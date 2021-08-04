Суд повернув підконтрольний Фірташу Запорізький ТМК у власність держави, - САП

У власність держави рішенням Господарського суду Запорізької області повернуто Запорізький титано-магнієвий комбінат.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Аналогічне рішення суд вже виносив у липні 2018 року, його законність підтвердив суд апеляційної інстанції. Проте Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії "Толексіс Трейдинг Лімітед" (Кіпр), направив справу на новий розгляд. Саме в рамках цього нового розгляду суд ухвалив нинішнє рішення.

За даними правоохоронців, в 2013 році Фонд держмайна уклав з офшорною компанією "Толексіс Трейдинг Лімітед" (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, договір про ТОВ "ЗТМК". Цьому ТОВ передали майновий комплекс комбінату.

Попри те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" становить 51% (контрольний пакет), фактично підприємство було передано в управління наближеному до інвестора менеджменту. Цей менеджмент витратив більшість залучених інвестицій, виводячи їх з України на рахунки офшорних фірм.

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