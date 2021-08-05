Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский
Первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе является прекращение огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу "Дом", отвечая на вопрос, какими должны быть первые шаги, если говорить о модели будущего Донбасса в части решения гуманитарных, политических и вопросов безопасности.
"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор", - сказал он.
"Я всегда выступал за то, что первый пункт и "Минска", и всех договоренностей – и вообще дело даже не в "Минске", и не в нашем отношении к "Минску", и дело даже не в том, какой процент населения верит в этот "Минск". Суть - прекращение огня… Нужно хотя бы перестать стрелять, чтобы о чем-то говорить. Это факт", - добавил глава государства.
Он напомнил, что "режим прекращения огня действовал на Донбассе семь месяцев (договоренность в ТКГ от 27 июля 2020 года – ИФ)". "Да, были провокации с той стороны. Были, конечно. Были ранения. Но ощущение, что мы идем, что мы не теряем людей – оно появилось… Это о том, что, если это работает, значит, можно попробовать идти дальше. А что дальше? Давайте дальше про вывод войск, дальше про то, что мы должны зайти, очень аккуратно, но мы должны быть на границе – это наша граница. Я понимаю, сложно", - сказал Зеленский.
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это с кем он за стол садиться собрался? с лугандонами
Быдло, конечно, тебе верит, но быдла в Украине все меньше, зюзя. А не быдло точит вилы.
С убийцей за стол?
Может ему ещё жертву принести?
Вот пусть себя и предложит.
Для того, щоб його зупинити, потрібно робити те, що робили три роки тому.
https://lenta.ru/news/2021/08/05/vriv_gazprom/ «Газпром» столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири
https://censor.net/ru/news/3281089/pochti_20_tysyach_kustov_konopli_unichtojili_pogranichniki_na_luganschine_foto
На Донбасі не конФлікт, а окупація паРашею частини української території!
Без Кацапії вся ця Лугандонія під ударами ЗСУ здохла б за місяць!
Радники, та поясніть вже цьому зелебенському, щоб воно не варнякало дурні на весь Світ!
Или прекратить быть нашим президентом - едь в Россию и занимайся своими проектами.
Пусть назовет территории, которые освободили таким способом, имея сильного и мотивированного врага.
"Московія завжди намагалася нас знищити. І для того, щоб раз і назавжди припинити це, нам потрібна тотальна українізація (це стосується не лише мови) і тотальна десовєтизація України."
Але щоб так сказати, треба бути національним лідером, а не клоуном "с кріварожскай падваротні".