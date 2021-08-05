Івано-Франківський осередок "Голосу" в повному складі вийшов з партії
Слідом за вінницькими депутатами, які ще в червні оголосили про вихід із партії "Голос", аналогічне рішення ухвалили і члени івано-франківського осередку.
Про це вони повідомили на сторінці міської організації політсили у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Маючи розуміння того, що ми не є, не були і не будемо маріонетками в чиїхось руках, Івано-Франківський міський осередок в повному складі прийняв рішення про вихід з Політичної партії "Голос"", - йдеться в заяві.
Вони звинуватили керівництво партії в ігноруванні принципів та ідей партії: чесності, відкритості, прозорості та демократичності.
Своє рішення партійці пояснюють тим, що голова партії Кіра Рудик та її близьке оточення "вирішили узурпувати владу, і розподілити її між своїми довіреними людьми".
"Точкою неповернення стала імітація так званого "з’їзду партії", який на 85% складався з лояльних людей до Кіри Рудик, The End "Голос"", - йдеться в заяві.
Водночас депутати обіцяють і далі "робити все можливе для розвитку і процвітання нашого міста, краю та України".
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Ідейних мало .
Отак голосувати за молодих політиків...Їх же купують.
А если подумать, то есть шанс и не ошибиться.
На це і є розрахунок "т. з. влади"
Но как ты отличишь, кто "сепар", если ты кандидатов в президенты по тому же признаку отличить не можешь? Хотя они все на виду.
Такі врятують Україну від парашного гною!
А ОПЗЖ не розпадається!
Наприклад, отут: https://ibigdan.livejournal.com/tag/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0
Нормально хлопці працюють.
Все превращается в гавно
А если за гавно берется
То просто тратит меньше сил