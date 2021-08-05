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Новини
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Адвокат Кравець: "До Чауса застосовували тортури, щоб отримати викуп"

Адвокат Кравець:

4 липня адвокат Ростислав Кравець, який захищає екссуддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса, повідомив, що українські спецслужби застосовували до його підзахисного тортури.

У коментарі для Цензор.НЕТ Кравець розповів, що тортури були з метою отримати викуп.

"Це відбувалося в Україні (після викрадення Чауса з Молдови. - Ред.). Від нього нічого не вимагали, ні свідчень, ні зізнань. Створили канал в Телеграмі, вимагали, щоб він там відео диктував. На мій погляд до Чауса застосовували тортури, щоб отримати викуп", - прокоментував Кравець.

На уточнююче запитання журналіста, чи казали особи, які утримували Миколу Чауса, самому екссудді про цей викуп, адвокат відповів ствердно.

"Так, вони йому про це говорили. Була вагома сума," - додав Кравець.

Також адвокат Ростислав Кравець додав, що Чаус перебуває під наглядом спецназівців СБУ, однак, якого саме підрозділу, захисник не знає. Так само Кравець не знає, де його підзахисний  відбуватиме домашній арешт, який йому обрав Вищий антикорупційний суд 4-го серпня.

"Я не знаю, мені невідомо. Я не впевнений, що він буде вдома, з огляду на те, що зараз існує реальна загроза його життю, зважаючи на те, хто в цьому (викраденні. - Ред.) був задіяний".

Адвокат Чауса заявив, що з моменту його зустрічі з екссуддею, у нього не було жодної конфіденційної зустрічі з підзахисним ні в НАБУ, ні в СБУ. З огляду на це Ростислав Кравець подав адвокатський запит в Службу безпеки і прокуратуру з проханням роз'яснити йому, як діяти, щоб не завдати шкоди безпеці Миколи Чауса.

Також читайте: Суд не визначив, хто саме охоронятиме Чауса: охорона, можливо, здійснюватиметься спільно НАБУ і СБУ, - Бутусов

викрадення (818) катування (597) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+17
Адвокат Кравец: "К Чаусу применяли пытки, чтобы получить выкуп" - Цензор.НЕТ 343
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05.08.2021 15:25
+13
Адвокат Кравец: "К Чаусу применяли пытки, чтобы получить выкуп" - Цензор.НЕТ 5876
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05.08.2021 15:31
+12
Пусть позвонит в редакцию телеканала "Прямый". Там ему с удовольствием целую программу выделят в прайм-тайм в пятницу с Ганапольским
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05.08.2021 15:36
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Адвокат Кравец: "К Чаусу применяли пытки, чтобы получить выкуп" - Цензор.НЕТ 343
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05.08.2021 15:25 Відповісти
Смішно 😕
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05.08.2021 15:49 Відповісти
Чавуса украли марсияни и пытали где банки с живительной ЗЕленью 🤔
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05.08.2021 15:51 Відповісти
Пусть Чавус созовет пресс-конференцию и расскажет нариду Украины: что, где, когда и почему с ним было!!!
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05.08.2021 15:27 Відповісти
Что он там соберёт ? Чаус запуган, подавлен и без команды пукнуть не может. Какая пресс-конференция ?
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05.08.2021 15:32 Відповісти
Пусть позвонит в редакцию телеканала "Прямый". Там ему с удовольствием целую программу выделят в прайм-тайм в пятницу с Ганапольским
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05.08.2021 15:36 Відповісти
Угу. Вы уверены, что он скажет то, что Ганапольский хочет услышать?
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05.08.2021 15:49 Відповісти
А что он может сказать такого, что Матвею Юрьевичу не понравится? Что Порошенко Барыга и Мародер? Так это и так все знают
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05.08.2021 15:57 Відповісти
А зелька - марадер и предатель и еще больший барыга, но ою этом мы никому. Да, зеби
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05.08.2021 19:27 Відповісти
И вы думаете, что Чаус на "Прямом" расскажет, как, за сколько и по чьему указанию снял арест со счетов и обвинения с Юры Енакиевского?
Или может, как некто Грановский, дал ему команду сфальсифицировать дело против Когана?

