Івано-Франківський осередок "Голосу" в повному складі вийшов з партії

Слідом за вінницькими депутатами, які ще в червні оголосили про вихід із партії "Голос", аналогічне рішення ухвалили і члени івано-франківського осередку.

Про це вони повідомили на сторінці міської організації політсили у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Маючи розуміння того, що ми не є, не були і не будемо маріонетками в чиїхось руках, Івано-Франківський міський осередок в повному складі прийняв рішення про вихід з Політичної партії "Голос"", - йдеться в заяві.

Вони звинуватили керівництво партії в ігноруванні принципів та ідей партії: чесності, відкритості, прозорості та демократичності.

Також читайте: З'їзд "Голосу" виключив із партії сімох народних депутатів, - Рудик. СПИСОК

Своє рішення партійці пояснюють тим, що голова партії Кіра Рудик та її близьке оточення "вирішили узурпувати владу, і розподілити її між своїми довіреними людьми".

"Точкою неповернення стала імітація так званого "з’їзду партії", який на 85% складався з лояльних людей до Кіри Рудик, The End "Голос"", - йдеться в заяві.

Водночас депутати обіцяють і далі "робити все можливе для розвитку і процвітання нашого міста, краю та України".



