Перший крок до врегулювання конфлікту на Донбасі - це припинення вогню, - Зеленський
Першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі є припинення вогню, заявив президент України Володимир Зеленський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом", відповідаючи на запитання, якими мають бути перші кроки, якщо говорити про моделі майбутнього Донбасу в частині вирішення гуманітарних, політичних і питань безпеки.
"Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, в яких у руках зброя. Це ж не просто філософія, це предметна розмова", - сказав він.
"Я завжди виступав за те, що перший пункт і "Мінська", і всіх домовленостей - і взагалі справа навіть не в "Мінську", і не в нашому ставленні до "Мінська", і справа навіть не в тому, який відсоток населення вірить у цей "Мінськ". Суть - припинення вогню ... Потрібно хоча б перестати стріляти, щоб про щось говорити. Це факт", - додав глава держави.
Він нагадав, що "режим припинення вогню діяв на Донбасі сім місяців (домовленість в ТКГ від 27 липня 2020 року - ред)". "Так, були провокації з того боку. Були, звичайно. Були поранення. Але відчуття, що ми йдемо, що ми не втрачаємо людей - воно з'явилося ... Це про те, що, якщо це працює, значить, можна спробувати йти далі. А що далі? Давайте далі про виведення військ, далі про те, що ми повинні зайти, дуже акуратно, але ми повинні бути на кордоні - це наш кордон. Я розумію, складно", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это с кем он за стол садиться собрался? с лугандонами
Быдло, конечно, тебе верит, но быдла в Украине все меньше, зюзя. А не быдло точит вилы.
С убийцей за стол?
Может ему ещё жертву принести?
Вот пусть себя и предложит.
Для того, щоб його зупинити, потрібно робити те, що робили три роки тому.
https://lenta.ru/news/2021/08/05/vriv_gazprom/ «Газпром» столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири
https://censor.net/ru/news/3281089/pochti_20_tysyach_kustov_konopli_unichtojili_pogranichniki_na_luganschine_foto
На Донбасі не конФлікт, а окупація паРашею частини української території!
Без Кацапії вся ця Лугандонія під ударами ЗСУ здохла б за місяць!
Радники, та поясніть вже цьому зелебенському, щоб воно не варнякало дурні на весь Світ!
Или прекратить быть нашим президентом - едь в Россию и занимайся своими проектами.
Пусть назовет территории, которые освободили таким способом, имея сильного и мотивированного врага.
"Московія завжди намагалася нас знищити. І для того, щоб раз і назавжди припинити це, нам потрібна тотальна українізація (це стосується не лише мови) і тотальна десовєтизація України."
Але щоб так сказати, треба бути національним лідером, а не клоуном "с кріварожскай падваротні".