А может как его вывозили в Молдову под прикрытием Начальника службы внешней разведки?

Вот на Зеленского и тех, кто его похитил в Молдове, он там показания конечно может дать, но Богдан прав - топить надо всех!!!

Выкрутится Чаус. Дело затянут до новой инаугурации, как предположил вчера Святослав Пискун, экс-трижды Генеральный прокурор Украины.
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05.08.2021 15:50 Відповісти
Когана Корбана
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05.08.2021 15:51 Відповісти
ти думаєш, Чаус знімав арешт з рахунків Юри Єнакієвського "по указанию"?
Нєєє, ну, понятно, що ти 73/43%зебіл... Тому і далі твої брехливі висери можна відправляти в нужник
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05.08.2021 16:08 Відповісти
Еще в 2018 году было расследование каких-то журналистов, за давностью времени и незначительностью на то время события не помню, каких именно.
Но еще тогда эти журналисты установили, что бежать из Украины Чаусу помог его адвокат Смирнов.
Это тот самый Смирнов, который сейчас трудится в президентском офисе.
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05.08.2021 17:50 Відповісти
Адвокат НЕ помог бы пройти не одну, а ДВЕ границы. А вот тогдашний начальник Внешней разведки мог. Смирнов мог быть лишь помощником.
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05.08.2021 18:45 Відповісти
Может быть и так. Я читала-то об этом давно, да и тогда эта тема была не интересна.Но там точно шла речь только об адвокате Смирнове.
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05.08.2021 18:49 Відповісти
Да, позвонил молдаванским погоанцам и те сделали окно. Да, зепил?
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05.08.2021 19:29 Відповісти
Соевый, я же чуть выше написал, что и Зеленского надо сажать. Как и сажать Порошенко. Но не заново в кресло президента, а в соседние камеры, да пожизненно, и пусть перекрикиваются друг с другом, и это можно снимать на видео и выкладывать на теле-шоу, чтобы наш народ повеселился.
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05.08.2021 21:20 Відповісти
ніби-то Чаус зараз, знаходячись під контролем літінанта Баканова, може кудись вільно подзвонити...
Ти хоч смайлики став, бо - бач, тебе 73/43%зебіли за свого однорідного дебіла сприймають...
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05.08.2021 16:11 Відповісти
Я видел, что мне житель юго востока лайка, я чуть чаем не поперхнулся. Не ужели они такие тупые, что по никнейму не узнали меня?
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05.08.2021 16:12 Відповісти
чекайте-чекайте.. зараз чавус як скаже, що його Бурба і Ситнік спочатку у Молдову сховали, а потім викрали і вимагали викуп
і всі попадають
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05.08.2021 15:45 Відповісти
Знаете почему Чавуса именно в Молдову отвезли? Потому что именно в Молдове Порошенко убил своего брата!!!
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05.08.2021 15:48 Відповісти
Нет, потому что там есть бизнес-партнер Порошенко, молдавский олигарх Плахотнюк, у которого Чаус и отсиживался все эти годы.
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05.08.2021 15:56 Відповісти
Чо опять во всем Порох виноват?
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05.08.2021 15:58 Відповісти
А в этой истории целых два топ-преступника. Один, при котором спецслужбы вывозили, а второй, при котором ввезли.
Если в Украине всё наладится, то под суд должны оба пойти, хотя бы под заочный, если успеют сбежать.
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05.08.2021 16:13 Відповісти
При Порошенко он сам смылся , боясь , что посадят , а вот при 🤢🤡😈, чауса похители бакановские птенцы ( 100%доказано Молдавией) и намериваются использовать в маниакальных целях
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05.08.2021 16:56 Відповісти
Віка, а 73/43%зеби досі вірять "сраним" та упячним фейкам про те, що Чауса з 2016-го року переховував Порох з вірною йому командою...
Не доведеш...
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05.08.2021 17:01 Відповісти
Видите, вы уже осознали, что обратно его воровали ближайшие подчиненные зеленского.
Теперь вам надо еще осознать и принять то, что в первый раз вывозили его ближайшие подчиненные порошенко, так как там замешан очень близкий к нему грановский, который дал указание сфальсифицировать дело корбана.
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05.08.2021 18:51 Відповісти
Зеба, а че Чаус не "отсиживался" у самого Порошенко
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05.08.2021 16:45 Відповісти
Верить чаусу и Земразинам - себя не уважать
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05.08.2021 16:18 Відповісти
Для нього й досі катування йде. Скільки вже діб без хабарів? Оце так катування!
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05.08.2021 15:28 Відповісти
Эта фсе парашенка барыга! Слава богу шо Владимир Александрович его спас! Вот вам парахаюоты¡!!!!!!
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05.08.2021 15:29 Відповісти
мдя. о такой рекламе да на дурыку компания Кока-Кола даже не мечтала!
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05.08.2021 15:39 Відповісти
На выпуклый глаз адвоката- Чауса пытали с целью получения выкупа. Чистейшая уголовщина. Потому, нужна третья сторона- Национальная полиция, плюс к НАБУ и СБУ. Неделю СБУ стережет, неделю НАБУ и неделю полиция. Так и будет жить Чаус.
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05.08.2021 15:30 Відповісти
