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Новини Коронавірус і карантин
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Ми не готуємося до закриття на новий локдаун, - головний санлікар Кузін

Ми не готуємося до закриття на новий локдаун, - головний санлікар Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив можливість запровадження нового локдауну в країні через штам коронавірусу "Дельта". Поки цього не планують.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву головного санлікаря в ефірі "Українського радіо".

За його словами, в Україні продовжать загальнонаціональний карантин.

"Зараз ситуація в країні стабільна і ми не готуємося до закриття на новий локдаун ... А карантин буде продовжено, адже до нього прив'язано чимало процесів, які відбуваються в державі", - заявив він.

Також читайте: В Україні вже 147 підтверджених випадків "дельта"-штаму коронавірусу, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+6
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05.08.2021 12:22
+2
Ну і дебіл...
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05.08.2021 12:23
+2
Це як військовий хвалився б, що не готується до війни
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05.08.2021 12:26
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05.08.2021 12:22 Відповісти
Картинка как бы намекает, что они пойдут по стопам Степана Максимова и запретят продавать лампочки, трусы и батарейки с носками
Ми не готуємося до закриття на новий локдаун, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 4075
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05.08.2021 13:23 Відповісти
Ну і дебіл...
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05.08.2021 12:23 Відповісти
Це як військовий хвалився б, що не готується до війни
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05.08.2021 12:26 Відповісти
Та да, ви ж чемпіони, ітіть-калатіть.
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05.08.2021 12:27 Відповісти
Когда протрубит Чёрный "доктор" быстро приготовитесь.
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05.08.2021 12:32 Відповісти
Ситуация стабильная !?!? Стабильный рост заболевания у них мудаков стабильная ситуация?! .. Границу закройте с кацапами бестолочи...И кроме локдауна и вакцинации есть еще комплекс мер которые вам айболитам нужно проводить !!! КОМПЛЕКС мер *** !!!!
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05.08.2021 12:40 Відповісти
Достатньо фрази "Мы не готовимся".
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05.08.2021 12:49 Відповісти
Вони ніколи і не закривалися, вони закривали нас.
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05.08.2021 12:56 Відповісти
Понятно. Как и год назад, дотянут до середины октября, до ппздца - а потом, в свиной голос, побегут закрывать. Идиоты.
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05.08.2021 13:02 Відповісти
Поэтому закроемся не готовыми.
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05.08.2021 13:39 Відповісти
 
 