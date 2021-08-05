Около 5 тыс. хасидских паломников уже прибыли в Умань

Около пяти тысяч хасидских паломников уже прибыли в Умань Черкасской области для празднования нового года по иудейскому календарю (Рош ха-Шана), которое в этом году будет проходить с 6 до 8 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает черкасское издание "Викка".

"В этом году паломники заранее едут в Украину, ведь в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по предупреждению распространения коронавируса не все желающие смогли попасть на празднование Рош ха-Шана в Умани", - говорится в сообщении.

По данным издания, начальник управления Государственной миграционной службы в Черкасской области Иван Шапран посетил Умань с рабочим визитом и скоординировал с сотрудниками Уманского отдела учреждения дальнейшие шаги для предотвращения и выявления нарушителей миграционного законодательства.

Граждане Израиля могут пользоваться безвизовым режимом поездок, находясь на территории Украины до 90 суток в течение 180 суток.

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