Ну наконец ваше мнение о Чаусе, вы думаете что ему что то угрожает? 5 лет бегал и прибежал в трусиках туда где ему грозит смертельная опасность? Это вы лихо завернули с фантазией у вас здорово.
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05.08.2021 15:45 Відповісти
Вы в порядке? А я сомневаюсь. О Чаусе я писал единственное: что меня крайне удивило его появление. Могу развить мысль: я удивился его появлению в любом виде. Как в живом, так и в не очень живом. Я был убежден что его уже не существует ни в каком виде, ибо времени хватало на всё что угодно: как на кустарную кремацию, так и на растворение в кислоте. Вот такое было моё мнение. И- никакого иного.
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05.08.2021 15:52 Відповісти
Ну не скромничайте писали вы совсем другое. А жизнь удивлять может не смотря на ваши ожидания.
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05.08.2021 16:03 Відповісти
Предъявите, плиз: что я писал такого, что не упомню???
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05.08.2021 16:05 Відповісти
ну тогда за помощью в проблемах с памятью не ко мне.
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05.08.2021 16:09 Відповісти
Походу у судей опция "давать выкуп" не активирована. Он может только брать. Так что зря мучили. Чувак просто не понимал а как это.
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05.08.2021 15:31 Відповісти
Откуда ты знаешь, что зря ? Эта опция активируется "на раз" и, уверен, Чаус быстро понял "как это"...
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05.08.2021 15:42 Відповісти
Ну раз выкуп не дал, то значит опция не активировалась .
Остальных, которые давали, заворачивали в клетчатое одеяло, а потом отпускали домой со сломаным браслетом.
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05.08.2021 15:46 Відповісти
50 дней терпел пытки!!!
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05.08.2021 15:58 Відповісти
Адвокат Кравец: "К Чаусу применяли пытки, чтобы получить выкуп" - Цензор.НЕТ 5876
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05.08.2021 15:31 Відповісти
клоунада для зебилов.
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05.08.2021 15:31 Відповісти
то есть, просто деньги и никакой политики. сериал круто меняет сюжет.
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05.08.2021 15:35 Відповісти
На счёт сериала.
Некоторые, знающие более-менее эту ситуацию люди утверждают, что эту историю (если всё всё же раскроется) потом Голливуд аж **** ножками в предвкушении больших денег, купит.
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05.08.2021 16:00 Відповісти
И у кого баканов ,от имени зекрысы, требовал выкуп за того чауса?у Санду что ли ?или зекретины совсем сбрендили уже,или да -настало время охренительных историй...
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05.08.2021 15:35 Відповісти
похитители требовали выкуп? может, Чауса, цыгане украли?
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05.08.2021 15:36 Відповісти
сто пудов, там их много в Молдове
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05.08.2021 15:39 Відповісти
Та все...чтоб там этот чаус не порассказывал -никто уже это в серьез не воспримет...из этого дегенерата сделали тоже самое,что и из Протасевича -жертвы пыток спецслужб,говорящие только то ,что им внушили
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05.08.2021 15:42 Відповісти
З цього серіалу можна зробити наступний висновок. Якщо вам треба перекопати огород, подзвоніть в СБУ і скажіть, що закопали десять 3-х літрових банок з баксами, а тепер не можете знайти. Приїдуть і перекопають, навіть не сумнівайтесь. Правда, що буде після, тут питання.
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05.08.2021 15:45 Відповісти
пришлось бедняге откопать пару-тройку трехлитровых банок с "честно" заработанными зелеными?
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05.08.2021 15:49 Відповісти
адвокат - ушлый малый, придумал разных брехливых баек про пытки и выкуп... кто на морде зладея- чавуса видел следы от тех пыток? и не только на морде, по всему телу - сидел в трусиках и нарочито демонстрировал свое пузо... адвокат сам, однозначно, хочет больше срубить с чавуса...
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05.08.2021 15:51 Відповісти
Вы что, вчера родились ? Неужели не знаете о таких пытках, от которых не остаётся следов на теле ?
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05.08.2021 16:20 Відповісти
Что бы кодлан Коломойского ни делал получается 95-й квартал. Защитник, носитель гостайны: на мой взгляд к Чаусу применяли пытки; защитник не знает; я не знаю, мне неизвестно. / Адвокат Чауса ходатайствует о закрытом режиме заседания из-за гостайны
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05.08.2021 15:59 Відповісти
Кравець не знає, де його підзахисний відбуватиме домашній арешт, який йому обрав Вищий антикорупційний суд Джерело: https://censor.net/ua/n3281036
ухвалу суду почитай, довбойоб, в ній має бути вказано.
а взагалі все це така казкова маячня...
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05.08.2021 16:00 Відповісти
Закрытое судебное заседание. Материалы суда под грифом пошли.
Там вообще вся эта история - сплошные нарушения законности.
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05.08.2021 16:02 Відповісти
вас не бентежить, що:
1. адвокат був присутній на засіданні й чув оголошення ухвали
2. адвокат має право знайомитись з матеріалами справи (якщо раптом він не дочув адресу)

