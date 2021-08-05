Адвокат Кравец: "К Чаусу применяли пытки, чтобы получить выкуп"

4 июля адвокат Ростислав Кравец, который защищает экс-суддю Днепровского суда Киева Николая Чауса, сообщил, что украинские спецслужбы применяли к его подзащитному пытки.

В комментарии для Цензор.НЕТ Кравец рассказал, что пытки были с целью получить выкуп.

"Это происходило в Украине (после похищения Чауса из Молдовы. - Ред.). От него ничего не требовали, ни показаний, ни признаний. Создали канал в телеграме, требовали, чтобы он там видео диктовал. На мой взгляд к Чаусу применяли пытки, чтобы получить выкуп" - прокомментировал Кравец.

На уточняющий вопрос журналиста говорили ли лица, которые удерживали Николая Чауса, самому экс-судье об этом выкупе, адвокат ответил утвердительно.

"Да, они ему об этом говорили. Была весомая сумма" - добавил Кравец.

Также адвокат Ростислав Кравец добавил, что Чаус находится под наблюдением спецназовцев СБУ, однако, какого именно подразделения защитник не знает. Так же Кравец не знает где его подзащитный будет отбывать домашний арест, который ему избрал Высший антикоррупционный суд 4-го августа.

"Я не знаю, мне неизвестно. Я не уверен, что он будет дома, учитывая то, что в настоящее время существует реальная угроза его жизни, исходя из того, кто в этом (похищении. - Ред.) был задействован ".

Адвокат Чауса заявил, что с момента его встречи с экс-суддьей, у него не было никакой конфиденциальной встречи с подзащитным ни в НАБУ, ни в СБУ. Учитывая это Ростислав Кравец подал адвокатский запрос в Службу безопасности и прокуратуру с просьбой разъяснить ему как действовать, чтобы не нанести вред безопасности Николая Чауса.

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