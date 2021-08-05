Марчук умер из-за обострения заболеваний после перенесенного COVID-19, - СБУ
Экс-премьер министр, первый глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер из-за обострения заболеваний, которое произошло вследствие коронавирусной болезни.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", - говорится в сообщении.
"Роль Евгения Марчука в государственном строительстве Украины трудно переоценить. С ним связано и ассоциируется становление СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Председатель СБУ Иван Баканов, руководство и весь коллектив Службы выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кирилловича. Это большая потеря для Украины. Вечная память", - отметили в ведомстве.
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Если не, то сообщаю:
1. по факту, что запишут от короны - нет возражений
2. по факту, что от последствий короны - достоверных сведений нет, но вполне допустимо
3. по факту, что был привитый - достоверных сведений нет, но есть личное мнение, что таки да, и таки не короноваком какимто
То есть вы не допускаете мысли, что такой человек, как Марчук мог быть подобным вам долбодятлом, выступающим против вакцин?
Во-вторых, слов типа "долбодятел" пока не применял. Но если вы, ковидобесы, настаиваете на таком уровне дискуссии, то беспроблем, только маякните
В-третьих, вполне допускаю и такой вариант, просто есть такое мнение, что при доступности приличных вакцин для верхов там прокололись почти все. Например, чтоб иметь свободу путешествий.
Приличные вакцины доступны сейчас всем, но находится довольно много долбодятлов, которые не хотят прививаться - кто чипирования боится, кто еще какой-то чуши. Но это уже показательно, что вы не верите в то, что Марчук мог быть из вашего числа.
По правилам учета причин смертей, если был хоть небольшой период полного выздоровления от ковида (раньше это подтверждали отрицательным ПЦР, сейчас больше по симптоматике смотрят) , то умерший не считается умершим от ковида. Хотя де-факто его в гроб раньше времени именно ковид и загнал.
и более двадцати лет, такое состояние СБУ сохранялось незыблемым..
изменения в СБУ начали происходить после 2014 года..
коррумпированность, лояльность к предательству Украины, условная боеспособность, ярморочная декоративность СБУ до 2014г.- это всё плоды труда Марчука..
поэтому, если Марчук это "государственный деятель" и "гос строитель" - тогда я китайская балерина..
А вы если ругаете покойника то хоть какие то аргументы приводите, потому что "приспосабливался ко всес президентам" это оценочное субьективное суждение за которым пустота. Вы же не пустослов а тут выдали, эмоциональный посыл не более..
Почитайте на досуге. Думаю о репутации Лиги вы в курсе, там невозможно разместить джинсу в принципе
https://www.liga.net/politics/articles/chelovek-legenda-s-marchukom-uhodit-tselaya-epoha-chem-on-zapomnitsya-ukraine
Я тоді голосував за Марчука. Марчука підтримав великий патріот Левко Лук'яненко. Але захід країни в масовому порядку проголосував за Кучму і протягнув його в другий тур. Там він набрав більше Симоненка. На другому терміні Кучма дуже розвинув олігархію.