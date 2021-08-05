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Новини Агресія Росії проти України
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Перший крок до врегулювання конфлікту на Донбасі - це припинення вогню, - Зеленський

Перший крок до врегулювання конфлікту на Донбасі - це припинення вогню, - Зеленський

Першим кроком до врегулювання конфлікту на Донбасі є припинення вогню, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом", відповідаючи на запитання, якими мають бути перші кроки, якщо говорити про моделі майбутнього Донбасу в частині вирішення гуманітарних, політичних і питань безпеки.

"Я незмінно вірю в те, що не можна за стіл сідати з людьми, в яких у руках зброя. Це ж не просто філософія, це предметна розмова", - сказав він.

"Я завжди виступав за те, що перший пункт і "Мінська", і всіх домовленостей - і взагалі справа навіть не в "Мінську", і не в нашому ставленні до "Мінська", і справа навіть не в тому, який відсоток населення вірить у цей "Мінськ". Суть - припинення вогню ... Потрібно хоча б перестати стріляти, щоб про щось говорити. Це факт", - додав глава держави.

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Він нагадав, що "режим припинення вогню діяв на Донбасі сім місяців (домовленість в ТКГ від 27 липня 2020 року - ред)". "Так, були провокації з того боку. Були, звичайно. Були поранення. Але відчуття, що ми йдемо, що ми не втрачаємо людей - воно з'явилося ... Це про те, що, якщо це працює, значить, можна спробувати йти далі. А що далі? Давайте далі про виведення військ, далі про те, що ми повинні зайти, дуже акуратно, але ми повинні бути на кордоні - це наш кордон. Я розумію, складно", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Донбас (22354) перемир’я (892)


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Топ коментарі
+35
О, у наркомана флешбеки пішли...
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05.08.2021 19:42
+27
Опять обдолбился
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05.08.2021 19:43
+20
"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор"

это с кем он за стол садиться собрался? с лугандонами
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05.08.2021 19:46
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О, у наркомана флешбеки пішли...
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05.08.2021 19:42 Відповісти
" А что дальше? Давайте дальше про вывод войск"
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05.08.2021 19:51 Відповісти
А потім - "стадион так стадион! я ваш приговор!" Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3328
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05.08.2021 19:56 Відповісти
Это не Капитан Очевидность, это уже просто Генерал Ясен Буй.
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05.08.2021 22:37 Відповісти
Опять обдолбился
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05.08.2021 19:43 Відповісти
Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8846
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05.08.2021 19:59 Відповісти
Опять двадцать пять. Скоро опять ***** в очку будет заглядывать в поисках мира.
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05.08.2021 19:44 Відповісти
"Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор"

это с кем он за стол садиться собрался? с лугандонами
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05.08.2021 19:46 Відповісти
Напомню, если кто забыл.

Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7973
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05.08.2021 20:01 Відповісти
и зачем же он тогда садился за стол с Путиным, отвечал на звонок террориста, захватившего автобус с пассажирами?
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05.08.2021 22:38 Відповісти
Первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе - это прекращение огня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8928
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05.08.2021 19:47 Відповісти
прекращение уже прекрашенного огня , а затем прекращение прекращенного от 05.08
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05.08.2021 19:47 Відповісти
Вы думаете, что Запад будет за нас воевать? Ну-ну.
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05.08.2021 19:52 Відповісти
Согласен. Американцы - когда вы выведете войска с Крыма и ДНР-ЛНР?
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05.08.2021 19:53 Відповісти
Ну что ж ты ему сделаешь то,а!Попка-дурак.7 обстрелов за сегодня,а оно своё долдонит!
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05.08.2021 19:48 Відповісти
Ну НУ который раз на грабли любимое занятие
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05.08.2021 19:49 Відповісти
мабуть рішив здатися, бо слідуюче буде зашити роти всім
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05.08.2021 19:49 Відповісти
Дайте ему селёдки
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05.08.2021 19:50 Відповісти
Подозреваю, что селедкой здесь не отделаться=>тяжелый «случай»…….
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05.08.2021 19:59 Відповісти
дайте ему селёдкой... in the face ! )))) с размаху....пару-тройку раз ))))
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05.08.2021 20:56 Відповісти
"были ранения... " А смертей не было? Как это "ощущение что мы не теряем людей"?
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05.08.2021 19:50 Відповісти
А какого ж ты, гнида, согласовал мечту дерьмака о "разведении" войск?
Быдло, конечно, тебе верит, но быдла в Украине все меньше, зюзя. А не быдло точит вилы.
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05.08.2021 19:51 Відповісти
А что, убийца перестанет быть убийцей, если огонь прекратить или перестать стрелять?
С убийцей за стол?
Может ему ещё жертву принести?
Вот пусть себя и предложит.
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05.08.2021 19:52 Відповісти
Владимир Александрович, Кремль желает выгодно для себя закрыть тему Донбасса. Для этого по их мнению Украина должна выполнить "минские". Без этого стрельба не прекратится. Весь вопрос в том прогнётся ли Украина или нет.
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05.08.2021 19:52 Відповісти
Украина однозначно не прогнется. В Бубочке не уверен.
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05.08.2021 20:46 Відповісти
Гундосому "Промакашке" всё это не интересно. Он играет роль. По кремлёвскому сценарию. Местный режиссёр - Дерьмак... Массовка - "Слуги путена".....Похоже, зритель начинает уставать от сюжета - скоро вся эта трагикомедия должна завершиться....
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05.08.2021 20:46 Відповісти
Конфлікт на бомбасе, це напад кацапні на Україну.
Для того, щоб його зупинити, потрібно робити те, що робили три роки тому.
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05.08.2021 19:52 Відповісти
А между тем:
https://lenta.ru/news/2021/08/05/vriv_gazprom/ «Газпром» столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири
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05.08.2021 19:52 Відповісти
Ну что ты черт побери такое несёшь!!!!
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05.08.2021 19:54 Відповісти
Ляпнул бы такое наш дурак в Израиле, где все президенты боевые ветераны тех или иных спецназов. Последний из «Сайерет Маткаля». Но у нас какой-то ссыкливый еврей. Можно его как-то поменять по рекламации?
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05.08.2021 19:55 Відповісти
Бубочка такой какой он был и есть. И не его вина в том, что 73% захотели стать учасниками сериала. Теперь мы все масовка, а зрители озабоченная Европа.
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05.08.2021 20:51 Відповісти
Сплошной словесный набор…….И вот читаешь/слушаешь (в исключительных случаях) эти «словопотоки» *********** и НИФИГА не понимаешь=>что оно(!!!) вообще сказать пытается/хочет…….☹️
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05.08.2021 19:55 Відповісти
Так уже при шмаркле 100 раз было, правда одностороннее.
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05.08.2021 19:56 Відповісти
Ніт, від нової "дурі" якийсь аж надто лячний приход. Бубочка вернувся до старої. Щоб приходи були звичними. І патякати те, що вже патякав.
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05.08.2021 19:56 Відповісти
Просто сегодня большую лозу конопли палили..... уж пыхнули, так пыхнули...
https://censor.net/ru/news/3281089/pochti_20_tysyach_kustov_konopli_unichtojili_pogranichniki_na_luganschine_foto
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05.08.2021 20:31 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3281089/pochti_20_tysyach_kustov_konopli_unichtojili_pogranichniki_na_luganschine_foto
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05.08.2021 20:33 Відповісти
Точно!
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05.08.2021 20:40 Відповісти
Зелю геть!
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05.08.2021 19:58 Відповісти
Він що, знов до виборів готується
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05.08.2021 19:59 Відповісти
нужно пєрєстать п...ть! і до діла
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05.08.2021 20:02 Відповісти
сказочный
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05.08.2021 20:10 Відповісти
Шо, опять? То ж уже прекратили, и даже откатились назад. И вот снова. Бывают же, зебилье, такие неприятности...
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05.08.2021 20:24 Відповісти
Это я слышу уже семь лет.....
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05.08.2021 20:29 Відповісти
Устроил тир **** и все ещё больной фантазирует …
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05.08.2021 20:34 Відповісти
Невиліковний ідіот!!!
На Донбасі не конФлікт, а окупація паРашею частини української території!
Без Кацапії вся ця Лугандонія під ударами ЗСУ здохла б за місяць!
Радники, та поясніть вже цьому зелебенському, щоб воно не варнякало дурні на весь Світ!
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05.08.2021 20:51 Відповісти
тю...а 100500 день тишины...шо уже не катит??? как-то перестал светлейший считать свое грандиозное перемирное перемирие...
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05.08.2021 20:57 Відповісти
знову за рибу гроші. це вже було!
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05.08.2021 20:58 Відповісти
ЗАКЛИНИЛО
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05.08.2021 21:04 Відповісти
Что может посоветовать сцикливый уклонист. Если между позором и войной, выбираешь позор. То получаешь и позор и войну.
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05.08.2021 21:14 Відповісти
Ублюдок
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05.08.2021 21:44 Відповісти
Русофашисти ніколи не перестануть стрілять аж поки їх не знищити.
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05.08.2021 22:35 Відповісти
Володя, а может тебе надо прекратить дышать ?
Или прекратить быть нашим президентом - едь в Россию и занимайся своими проектами.
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05.08.2021 23:39 Відповісти
Зезидент - дебил.

Пусть назовет территории, которые освободили таким способом, имея сильного и мотивированного врага.
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06.08.2021 01:10 Відповісти
Идиот! Сколько еще можно мордой в стену , что бы понять ,что не туда идешь?!
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06.08.2021 02:39 Відповісти
и снова ни слова о погибших.
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06.08.2021 06:11 Відповісти
какой тупой етот зеленый недомерок
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06.08.2021 08:10 Відповісти
А мало б бути так:

"Московія завжди намагалася нас знищити. І для того, щоб раз і назавжди припинити це, нам потрібна тотальна українізація (це стосується не лише мови) і тотальна десовєтизація України."

Але щоб так сказати, треба бути національним лідером, а не клоуном "с кріварожскай падваротні".
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06.08.2021 11:00 Відповісти
Двуликий Анус!Ну так отведите-разведите войска-Донбасс давно за.Очко играет-националисты его порвать могут
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02.09.2021 08:09 Відповісти
 
 