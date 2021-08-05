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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні вже 147 підтверджених випадків "дельта"-штаму коронавірусу, - МОЗ

В Україні вже 147 підтверджених випадків

В Україні на сьогодні офіційно підтверджено 147 випадків зараження коронавірусом штаму "Дельта", повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ситуація зараз по всій країні поступово погіршується. Кожного дня ми бачимо плюс 10-15 нових випадків захворювання. Насправді, ця ситуація — доволі ризикована, адже ситуація погіршується в кожній області країни і спалах можна очікувати не лише в окремих областях, а будь-де. Стосовно штаму "Дельта", то декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни. Тобто штам є на території України і поширюється", - сказав Кузін в інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
сколько там еще букв осталось до штамма "Z" ?
В Украине уже 147 подтвержденных случаев "дельта"-штамма коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8289
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05.08.2021 12:19
+6
курточку себе присмотрел на осень
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05.08.2021 12:22
+3
Судя по фотке, туварисч Кузин очень рад этому обстоятельству. Прямо сияет. С чего бы такой оптимизЬм?
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05.08.2021 12:19
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сколько там еще букв осталось до штамма "Z" ?
В Украине уже 147 подтвержденных случаев "дельта"-штамма коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8289
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05.08.2021 12:19 Відповісти
москалі після випробування лайт версії новічка вектора спутніка? та ковід би їх усіх побрав !
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05.08.2021 12:59 Відповісти
Судя по фотке, туварисч Кузин очень рад этому обстоятельству. Прямо сияет. С чего бы такой оптимизЬм?
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05.08.2021 12:19 Відповісти
курточку себе присмотрел на осень
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05.08.2021 12:22 Відповісти
Похоже, очень даже похоже!
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05.08.2021 12:24 Відповісти
рад! теперь па телеку будут чаще показывать)))))))
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05.08.2021 12:26 Відповісти
и курточка на осень организуется))))))
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05.08.2021 12:27 Відповісти
Он рад возможности проявить себя в деле! А сияет от энтузиазма! Он какое поле деятельности впереди и ещё больше возможностей для всяких дел
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05.08.2021 12:46 Відповісти
Як це підтвердили? Ну відверту ж херню порють, а дурні слухають і вакцинуються.
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05.08.2021 13:27 Відповісти
 
 