3. правоохоронні органи не можуть приховувати від адвоката місцезнаходження його клієнта.
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05.08.2021 16:07 Відповісти
73/43%зебілів в їх брехні нічого і ніколи не бентежить.
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05.08.2021 16:16 Відповісти
Тільки що повернувся додому По дорозі зустрів знайомого - колишнього підполковника міліції Ще до виборів пробував довести йому що Зеленський - це біда для України Слухать не хотів Останній раз він мені щось хотів довести так я "відмахнувся і пішов
Сьогодні каже:
- Знаешь, я убедился что Зеленский - "мудак"....
- Мда-а.... Я тебе это говорил ещё до выборов!....
- Но Порошенко всё равно посадить надо! Он преступник!
- Доказано? Ты же бывший правоохранитель! Есть приговор суда, который установил состав преступления и назвал его преступником? Нет! О чём разговор?....
- А знаешь почему "Пороха" не садят?.... Он "откупился"!
- Кому заплатил?
- Зеленскому!
- Ты сам себе хоть веришь?! Почему же Зеленский третий год из штанов выскакивает - требует возбуждения всё новых и новых дел против Порошенка, а они разваливаются ещё до предъявления обвинения?....
Тиша....
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05.08.2021 16:34 Відповісти
справді, зебілізм - це діагноз. І я навіть не доганяю, яким способом він може бути вилікуваний...
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05.08.2021 16:42 Відповісти
Встречный вопрос.
А СБУ обязано было немедленно привезти в суд Чауса, которому еще несколько лет назад назначили содержание под стражей?

