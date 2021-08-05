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Марчук умер из-за обострения заболеваний после перенесенного COVID-19, - СБУ

Марчук умер из-за обострения заболеваний после перенесенного COVID-19, - СБУ

Экс-премьер министр, первый глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер из-за обострения заболеваний, которое произошло вследствие коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умер экс-премьер и первый глава СБУ Марчук

"Роль Евгения Марчука в государственном строительстве Украины трудно переоценить. С ним связано и ассоциируется становление СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Председатель СБУ Иван Баканов, руководство и весь коллектив Службы выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кирилловича. Это большая потеря для Украины. Вечная память", - отметили в ведомстве.

Автор: 

Марчук (168) СБУ (19867) смерть (9214) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+18
Марчук строил СБУ по лекалам КГБ, и рассматривал СБУ как филиал ФСБ РФ..
и более двадцати лет, такое состояние СБУ сохранялось незыблемым..
изменения в СБУ начали происходить после 2014 года..
коррумпированность, лояльность к предательству Украины, условная боеспособность, ярморочная декоративность СБУ до 2014г.- это всё плоды труда Марчука..
поэтому, если Марчук это "государственный деятель" и "гос строитель" - тогда я китайская балерина..
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05.08.2021 10:32
+11
СДПУ(О) наряду с мердтвердчуком, кравчуком, суркисами угробили потенциал, который остался после совка. Попилили все шо было на металл, купили за гроши предприятия, породили пенчуков, кучм, ахметовых с каломойшами. Вклад в Украину просто не возможно не оценить...
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05.08.2021 10:28
+10
Якось неясно чи був він прищепленим.
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05.08.2021 10:26
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Царствие Небесное🙏
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05.08.2021 10:19 Ответить
Якось неясно чи був він прищепленим.
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05.08.2021 10:26 Ответить
от зараз це дійсно цікаво!
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05.08.2021 10:28 Ответить
Был, не был, неважно - всё равно в статистику пойдёт как умерший от короны.
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05.08.2021 10:37 Ответить
У вас є заперечення щодо цього факту ?
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05.08.2021 10:39 Ответить
У нас с вами режим досвиданья с прошлой темы, не?
Если не, то сообщаю:
1. по факту, что запишут от короны - нет возражений
2. по факту, что от последствий короны - достоверных сведений нет, но вполне допустимо
3. по факту, что был привитый - достоверных сведений нет, но есть личное мнение, что таки да, и таки не короноваком какимто
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05.08.2021 10:47 Ответить
" по факту, что был привитый - достоверных сведений нет, но есть личное мнение, что таки да, и таки не короноваком какимто"

То есть вы не допускаете мысли, что такой человек, как Марчук мог быть подобным вам долбодятлом, выступающим против вакцин?
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05.08.2021 10:56 Ответить
Во-первых, я против вакцин не выступаю. Я против сегрегации.
Во-вторых, слов типа "долбодятел" пока не применял. Но если вы, ковидобесы, настаиваете на таком уровне дискуссии, то беспроблем, только маякните
В-третьих, вполне допускаю и такой вариант, просто есть такое мнение, что при доступности приличных вакцин для верхов там прокололись почти все. Например, чтоб иметь свободу путешествий.
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05.08.2021 11:04 Ответить
"при доступности приличных вакцин для верхов там прокололись почти все"

