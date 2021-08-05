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Ивано-Франковская ячейка "Голоса" в полном составе вышла из партии

Ивано-Франковская ячейка

Вслед за винницкими депутатами, которые еще в июне объявили о выходе из партии "Голос", аналогичное решение приняли и члены ивано-франковской ячейки.

Об этом они сообщили на странице городской организации политсилы в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Имея понимание того, что мы не являемся, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковская городская ячейка в полном составе приняла решение о выходе из политической партии "Голос", - говорится в заявлении.

Они обвинили руководство партии в игнорировании принципов и идей партии: честности, открытости, прозрачности и демократичности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Съезд "Голоса" исключил из партии семь народных депутатов, - Рудик. СПИСОК

Свое решение партийцы объясняют тем, что председательница партии Кира Рудик и ее близкое окружение "решили узурпировать власть, и распределить ее между своими доверенными людьми".

"Точкой невозврата стала имитация так называемого "съезда партии", который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик, The End "Голос", - говорится в заявлении.

В то же время, депутаты обещают и дальше "делать все возможное для развития и процветания нашего города, края и Украины".

Ивано-Франковская ячейка Голоса в полном составе вышла из партии 01
Ивано-Франковская ячейка Голоса в полном составе вышла из партии 02

Автор: 

Ивано-Франковск (827) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+27
Эта т.н. "партия" имела единственной своей целью - растащить голоса Патриотов по фейкеовым направлениям. Теперь этот фейк сыпется в утиль, как и любой другой одноразовый продукт...

Ивано-Франковская ячейка "Голоса" в полном составе вышла из партии - Цензор.НЕТ 5188
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05.08.2021 08:22
+23
Секта, а не партія. Набрана нашвикоруч під вибори.
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05.08.2021 08:14
+21
Реформи і порядок, Самопоміч, Голос -такі патріотичні і європейські галичани. Тільки користі з них Україні, як з Зєлі молока.
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05.08.2021 08:14
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Секта, а не партія. Набрана нашвикоруч під вибори.
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05.08.2021 08:14 Ответить
А Слуги- ні? Люди, які абсолютно різні, непов'язані спільними поглядами...
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05.08.2021 08:19 Ответить
Мова про Голос. Чи тобі повилазило?
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05.08.2021 08:29 Ответить
У всі партії йдуть *пристосуванці * ..які хочуть дорватись до *корита * .

Ідейних мало .
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05.08.2021 08:29 Ответить
У Народному Русі більшість були саме ідейні...
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05.08.2021 09:03 Ответить
Партия "Голос" превратилась в партию "Визг".
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05.08.2021 08:31 Ответить
Реформи і порядок, Самопоміч, Голос -такі патріотичні і європейські галичани. Тільки користі з них Україні, як з Зєлі молока.
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05.08.2021 08:14 Ответить
про молоко сподобалось.
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05.08.2021 08:38 Ответить
Сейчас когда-то звонкий "Голос" можно сравнить с гнусавым хрипением потерпевшего приныжня
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05.08.2021 08:14 Ответить
Тобто партії вже не існує.
Отак голосувати за молодих політиків...Їх же купують.
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05.08.2021 08:15 Ответить
Та ще й дешевше
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05.08.2021 08:18 Ответить
Они и политиками стали за деньги семьи Кучмы. Проект фонда Пинчука "Новые лидеры".
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05.08.2021 09:55 Ответить
Оголили тыл... или фланг... или даже участок фронта. И это в такое непростое время! Дезертиры, короче. Рудик военно-полевой суд уже собрала?
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05.08.2021 08:18 Ответить
Эта т.н. "партия" имела единственной своей целью - растащить голоса Патриотов по фейкеовым направлениям. Теперь этот фейк сыпется в утиль, как и любой другой одноразовый продукт...