Плюют они на законы.
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05.08.2021 16:20 Відповісти
взагалі-то, я виключно про слова адвоката, який врубає дурня кажучи, що йому невідомо де чаус буде знаходитись під час домашнього арешту.
це маячня оскільки в судовому засіданні, в якому цей самий адвокат теж приймав участь, місцеперебування чауса безперечно озвучувалось.
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05.08.2021 16:24 Відповісти
адвокат мав би ще не суперечити очевидній істині, що вчорашній суд мав би розглянути подовження ухвали суду (якій вже от скоро буде 5 років) за позовом НАБУ (ось що важливо! жодне СБУ там не може фігурувати) про утримання Чауса в СІЗО, а не розмазувати антимонію про те, під чиєю юрисдикцією буде слідство по злочинах Чауса.
Але: адвоката можна вибачити, плутати істини в брехні в інтересах клієнта - це його робота. Але за ці побрехеньки не можна вибачати охвістя Зе-д'єрмака, подляка і його ботів тут, на цензорі!
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05.08.2021 16:49 Відповісти
Убогі паяци з 95-го кварталу ліплять міф про мафію, що ніби-то викрала бідного суддю в Молдові. Ну, типу, то не ми, то невідомо хто. Як то все дешево і бездарно, як і все від тих ідіотів.
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05.08.2021 16:08 Відповісти
так само вони ліплять фейки, ніби його в Молдову в 2016-му вивозили чуть чи не на особистому літаку Пороха...
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05.08.2021 16:15 Відповісти
это кто ж выкуп выпытывал у чауса? его ж по всем версиям спецслужбы и выкрадывали и перевозили и тут друг у дружки отнимали...
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05.08.2021 16:09 Відповісти
какие-то анонимные преступники совсем не похожие на дерьмака и зеленского. Они нивчем невинуваты.
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05.08.2021 16:51 Відповісти
Какими идиотами мы выглядим в глазах Молдовы, что привели к власти эту шоблу.... И скорее всего не только в глазах Молдовы, они просто могут оценить всю глубину идиотизма, которую не в состоянии осознать до сих пор 73% дегенератов.
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05.08.2021 16:13 Відповісти
Піднімись вище - я там виклав "свіжак" - відповідь і тобі
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05.08.2021 16:36 Відповісти
Так, что Зе сядет в тюрму? По его команде его выкрали с Молдовы.
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05.08.2021 16:14 Відповісти
Да. Но он не требовал, чтобы его пытали.
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05.08.2021 21:25 Відповісти
Захват заложника, требование выкупа - это статья, всех под суд!!
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05.08.2021 16:14 Відповісти
тобто, СБУ, яка його викрала(молдавани довели цей факт), вимагала з нього викуп - і тепер знову його "охороняє"? я сплю і мені сниться, чи це правда?
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05.08.2021 16:16 Відповісти
Так и было.
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05.08.2021 21:24 Відповісти
Если у Чауса требовали выкуп военные разведчики и дипломаты, которые причастны к похищению (по данным молдавских спецслужб), то в Украине разведчики и дипломаты - дебилы. Засветиться везде где можно, а потом требовать выкуп - такого даже в третьесортных фильмах не придумали. Получаются , что нет глупости предела! Или адвокат что-то напутал....
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05.08.2021 16:19 Відповісти
Ну в принципе версия понятна. Украли неизвестные бандитос "получить выкуп", спецслужбы ни сном ни духом.
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05.08.2021 16:57 Відповісти
Похоже, что адвокат участвует в попытке отмазать Зе в деле организации гос.спецслужб для криминального международного похищения - перевести на бытовуху.

Типа, "выкрали марсиане, хотели денег и закуску".
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06.08.2021 11:07 Відповісти
Про "пытали" хотелось бы подробней: куда, чем, сколько. А то ведь адвокатишка только хайп подымает чтобы быть в информационном поле.
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05.08.2021 17:20 Відповісти
скурвленный мусорской адвокат
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06.08.2021 00:02 Відповісти
Какой-то слошной сивокобылий бред зеленого пошиба...
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06.08.2021 00:41 Відповісти
Что то изменилось. За час до встречи с Кулебой, Блинкен минут 40 говорил с каким то сотрудником посольства США в Молдове и это не Laura Hrubi (временно поверенная в делах США в Молдове). После этого прибывшего Кулебу увели во внутреннюю комнату для закрытых переговоров.
Зеленский отсутствует на работе второй день
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06.08.2021 00:45 Відповісти
 
 