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Новости Агрессия России против Украины
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Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский

Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский

Первым шагом к урегулированию конфликта на Донбассе является прекращение огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу "Дом", отвечая на вопрос, какими должны быть первые шаги, если говорить о модели будущего Донбасса в части решения гуманитарных, политических и вопросов безопасности.

"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор", - сказал он.

"Я всегда выступал за то, что первый пункт и "Минска", и всех договоренностей – и вообще дело даже не в "Минске", и не в нашем отношении к "Минску", и дело даже не в том, какой процент населения верит в этот "Минск". Суть - прекращение огня… Нужно хотя бы перестать стрелять, чтобы о чем-то говорить. Это факт", - добавил глава государства.

Он напомнил, что "режим прекращения огня действовал на Донбассе семь месяцев (договоренность в ТКГ от 27 июля 2020 года – ИФ)". "Да, были провокации с той стороны. Были, конечно. Были ранения. Но ощущение, что мы идем, что мы не теряем людей – оно появилось… Это о том, что, если это работает, значит, можно попробовать идти дальше. А что дальше? Давайте дальше про вывод войск, дальше про то, что мы должны зайти, очень аккуратно, но мы должны быть на границе – это наша граница. Я понимаю, сложно", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Донбасс (26955) перемирие (1586)


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Топ комментарии
+35
О, у наркомана флешбеки пішли...
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05.08.2021 19:42
+27
Опять обдолбился
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05.08.2021 19:43
+20
"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор"

это с кем он за стол садиться собрался? с лугандонами
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05.08.2021 19:46
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О, у наркомана флешбеки пішли...
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05.08.2021 19:42 Ответить
" А что дальше? Давайте дальше про вывод войск"
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05.08.2021 19:51 Ответить
А потім - "стадион так стадион! я ваш приговор!" Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3328
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05.08.2021 19:56 Ответить
Это не Капитан Очевидность, это уже просто Генерал Ясен Буй.
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05.08.2021 22:37 Ответить
Опять обдолбился
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05.08.2021 19:43 Ответить
Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8846
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05.08.2021 19:59 Ответить
Опять двадцать пять. Скоро опять ***** в очку будет заглядывать в поисках мира.
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05.08.2021 19:44 Ответить
"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор"

это с кем он за стол садиться собрался? с лугандонами
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05.08.2021 19:46 Ответить
Напомню, если кто забыл.

Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7973
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05.08.2021 20:01 Ответить
и зачем же он тогда садился за стол с Путиным, отвечал на звонок террориста, захватившего автобус с пассажирами?
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05.08.2021 22:38 Ответить
Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8928
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05.08.2021 19:47 Ответить
прекращение уже прекрашенного огня , а затем прекращение прекращенного от 05.08
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05.08.2021 19:47 Ответить
Вы думаете, что Запад будет за нас воевать? Ну-ну.
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05.08.2021 19:52 Ответить
Согласен. Американцы - когда вы выведете войска с Крыма и ДНР-ЛНР?
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05.08.2021 19:53 Ответить
Ну что ж ты ему сделаешь то,а!Попка-дурак.7 обстрелов за сегодня,а оно своё долдонит!
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05.08.2021 19:48 Ответить
Ну НУ который раз на грабли любимое занятие
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05.08.2021 19:49 Ответить
мабуть рішив здатися, бо слідуюче буде зашити роти всім
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05.08.2021 19:49 Ответить
Дайте ему селёдки
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05.08.2021 19:50 Ответить
Подозреваю, что селедкой здесь не отделаться=>тяжелый «случай»…….
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05.08.2021 19:59 Ответить
дайте ему селёдкой... in the face ! )))) с размаху....пару-тройку раз ))))
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05.08.2021 20:56 Ответить
"были ранения... " А смертей не было? Как это "ощущение что мы не теряем людей"?
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05.08.2021 19:50 Ответить
А какого ж ты, гнида, согласовал мечту дерьмака о "разведении" войск?
Быдло, конечно, тебе верит, но быдла в Украине все меньше, зюзя. А не быдло точит вилы.
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05.08.2021 19:51 Ответить
А что, убийца перестанет быть убийцей, если огонь прекратить или перестать стрелять?
С убийцей за стол?
Может ему ещё жертву принести?
Вот пусть себя и предложит.
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05.08.2021 19:52 Ответить
Владимир Александрович, Кремль желает выгодно для себя закрыть тему Донбасса. Для этого по их мнению Украина должна выполнить "минские". Без этого стрельба не прекратится. Весь вопрос в том прогнётся ли Украина или нет.
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05.08.2021 19:52 Ответить
Украина однозначно не прогнется. В Бубочке не уверен.
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05.08.2021 20:46 Ответить
Гундосому "Промакашке" всё это не интересно. Он играет роль. По кремлёвскому сценарию. Местный режиссёр - Дерьмак... Массовка - "Слуги путена".....Похоже, зритель начинает уставать от сюжета - скоро вся эта трагикомедия должна завершиться....
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05.08.2021 20:46 Ответить
Конфлікт на бомбасе, це напад кацапні на Україну.
Для того, щоб його зупинити, потрібно робити те, що робили три роки тому.
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05.08.2021 19:52 Ответить
А между тем:
https://lenta.ru/news/2021/08/05/vriv_gazprom/ «Газпром» столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири
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05.08.2021 19:52 Ответить
Ну что ты черт побери такое несёшь!!!!
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05.08.2021 19:54 Ответить
Ляпнул бы такое наш дурак в Израиле, где все президенты боевые ветераны тех или иных спецназов. Последний из «Сайерет Маткаля». Но у нас какой-то ссыкливый еврей. Можно его как-то поменять по рекламации?
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05.08.2021 19:55 Ответить
Бубочка такой какой он был и есть. И не его вина в том, что 73% захотели стать учасниками сериала. Теперь мы все масовка, а зрители озабоченная Европа.
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05.08.2021 20:51 Ответить
Сплошной словесный набор…….И вот читаешь/слушаешь (в исключительных случаях) эти «словопотоки» *********** и НИФИГА не понимаешь=>что оно(!!!) вообще сказать пытается/хочет…….☹️
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05.08.2021 19:55 Ответить
Так уже при шмаркле 100 раз было, правда одностороннее.
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05.08.2021 19:56 Ответить
Ніт, від нової "дурі" якийсь аж надто лячний приход. Бубочка вернувся до старої. Щоб приходи були звичними. І патякати те, що вже патякав.
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05.08.2021 19:56 Ответить
Просто сегодня большую лозу конопли палили..... уж пыхнули, так пыхнули...
https://censor.net/ru/news/3281089/pochti_20_tysyach_kustov_konopli_unichtojili_pogranichniki_na_luganschine_foto
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05.08.2021 20:31 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3281089/pochti_20_tysyach_kustov_konopli_unichtojili_pogranichniki_na_luganschine_foto
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05.08.2021 20:33 Ответить
Точно!
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05.08.2021 20:40 Ответить
Зелю геть!
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05.08.2021 19:58 Ответить
Він що, знов до виборів готується
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05.08.2021 19:59 Ответить
нужно пєрєстать п...ть! і до діла
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05.08.2021 20:02 Ответить
сказочный
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05.08.2021 20:10 Ответить
Шо, опять? То ж уже прекратили, и даже откатились назад. И вот снова. Бывают же, зебилье, такие неприятности...
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05.08.2021 20:24 Ответить
Это я слышу уже семь лет.....
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05.08.2021 20:29 Ответить
Устроил тир **** и все ещё больной фантазирует …
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05.08.2021 20:34 Ответить
Невиліковний ідіот!!!
На Донбасі не конФлікт, а окупація паРашею частини української території!
Без Кацапії вся ця Лугандонія під ударами ЗСУ здохла б за місяць!
Радники, та поясніть вже цьому зелебенському, щоб воно не варнякало дурні на весь Світ!
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05.08.2021 20:51 Ответить
тю...а 100500 день тишины...шо уже не катит??? как-то перестал светлейший считать свое грандиозное перемирное перемирие...
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05.08.2021 20:57 Ответить
знову за рибу гроші. це вже було!
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05.08.2021 20:58 Ответить
ЗАКЛИНИЛО
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05.08.2021 21:04 Ответить
Что может посоветовать сцикливый уклонист. Если между позором и войной, выбираешь позор. То получаешь и позор и войну.
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05.08.2021 21:14 Ответить
Ублюдок
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05.08.2021 21:44 Ответить
Русофашисти ніколи не перестануть стрілять аж поки їх не знищити.
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05.08.2021 22:35 Ответить
Володя, а может тебе надо прекратить дышать ?
Или прекратить быть нашим президентом - едь в Россию и занимайся своими проектами.
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05.08.2021 23:39 Ответить
Зезидент - дебил.

Пусть назовет территории, которые освободили таким способом, имея сильного и мотивированного врага.
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06.08.2021 01:10 Ответить
Идиот! Сколько еще можно мордой в стену , что бы понять ,что не туда идешь?!
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06.08.2021 02:39 Ответить
и снова ни слова о погибших.
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06.08.2021 06:11 Ответить
какой тупой етот зеленый недомерок
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06.08.2021 08:10 Ответить
А мало б бути так:

"Московія завжди намагалася нас знищити. І для того, щоб раз і назавжди припинити це, нам потрібна тотальна українізація (це стосується не лише мови) і тотальна десовєтизація України."

Але щоб так сказати, треба бути національним лідером, а не клоуном "с кріварожскай падваротні".
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06.08.2021 11:00 Ответить
Двуликий Анус!Ну так отведите-разведите войска-Донбасс давно за.Очко играет-националисты его порвать могут
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02.09.2021 08:09 Ответить
 
 