Ивано-Франковская ячейка "Голоса" в полном составе вышла из партии - Цензор.НЕТ 5188
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05.08.2021 08:22 Ответить
С Вакарчука такой же мавр, как с Зеленского лидер нации
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05.08.2021 08:33 Ответить
К сожалению, "пипл схавал".
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05.08.2021 08:35 Ответить
А куди ж дивився лохторат? Співаюча повія вже робив такий вчинок відмовившись від мандату дупатута. Українська народна забава танцювати на граблях.
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05.08.2021 09:06 Ответить
Ото ж. Головой им еще надо научиться пользоваться по назначению...
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05.08.2021 09:08 Ответить
ну признаю - за Вокарчука было дело, голосовал... что есть то есть... а сейчас, пожалуй, если будут выборы - не вижу смысла на них тратить время - у нас в Харькове, походу, выборов точно нет - сами знаете! тут назначают и делают вид выборов.... большой красивый маскарад с подвозом 282 автобусами избирателей ....
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05.08.2021 09:11 Ответить
Не расслабляйся, Украине нужен твой голос. Лучше еще раз ошибись.
А если подумать, то есть шанс и не ошибиться.
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05.08.2021 09:58 Ответить
порятунок потопаючого, справа рук самого потопаючого. Якщо нічого не робити, можна потонути.
На це і є розрахунок "т. з. влади"
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05.08.2021 10:34 Ответить
я краще зберу побільше сепарів та на природу, аби не голосували )))) вважаю, що це найбільше, чим можу допомогти, окрім посильної допомоги через волонтерів...
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05.08.2021 10:41 Ответить
а лопату також прихватиш?
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05.08.2021 11:44 Ответить
а як же!
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05.08.2021 11:47 Ответить
прихопи пароску осикових кілків, щоб не "восстали"
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05.08.2021 11:51 Ответить
Хорошее намерение, одобряю.
Но как ты отличишь, кто "сепар", если ты кандидатов в президенты по тому же признаку отличить не можешь? Хотя они все на виду.
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05.08.2021 17:38 Ответить
"Голос" такая же "партия" как и "слуги". Только мандатов побольше и крыша президентская. Сборище проходимцев, пролезших во власть благодаря доверчивости украинцев. Наверное в детстве "Приключения Буратино" не читали
Ивано-Франковская ячейка "Голоса" в полном составе вышла из партии - Цензор.НЕТ 9289
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05.08.2021 08:31 Ответить
Нема цензурних слів, одні нецензурні!
Такі врятують Україну від парашного гною!
А ОПЗЖ не розпадається!
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05.08.2021 08:35 Ответить
Эта партейка была создана зятем кучмы пинчуком исключительно для отбора голосов избирателей у Батькивщины и в частности у Тимошенко, а вакарчук оказался, исполнитель патриотических песенок, обыкновенным холуем!!!!!!!!!!1111111
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05.08.2021 08:52 Ответить
Ну і правильно зробили. Вони тепер більше на політиків схожі, а не на слуг Пінчука.
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05.08.2021 09:12 Ответить
в эту Рудик Коломойский влил много бабла, т.к. Голос это такая неофициальная альтернатива Слуге Народа
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05.08.2021 09:12 Ответить
Тапер всім скопом перейдуть у нову партію - підказую назву - "Гиря"!
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05.08.2021 09:20 Ответить
Демсокира є, норм партія.
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05.08.2021 10:00 Ответить
Угу, така ж як і Голос, Нога та Пуп...
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06.08.2021 12:13 Ответить
Я читаю їх звіти про акції у И.Бигдана.
Наприклад, отут: https://ibigdan.livejournal.com/tag/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0
Нормально хлопці працюють.
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06.08.2021 12:43 Ответить
Слуги народу це слуги Коломойського. А голос завжди був голосом олігарха Пінчука. Тільки Блок Петра Порошенко правильно називался- це був саме блок олігарха Порошенка
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05.08.2021 09:30 Ответить
Олігарх - той, хто використовує ресурси держави (читай - народні), в своїх бізнес-інтересах.
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05.08.2021 10:06 Ответить
Во как, вышла! И куда пошла?
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05.08.2021 10:32 Ответить
голосувати потрібно за тих, які показали себе в управлінні державою і мають результат. Решта, дешеві партейки.
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05.08.2021 10:36 Ответить
За что наш Слава ни возьмется
Все превращается в гавно
А если за гавно берется
То просто тратит меньше сил
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05.08.2021 11:44 Ответить
Цікаво кого оберуть"розумнільвівськівиборці"наступного разу?
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05.08.2021 12:16 Ответить
 
 