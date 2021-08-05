Адвокат Кравець: "До Чауса застосовували тортури, щоб отримати викуп"
4 липня адвокат Ростислав Кравець, який захищає екссуддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса, повідомив, що українські спецслужби застосовували до його підзахисного тортури.
У коментарі для Цензор.НЕТ Кравець розповів, що тортури були з метою отримати викуп.
"Це відбувалося в Україні (після викрадення Чауса з Молдови. - Ред.). Від нього нічого не вимагали, ні свідчень, ні зізнань. Створили канал в Телеграмі, вимагали, щоб він там відео диктував. На мій погляд до Чауса застосовували тортури, щоб отримати викуп", - прокоментував Кравець.
На уточнююче запитання журналіста, чи казали особи, які утримували Миколу Чауса, самому екссудді про цей викуп, адвокат відповів ствердно.
"Так, вони йому про це говорили. Була вагома сума," - додав Кравець.
Також адвокат Ростислав Кравець додав, що Чаус перебуває під наглядом спецназівців СБУ, однак, якого саме підрозділу, захисник не знає. Так само Кравець не знає, де його підзахисний відбуватиме домашній арешт, який йому обрав Вищий антикорупційний суд 4-го серпня.
"Я не знаю, мені невідомо. Я не впевнений, що він буде вдома, з огляду на те, що зараз існує реальна загроза його життю, зважаючи на те, хто в цьому (викраденні. - Ред.) був задіяний".
Адвокат Чауса заявив, що з моменту його зустрічі з екссуддею, у нього не було жодної конфіденційної зустрічі з підзахисним ні в НАБУ, ні в СБУ. З огляду на це Ростислав Кравець подав адвокатський запит в Службу безпеки і прокуратуру з проханням роз'яснити йому, як діяти, щоб не завдати шкоди безпеці Миколи Чауса.
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Или может, как некто Грановский, дал ему команду сфальсифицировать дело против Когана?
А может как его вывозили в Молдову под прикрытием Начальника службы внешней разведки?
Вот на Зеленского и тех, кто его похитил в Молдове, он там показания конечно может дать, но Богдан прав - топить надо всех!!!
Выкрутится Чаус. Дело затянут до новой инаугурации, как предположил вчера Святослав Пискун, экс-трижды Генеральный прокурор Украины.
КоганаКорбана
Нєєє, ну, понятно, що ти 73/43%зебіл... Тому і далі твої брехливі висери можна відправляти в нужник
Но еще тогда эти журналисты установили, что бежать из Украины Чаусу помог его адвокат Смирнов.
Это тот самый Смирнов, который сейчас трудится в президентском офисе.
Ти хоч смайлики став, бо - бач, тебе 73/43%зебіли за свого однорідного дебіла сприймають...
і всі попадають
Если в Украине всё наладится, то под суд должны оба пойти, хотя бы под заочный, если успеют сбежать.
Не доведеш...
Теперь вам надо еще осознать и принять то, что в первый раз вывозили его ближайшие подчиненные порошенко, так как там замешан очень близкий к нему грановский, который дал указание сфальсифицировать дело корбана.
Остальных, которые давали, заворачивали в клетчатое одеяло, а потом отпускали домой со сломаным браслетом.
Некоторые, знающие более-менее эту ситуацию люди утверждают, что эту историю (если всё всё же раскроется) потом Голливуд аж **** ножками в предвкушении больших денег, купит.
ухвалу суду почитай, довбойоб, в ній має бути вказано.
а взагалі все це така казкова маячня...
Там вообще вся эта история - сплошные нарушения законности.
1. адвокат був присутній на засіданні й чув оголошення ухвали
2. адвокат має право знайомитись з матеріалами справи (якщо раптом він не дочув адресу)
3. правоохоронні органи не можуть приховувати від адвоката місцезнаходження його клієнта.
Сьогодні каже:
- Знаешь, я убедился что Зеленский - "мудак"....
- Мда-а.... Я тебе это говорил ещё до выборов!....
- Но Порошенко всё равно посадить надо! Он преступник!
- Доказано? Ты же бывший правоохранитель! Есть приговор суда, который установил состав преступления и назвал его преступником? Нет! О чём разговор?....
- А знаешь почему "Пороха" не садят?.... Он "откупился"!
- Кому заплатил?
- Зеленскому!
- Ты сам себе хоть веришь?! Почему же Зеленский третий год из штанов выскакивает - требует возбуждения всё новых и новых дел против Порошенка, а они разваливаются ещё до предъявления обвинения?....
Тиша....
А СБУ обязано было немедленно привезти в суд Чауса, которому еще несколько лет назад назначили содержание под стражей?
Плюют они на законы.
це маячня оскільки в судовому засіданні, в якому цей самий адвокат теж приймав участь, місцеперебування чауса безперечно озвучувалось.
Але: адвоката можна вибачити, плутати істини в брехні в інтересах клієнта - це його робота. Але за ці побрехеньки не можна вибачати охвістя Зе-д'єрмака, подляка і його ботів тут, на цензорі!
Типа, "выкрали марсиане, хотели денег и закуску".
Зеленский отсутствует на работе второй день