Приличные вакцины доступны сейчас всем, но находится довольно много долбодятлов, которые не хотят прививаться - кто чипирования боится, кто еще какой-то чуши. Но это уже показательно, что вы не верите в то, что Марчук мог быть из вашего числа.
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05.08.2021 13:06 Ответить
"Прілічниє вакцини" на сьогодні існують тіки на папері. Бо без повного схвалення про прілічіє не може йтися взагалі.
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05.08.2021 20:56 Ответить
С какого перепугу?
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05.08.2021 10:47 Ответить
У вас там что, мнения разделились?
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05.08.2021 10:49 Ответить
А что, это преступление? Это только антиваксеры думают синхронно да и то не своим мозгом (большую часть выдумок копипастят с антиваксерских помойных сайтов).
По правилам учета причин смертей, если был хоть небольшой период полного выздоровления от ковида (раньше это подтверждали отрицательным ПЦР, сейчас больше по симптоматике смотрят) , то умерший не считается умершим от ковида. Хотя де-факто его в гроб раньше времени именно ковид и загнал.
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05.08.2021 10:59 Ответить
Ну так то по правилам. Так что, вы считаете что Ксения абсолютно не в теме? А в новости пониже всех несогласных невигласами называла. Нехорошо
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05.08.2021 11:06 Ответить
Я ей это прощаю.
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05.08.2021 11:21 Ответить
Від вакцини і помер,але ж пишуть,що від наслідків вірусу.Цензор,ти будеш жорстко відповідати за пропаганду цієї гидоти в свій час.
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05.08.2021 11:17 Ответить
СДПУ(О) наряду с мердтвердчуком, кравчуком, суркисами угробили потенциал, который остался после совка. Попилили все шо было на металл, купили за гроши предприятия, породили пенчуков, кучм, ахметовых с каломойшами. Вклад в Украину просто не возможно не оценить...
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05.08.2021 10:28 Ответить
Марчук строил СБУ по лекалам КГБ, и рассматривал СБУ как филиал ФСБ РФ..
и более двадцати лет, такое состояние СБУ сохранялось незыблемым..
изменения в СБУ начали происходить после 2014 года..
коррумпированность, лояльность к предательству Украины, условная боеспособность, ярморочная декоративность СБУ до 2014г.- это всё плоды труда Марчука..
поэтому, если Марчук это "государственный деятель" и "гос строитель" - тогда я китайская балерина..
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05.08.2021 10:32 Ответить
Вчитель, агент КГБ...
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05.08.2021 10:39 Ответить
Нам пора відкривати архіви агентів КДБ. Вважаю, що настав час, особливо на фоні активації цієї структури у Білорусі
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05.08.2021 11:19 Ответить
В таком возросте откинуться это почетно...царство небесное.
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05.08.2021 10:37 Ответить
Нехай спочиває з Богом. Але мушу це сказати. Те, що СБУ сае така зараз, що нею керує лейтенант Баканов, а займається вона інтригами, викраденням людей, а не боротьбою з ворожими агентами і агентами впливу "заслуга" в тому числі і генерала Марчука. Він був хорошим кон'юктурником, але так і не став справжнім патріотом. Таким, який би інтереси країни поставив вище від власних. Чому я так думаю? Тому, що він був лояльним всім президентам. Різнопланових президента - Кучмі і Ющенку, Порошенку і Зєлєнскому.іікчво було б знати справжні погляди самого Марчука. Нехай Господь не пам'ятає його гріхи. Але ми, українці повинні аналізувати його помилки.
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05.08.2021 10:59 Ответить
Фігура непроста,але все інше це ваші особисті гіпотези, суб'єктивні та необгрунтовані. Те що керує лейтенант Баканов мабуть все ж таки Зе та 73/ винуваті, але ніяк не покійний Марчук. За одну газету День, йому вже потрібно дошку меморіальну вішать
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05.08.2021 13:42 Ответить
Можете мене виправити стосовно його пристосуванства? Він робив те, що повинен робити служив й - служив. Це не те, що робить патріот - будує. Нову державу, наприклад, инові органи захисту цієї держави. Органи, до побудов яких причетний Марчук не виконали основне завдання: запобіганню появи у керівництві країни відвертих ворогів самостійної унітарної держави, української держави. Звичайно, не один Марчук винен у цьому. Але йому було найлегше очолити спротив цьому засиллю. Повторю - можливо у нього є якісь досягнення, але проривів точно немає. Звичайна людина, яку згадують у пресі тільки тому, що вже свідоме життя була на виду, обслуговуючи владу.
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05.08.2021 13:51 Ответить
Я не фанат Марчука, и тем более СБУ, и не имею ни малейших иллюзий по поводу кгбешников. И вот Марчук далеко не самий плохой генерал родом из конторы, банд не создавал, людей не похищал, рейдерством не занимался уже неплохо для этой породы. Я ему благодарен за четкую проукраинскую позицию и за День, во времена Кучми и Ющенко это как и ЗН было одно из немногих умных и аналитичных и обьективных изданий. Сейчас когда журналистка почти умерла, аналитики того уровня просто не существует
А вы если ругаете покойника то хоть какие то аргументы приводите, потому что "приспосабливался ко всес президентам" это оценочное субьективное суждение за которым пустота. Вы же не пустослов а тут выдали, эмоциональный посыл не более..
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05.08.2021 14:11 Ответить
Напевне в неуважно читаєте. Жаль. Я ніяким чином не очорнюю Марчук і тим більше - ні з ким не порівнюю. Пишу те, що думаю. І стараюся бути об'єктивним. Про генералів Кульчицького, чи Григоренка написав би більш тепло, про більшість інших - більш жорстко. Марчук - просто людина. Яка не є праведної навіть у генеральських погонах і з величезними можливостями, які у нього були.
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05.08.2021 14:27 Ответить
Я читаю и пишу пофессинально, 20 лет уже, дело не во мне все таки.
Почитайте на досуге. Думаю о репутации Лиги вы в курсе, там невозможно разместить джинсу в принципе

https://www.liga.net/politics/articles/chelovek-legenda-s-marchukom-uhodit-tselaya-epoha-chem-on-zapomnitsya-ukraine
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05.08.2021 19:01 Ответить
Ну, на відміну від вас я не пишу професійно і жодним чином не отримую за написане жодних преференцій. Просто те, що я пишу - власне моя думка. Якщо її підтримують хоч декілька чоловік, яких я не знаю від слова "зовсім", т я розумію, що моя думка, мої висновки не є вже такими випадковими. Приємно, що є однодумці. От і все. 😊
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05.08.2021 20:58 Ответить
81 рік і мав супутні хвороби, але помер від ковід19? логічно....
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05.08.2021 11:27 Ответить
У такому віці можна померти навіть від старості, але треба і ковід приплести
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05.08.2021 11:49 Ответить
От старости без серьёзных проблем в 81 умирать рано, это не 100 лет.
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05.08.2021 17:27 Ответить
Коли Кучма йшов на другий термін, виборцям він став настільки неприємним, що я думав, що вже він ніяк не пройде.
Я тоді голосував за Марчука. Марчука підтримав великий патріот Левко Лук'яненко. Але захід країни в масовому порядку проголосував за Кучму і протягнув його в другий тур. Там він набрав більше Симоненка. На другому терміні Кучма дуже розвинув олігархію.
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05.08.2021 13:32 Ответить
Якщо б тоді президентом став Марчук, ми б не втратили Крим і частину Донбасу. Хоча він не без недоліків.
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05.08.2021 13:36 Ответить
Кучма створив олігархів, але владу тримав у своїх руках. Після Кучми (з часів Ющенка, Ьимошенко) поча вся справжній олігархат. І жорстка борртьба олігархів за владу. В теперішній час це вінець олігархії, коли клоун олігарха робить все що потребує олігарх. В тому числі аферу дерибана української землі.
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05.08.2021 13:50 Ответить
Хай з Богом спочиває. Земля йому пухом. Співчуття рідним.
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05.08.2021 16:47 Ответить
Цікаво, до скількох років би він прожив зі своїм букетом важких хронічних болячок, якби не коронавірус? Невже більше 100?
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05.08.2021 21:40 Ответить
 
 