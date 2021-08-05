Перший крок до врегулювання конфлікту на Донбасі - це припинення вогню, - Зеленський

Першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі є припинення вогню, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом", відповідаючи на запитання, якими мають бути перші кроки, якщо говорити про моделі майбутнього Донбасу в частині вирішення гуманітарних, політичних і питань безпеки.

"Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, в яких у руках зброя. Це ж не просто філософія, це предметна розмова", - сказав він.

"Я завжди виступав за те, що перший пункт і "Мінська", і всіх домовленостей - і взагалі справа навіть не в "Мінську", і не в нашому ставленні до "Мінська", і справа навіть не в тому, який відсоток населення вірить у цей "Мінськ". Суть - припинення вогню ... Потрібно хоча б перестати стріляти, щоб про щось говорити. Це факт", - додав глава держави.

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Він нагадав, що "режим припинення вогню діяв на Донбасі сім місяців (домовленість в ТКГ від 27 липня 2020 року - ред)". "Так, були провокації з того боку. Були, звичайно. Були поранення. Але відчуття, що ми йдемо, що ми не втрачаємо людей - воно з'явилося ... Це про те, що, якщо це працює, значить, можна спробувати йти далі. А що далі? Давайте далі про виведення військ, далі про те, що ми повинні зайти, дуже акуратно, але ми повинні бути на кордоні - це наш кордон. Я розумію, складно", - сказав Зеленський.