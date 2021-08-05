Марчук умер из-за обострения заболеваний после перенесенного COVID-19, - СБУ

Экс-премьер министр, первый глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер из-за обострения заболеваний, которое произошло вследствие коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", - говорится в сообщении.

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"Роль Евгения Марчука в государственном строительстве Украины трудно переоценить. С ним связано и ассоциируется становление СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Председатель СБУ Иван Баканов, руководство и весь коллектив Службы выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кирилловича. Это большая потеря для Украины. Вечная память", - отметили в ведомстве.