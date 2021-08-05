В Украине уже 147 подтвержденных случаев "дельта"-штамма коронавируса, - Минздрав

В Украине на сегодняшний день официально подтверддено 147 случаев заражения коронавирусом штамма "дельта", сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин.

"Ситуация сейчас по всей стране постепенно ухудшается. Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация - довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а везде. Относительно штамма "Дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - сказал Кузин в интервью "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

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