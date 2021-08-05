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Около 5 тыс. хасидских паломников уже прибыли в Умань

Около 5 тыс. хасидских паломников уже прибыли в Умань

Около пяти тысяч хасидских паломников уже прибыли в Умань Черкасской области для празднования нового года по иудейскому календарю (Рош ха-Шана), которое в этом году будет проходить с 6 до 8 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает черкасское издание "Викка".

"В этом году паломники заранее едут в Украину, ведь в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по предупреждению распространения коронавируса не все желающие смогли попасть на празднование Рош ха-Шана в Умани", - говорится в сообщении.

По данным издания, начальник управления Государственной миграционной службы в Черкасской области Иван Шапран посетил Умань с рабочим визитом и скоординировал с сотрудниками Уманского отдела учреждения дальнейшие шаги для предотвращения и выявления нарушителей миграционного законодательства.

Граждане Израиля могут пользоваться безвизовым режимом поездок, находясь на территории Украины до 90 суток в течение 180 суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рош ха-Шана в Умань хасидов будут пускать только при наличии COVID-паспортов, - разговор Авакова и главы МВД Израиля

Автор: 

паломничество (67) Умань (362) хасиды (255)


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Топ комментарии
+7
какаяразница
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05.08.2021 19:33
+4
Сочувствую)
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05.08.2021 20:22
+3
И-аа, И-аа!
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05.08.2021 19:16
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привет ковид....
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05.08.2021 19:12 Ответить
В Израиле 100% все вакцинированы Пфайзером, у нас сколько населения провакцинировали (нормальным не китайским) ?
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05.08.2021 19:44 Ответить
ьрацлавские хасиды, не только с израиля
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05.08.2021 20:10 Ответить
Хасидська пошесть розпочалась !!!)))
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05.08.2021 19:13 Ответить
Гівно припливло!
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05.08.2021 19:18 Ответить
ох и тяжко нам достаются ихние шекели за цадика Рахмана !
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05.08.2021 19:20 Ответить
*Нахмана !!!)))
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05.08.2021 19:23 Ответить
какаяразница
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05.08.2021 19:33 Ответить
действительно, может цадик таки был брахманом ?
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06.08.2021 00:43 Ответить
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05.08.2021 20:00 Ответить
Прямо зависть берет....Казалось ,только у нас новый год месяц празднуют , ан нет ! Еврейские ортодоксы круче!
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05.08.2021 19:14 Ответить
Ці потвори цілий рік по Умані швендяють!!!)))
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05.08.2021 19:17 Ответить
водку пьют непросыхая
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05.08.2021 19:20 Ответить
Ще наркота і дзевки !!)))
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05.08.2021 19:22 Ответить
Где приветственная речь игого-бэ?
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05.08.2021 19:14 Ответить
И-аа, И-аа!
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05.08.2021 19:16 Ответить
Шпекулянти наваряться.
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05.08.2021 19:15 Ответить
Шо? Опять?
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05.08.2021 19:16 Ответить
Аваков підраховує прибуток із своїх готелів в Умані......
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05.08.2021 19:20 Ответить
З якої стелі інфа???)))
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05.08.2021 19:24 Ответить
Від жителів Умані...
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06.08.2021 04:40 Ответить
Плюс до этого - московский крестный ход... А потом будут рассказывать про "сезонные волны"...
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05.08.2021 19:26 Ответить
Вон эту грязную и вонючую нечисть с нашей земли!!!!!!!
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05.08.2021 19:29 Ответить
а ты уже купил землю Умани? и таки с вашей? чем ты от Гитлера отличаешься?
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05.08.2021 19:34 Ответить
А ты кто вообще такой? И где был 300 лет назад? А вот хасиды в то время уже во всю тут жили.
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05.08.2021 19:35 Ответить
Нахман похован у 1810 році !!! За часи СРСР про його могилу ніхто ні пари з вуст ,лише на кінці 80-их з"явились хасиди в Умані !!!)
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06.08.2021 00:36 Ответить
мы настолько нищие, что вынуждено принимаем эту вонючую пархатню, презираемую всем миром, грязную, жадную, жидовскую мразь
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05.08.2021 20:02 Ответить
Около 5 тыс. хасидских паломников уже прибыли в Умань - Цензор.НЕТ 820
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05.08.2021 19:32 Ответить
А ведь ранее я понятия не имел об этом ежегодном нашествии. А как-то раз, вылетая на контракт, из Одессы, увидел этот кошмар: прибытие в аэропрт автобусов, полных нажратых в гивно евреев. Это был шок!

А теперь... а пофиг. Главное: я не житель Умани.
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05.08.2021 19:34 Ответить
А я живу в Умані 54 роки !!! Хасиди з"явились в кінці 80-их !!!)))
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05.08.2021 19:41 Ответить
Шо, серьезно??? Во, блин. Чес слово- не завидую. Это же что-то инопланетное, как мне кажется...
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05.08.2021 19:45 Ответить
Сочувствую)
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05.08.2021 20:22 Ответить
Дмитро ответьте там выше пожалуйста Около 5 тыс. хасидских паломников уже прибыли в Умань - Цензор.НЕТ 6674 https://censor.net/ru/user/488593
А ты кто вообще такой? И где был 300 лет назад? А вот хасиды в то время уже во всю тут жили.
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06.08.2021 00:08 Ответить
может отдать ихнее добро? - Цадика
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05.08.2021 19:36 Ответить
нельзя, вроде как, законы еврейские запрещают захоронение переносить
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05.08.2021 19:38 Ответить
Це заповіт Нахмана ,приїжджати на його могилу в Умань щороку на Рош ха-Шана !!!)))
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05.08.2021 19:43 Ответить
так выкопать и отдать
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05.08.2021 20:03 Ответить
отдать ти жидячи кости и пусть не швендяет эта мразь вшивая
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05.08.2021 20:03 Ответить
Они 2 раза в год приезжают?
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05.08.2021 19:45 Ответить
Ні,цілий рік!! ))))
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05.08.2021 19:51 Ответить
Вони видуть себе.як дикуни і мало чим відрізняються.від ісламських дикунів.Скоріше за все і взривали би.але їх не десятки мільйонів,як ісламістів.
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05.08.2021 19:50 Ответить
хасидо-туристо, такие же немытые как и не бритые? это их дрескод или принцип проживания?
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05.08.2021 19:50 Ответить
они не выживут в чистоте
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05.08.2021 20:00 Ответить
насруууут!!!!!!!!!!!!!
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05.08.2021 19:59 Ответить
Около 5 тыс. хасидских паломников уже прибыли в Умань - Цензор.НЕТ 8340
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05.08.2021 22:06 Ответить
Если по внешнему виду судить, то цыгане от хасидов произошли. Разница в том, что хасиды читать умеют - всю жизнь одну и ту же книгу до дыр зачитывают. Даже помыться времени нет.
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05.08.2021 22:43 Ответить
Шо?Опять?
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05.08.2021 22:55 Ответить
 
 