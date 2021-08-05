Ивано-Франковская ячейка "Голоса" в полном составе вышла из партии

Вслед за винницкими депутатами, которые еще в июне объявили о выходе из партии "Голос", аналогичное решение приняли и члены ивано-франковской ячейки.

Об этом они сообщили на странице городской организации политсилы в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Имея понимание того, что мы не являемся, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковская городская ячейка в полном составе приняла решение о выходе из политической партии "Голос", - говорится в заявлении.

Они обвинили руководство партии в игнорировании принципов и идей партии: честности, открытости, прозрачности и демократичности.

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Свое решение партийцы объясняют тем, что председательница партии Кира Рудик и ее близкое окружение "решили узурпировать власть, и распределить ее между своими доверенными людьми".

"Точкой невозврата стала имитация так называемого "съезда партии", который на 85% состоял из лояльных людей к Кире Рудик, The End "Голос", - говорится в заявлении.

В то же время, депутаты обещают и дальше "делать все возможное для развития и процветания нашего города, края и Украины".



