Марчук помер через загострення захворювань після перенесеного COVID-19, - СБУ

Ексрем'єр-міністр, перший голова Служби безпеки України Євген Марчук помер через загострення захворювань унаслідок коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні пішов із життя український державний діяч, перший Голова Служби безпеки України Євген Кирилович Марчук. Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність", - йдеться в повідомленні.

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"Роль Євгена Марчука у державотворенні України важко переоцінити. З ним пов’язане та асоціюється становлення СБУ як органу, який захищає національну безпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії та представляв Україну у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Голова СБУ Іван Баканов, керівництво та весь колектив Служби висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким Євгена Кириловича. Це велика втрата для України. Вічна пам’ять", - зазначили у відомстві.