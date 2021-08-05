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Мы не готовимся к закрытию на новый локдаун, - главный санврач Кузин
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса "Дельта". Пока этого не планируют.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на заявление санврача в эфире "Украинского радио".
По его словам, в Украине продлят общенациональный карантин.
"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", - заявил он.
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