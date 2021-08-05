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Ми не готуємося до закриття на новий локдаун, - головний санлікар Кузін
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив можливість запровадження нового локдауну в країні через штам коронавірусу "Дельта". Поки цього не планують.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву головного санлікаря в ефірі "Українського радіо".
За його словами, в Україні продовжать загальнонаціональний карантин.
"Зараз ситуація в країні стабільна і ми не готуємося до закриття на новий локдаун ... А карантин буде продовжено, адже до нього прив'язано чимало процесів, які відбуваються в державі", - заявив він.
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