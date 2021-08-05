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Новости Коронавирус и карантин
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Мы не готовимся к закрытию на новый локдаун, - главный санврач Кузин

Мы не готовимся к закрытию на новый локдаун, - главный санврач Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса "Дельта". Пока этого не планируют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на заявление санврача в эфире "Украинского радио".

По его словам, в Украине продлят общенациональный карантин.

"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине уже 147 подтвержденных случаев "дельта"-штамма коронавируса, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+6
Придёцца неподготовленными закрывацца
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05.08.2021 12:22
+2
Ну і дебіл...
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05.08.2021 12:23
+2
Це як військовий хвалився б, що не готується до війни
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05.08.2021 12:26
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Придёцца неподготовленными закрывацца
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05.08.2021 12:22 Ответить
Картинка как бы намекает, что они пойдут по стопам Степана Максимова и запретят продавать лампочки, трусы и батарейки с носками
Ми не готуємося до закриття на новий локдаун, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 4075
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05.08.2021 13:23 Ответить
Ну і дебіл...
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05.08.2021 12:23 Ответить
Це як військовий хвалився б, що не готується до війни
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05.08.2021 12:26 Ответить
Та да, ви ж чемпіони, ітіть-калатіть.
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05.08.2021 12:27 Ответить
Когда протрубит Чёрный "доктор" быстро приготовитесь.
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05.08.2021 12:32 Ответить
Ситуация стабильная !?!? Стабильный рост заболевания у них мудаков стабильная ситуация?! .. Границу закройте с кацапами бестолочи...И кроме локдауна и вакцинации есть еще комплекс мер которые вам айболитам нужно проводить !!! КОМПЛЕКС мер *** !!!!
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05.08.2021 12:40 Ответить
Достатньо фрази "Мы не готовимся".
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05.08.2021 12:49 Ответить
Вони ніколи і не закривалися, вони закривали нас.
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05.08.2021 12:56 Ответить
Понятно. Как и год назад, дотянут до середины октября, до ппздца - а потом, в свиной голос, побегут закрывать. Идиоты.
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05.08.2021 13:02 Ответить
Поэтому закроемся не готовыми.
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05.08.2021 13:39 Ответить
 
 