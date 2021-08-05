Адвокат Кравец: "К Чаусу применяли пытки, чтобы получить выкуп"
4 июля адвокат Ростислав Кравец, который защищает экс-суддю Днепровского суда Киева Николая Чауса, сообщил, что украинские спецслужбы применяли к его подзащитному пытки.
В комментарии для Цензор.НЕТ Кравец рассказал, что пытки были с целью получить выкуп.
"Это происходило в Украине (после похищения Чауса из Молдовы. - Ред.). От него ничего не требовали, ни показаний, ни признаний. Создали канал в телеграме, требовали, чтобы он там видео диктовал. На мой взгляд к Чаусу применяли пытки, чтобы получить выкуп" - прокомментировал Кравец.
На уточняющий вопрос журналиста говорили ли лица, которые удерживали Николая Чауса, самому экс-судье об этом выкупе, адвокат ответил утвердительно.
"Да, они ему об этом говорили. Была весомая сумма" - добавил Кравец.
Также адвокат Ростислав Кравец добавил, что Чаус находится под наблюдением спецназовцев СБУ, однако, какого именно подразделения защитник не знает. Так же Кравец не знает где его подзащитный будет отбывать домашний арест, который ему избрал Высший антикоррупционный суд 4-го августа.
"Я не знаю, мне неизвестно. Я не уверен, что он будет дома, учитывая то, что в настоящее время существует реальная угроза его жизни, исходя из того, кто в этом (похищении. - Ред.) был задействован ".
Адвокат Чауса заявил, что с момента его встречи с экс-суддьей, у него не было никакой конфиденциальной встречи с подзащитным ни в НАБУ, ни в СБУ. Учитывая это Ростислав Кравец подал адвокатский запрос в Службу безопасности и прокуратуру с просьбой разъяснить ему как действовать, чтобы не нанести вред безопасности Николая Чауса.
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Или может, как некто Грановский, дал ему команду сфальсифицировать дело против Когана?
А может как его вывозили в Молдову под прикрытием Начальника службы внешней разведки?
Вот на Зеленского и тех, кто его похитил в Молдове, он там показания конечно может дать, но Богдан прав - топить надо всех!!!
Выкрутится Чаус. Дело затянут до новой инаугурации, как предположил вчера Святослав Пискун, экс-трижды Генеральный прокурор Украины.
КоганаКорбана
Нєєє, ну, понятно, що ти 73/43%зебіл... Тому і далі твої брехливі висери можна відправляти в нужник
Но еще тогда эти журналисты установили, что бежать из Украины Чаусу помог его адвокат Смирнов.
Это тот самый Смирнов, который сейчас трудится в президентском офисе.
Ти хоч смайлики став, бо - бач, тебе 73/43%зебіли за свого однорідного дебіла сприймають...
і всі попадають
Если в Украине всё наладится, то под суд должны оба пойти, хотя бы под заочный, если успеют сбежать.
Не доведеш...
Теперь вам надо еще осознать и принять то, что в первый раз вывозили его ближайшие подчиненные порошенко, так как там замешан очень близкий к нему грановский, который дал указание сфальсифицировать дело корбана.
Остальных, которые давали, заворачивали в клетчатое одеяло, а потом отпускали домой со сломаным браслетом.
Некоторые, знающие более-менее эту ситуацию люди утверждают, что эту историю (если всё всё же раскроется) потом Голливуд аж **** ножками в предвкушении больших денег, купит.
ухвалу суду почитай, довбойоб, в ній має бути вказано.
а взагалі все це така казкова маячня...
Там вообще вся эта история - сплошные нарушения законности.
1. адвокат був присутній на засіданні й чув оголошення ухвали
2. адвокат має право знайомитись з матеріалами справи (якщо раптом він не дочув адресу)
3. правоохоронні органи не можуть приховувати від адвоката місцезнаходження його клієнта.
Сьогодні каже:
- Знаешь, я убедился что Зеленский - "мудак"....
- Мда-а.... Я тебе это говорил ещё до выборов!....
- Но Порошенко всё равно посадить надо! Он преступник!
- Доказано? Ты же бывший правоохранитель! Есть приговор суда, который установил состав преступления и назвал его преступником? Нет! О чём разговор?....
- А знаешь почему "Пороха" не садят?.... Он "откупился"!
- Кому заплатил?
- Зеленскому!
- Ты сам себе хоть веришь?! Почему же Зеленский третий год из штанов выскакивает - требует возбуждения всё новых и новых дел против Порошенка, а они разваливаются ещё до предъявления обвинения?....
Тиша....
А СБУ обязано было немедленно привезти в суд Чауса, которому еще несколько лет назад назначили содержание под стражей?
Плюют они на законы.
це маячня оскільки в судовому засіданні, в якому цей самий адвокат теж приймав участь, місцеперебування чауса безперечно озвучувалось.
Але: адвоката можна вибачити, плутати істини в брехні в інтересах клієнта - це його робота. Але за ці побрехеньки не можна вибачати охвістя Зе-д'єрмака, подляка і його ботів тут, на цензорі!
Типа, "выкрали марсиане, хотели денег и закуску".
Зеленский отсутствует на работе второй день