Ивано-Франковская ячейка "Голоса" в полном составе вышла из партии
Вслед за винницкими депутатами, которые еще в июне объявили о выходе из партии "Голос", аналогичное решение приняли и члены ивано-франковской ячейки.
Об этом они сообщили на странице городской организации политсилы в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Имея понимание того, что мы не являемся, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковская городская ячейка в полном составе приняла решение о выходе из политической партии "Голос", - говорится в заявлении.
Они обвинили руководство партии в игнорировании принципов и идей партии: честности, открытости, прозрачности и демократичности.
Свое решение партийцы объясняют тем, что председательница партии Кира Рудик и ее близкое окружение "решили узурпировать власть, и распределить ее между своими доверенными людьми".
"Точкой невозврата стала имитация так называемого "съезда партии", который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик, The End "Голос", - говорится в заявлении.
В то же время, депутаты обещают и дальше "делать все возможное для развития и процветания нашего города, края и Украины".
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Ідейних мало .
Отак голосувати за молодих політиків...Їх же купують.
А если подумать, то есть шанс и не ошибиться.
На це і є розрахунок "т. з. влади"
Но как ты отличишь, кто "сепар", если ты кандидатов в президенты по тому же признаку отличить не можешь? Хотя они все на виду.
Такі врятують Україну від парашного гною!
А ОПЗЖ не розпадається!
Наприклад, отут: https://ibigdan.livejournal.com/tag/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0
Нормально хлопці працюють.
Все превращается в гавно
А если за гавно берется
То просто тратит меньше сил