выводя их из Украины на счета оффшорных фирм.
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В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах.
По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества».
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И, о чудо, вернули награбленное Фирташем...
Теперь внимательно смотрим кто его купит после выставки на приватизацию. Как же его будут делить беня с ахметкой?