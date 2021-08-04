Суд повернув підконтрольний Фірташу Запорізький ТМК у власність держави, - САП
У власність держави рішенням Господарського суду Запорізької області повернуто Запорізький титано-магнієвий комбінат.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Аналогічне рішення суд вже виносив у липні 2018 року, його законність підтвердив суд апеляційної інстанції. Проте Верховний суд, частково задовольнивши касаційну скаргу компанії "Толексіс Трейдинг Лімітед" (Кіпр), направив справу на новий розгляд. Саме в рамках цього нового розгляду суд ухвалив нинішнє рішення.
За даними правоохоронців, в 2013 році Фонд держмайна уклав з офшорною компанією "Толексіс Трейдинг Лімітед" (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, договір про ТОВ "ЗТМК". Цьому ТОВ передали майновий комплекс комбінату.
Попри те, що частка держави в ТОВ "ЗТМК" становить 51% (контрольний пакет), фактично підприємство було передано в управління наближеному до інвестора менеджменту. Цей менеджмент витратив більшість залучених інвестицій, виводячи їх з України на рахунки офшорних фірм.
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В Китае официально завершилась кампания по расследованию и отмене приватизации и рыночных реформ, проведенных в 1990-х годах.
По итогам судебного процесса, продлившегося восемь лет, 4082 акционера, включая 1039 иностранных граждан, лишены имущества и осуждены на пожизненное лишение свободы в трудовых лагерях, из них 590 заочно. Аналогичное наказание получили свыше 6 тысяч чиновников, устроивших продажу государственного имущества. Ещё до 15 тысяч человек по всему Китаю получили различные сроки за содействие приватизации, в том числе сотрудники правоохранительных и контролирующих органов, «проявившие преступное бездействие и любой ценой не прекратившие расточение народного имущества».
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И, о чудо, вернули награбленное Фирташем...
Теперь внимательно смотрим кто его купит после выставки на приватизацию. Как же его будут делить беня с ахметкой?