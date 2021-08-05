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В Україні вже 147 підтверджених випадків "дельта"-штаму коронавірусу, - МОЗ
В Україні на сьогодні офіційно підтверджено 147 випадків зараження коронавірусом штаму "Дельта", повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Ситуація зараз по всій країні поступово погіршується. Кожного дня ми бачимо плюс 10-15 нових випадків захворювання. Насправді, ця ситуація — доволі ризикована, адже ситуація погіршується в кожній області країни і спалах можна очікувати не лише в окремих областях, а будь-де. Стосовно штаму "Дельта", то декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 147 випадків на рівні країни. Тобто штам є на території України і поширюється", - сказав Кузін в інтерв'ю "Українському радіо", передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+6 Oleg Mamont
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+6 user009
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+3 Андрей Нешевченко
показати весь коментар05.08.2021 12:19
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новічка вектораспутніка? та ковід би їх усіх побрав !