Адвокат Кравець: "До Чауса застосовували тортури, щоб отримати викуп"

4 липня адвокат Ростислав Кравець, який захищає екссуддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса, повідомив, що українські спецслужби застосовували до його підзахисного тортури.

У коментарі для Цензор.НЕТ Кравець розповів, що тортури були з метою отримати викуп.

"Це відбувалося в Україні (після викрадення Чауса з Молдови. - Ред.). Від нього нічого не вимагали, ні свідчень, ні зізнань. Створили канал в Телеграмі, вимагали, щоб він там відео диктував. На мій погляд до Чауса застосовували тортури, щоб отримати викуп", - прокоментував Кравець.

На уточнююче запитання журналіста, чи казали особи, які утримували Миколу Чауса, самому екссудді про цей викуп, адвокат відповів ствердно.

"Так, вони йому про це говорили. Була вагома сума," - додав Кравець.

Також адвокат Ростислав Кравець додав, що Чаус перебуває під наглядом спецназівців СБУ, однак, якого саме підрозділу, захисник не знає. Так само Кравець не знає, де його підзахисний відбуватиме домашній арешт, який йому обрав Вищий антикорупційний суд 4-го серпня.

"Я не знаю, мені невідомо. Я не впевнений, що він буде вдома, з огляду на те, що зараз існує реальна загроза його життю, зважаючи на те, хто в цьому (викраденні. - Ред.) був задіяний".

Адвокат Чауса заявив, що з моменту його зустрічі з екссуддею, у нього не було жодної конфіденційної зустрічі з підзахисним ні в НАБУ, ні в СБУ. З огляду на це Ростислав Кравець подав адвокатський запит в Службу безпеки і прокуратуру з проханням роз'яснити йому, як діяти, щоб не завдати шкоди безпеці Миколи Чауса.

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