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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине уже 147 подтвержденных случаев "дельта"-штамма коронавируса, - Минздрав

В Украине уже 147 подтвержденных случаев

В Украине на сегодняшний день официально подтверддено 147 случаев заражения коронавирусом штамма "дельта", сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин.

"Ситуация сейчас по всей стране постепенно ухудшается. Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация - довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а везде. Относительно штамма "Дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - сказал Кузин в интервью "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
сколько там еще букв осталось до штамма "Z" ?
В Украине уже 147 подтвержденных случаев "дельта"-штамма коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8289
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05.08.2021 12:19
+6
курточку себе присмотрел на осень
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05.08.2021 12:22
+3
Судя по фотке, туварисч Кузин очень рад этому обстоятельству. Прямо сияет. С чего бы такой оптимизЬм?
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05.08.2021 12:19
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сколько там еще букв осталось до штамма "Z" ?
В Украине уже 147 подтвержденных случаев "дельта"-штамма коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8289
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05.08.2021 12:19 Ответить
москалі після випробування лайт версії новічка вектора спутніка? та ковід би їх усіх побрав !
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05.08.2021 12:59 Ответить
Судя по фотке, туварисч Кузин очень рад этому обстоятельству. Прямо сияет. С чего бы такой оптимизЬм?
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05.08.2021 12:19 Ответить
курточку себе присмотрел на осень
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05.08.2021 12:22 Ответить
Похоже, очень даже похоже!
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05.08.2021 12:24 Ответить
рад! теперь па телеку будут чаще показывать)))))))
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05.08.2021 12:26 Ответить
и курточка на осень организуется))))))
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05.08.2021 12:27 Ответить
Он рад возможности проявить себя в деле! А сияет от энтузиазма! Он какое поле деятельности впереди и ещё больше возможностей для всяких дел
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05.08.2021 12:46 Ответить
Як це підтвердили? Ну відверту ж херню порють, а дурні слухають і вакцинуються.
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05.08.2021 13:27 Ответить
 
 