Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях тайно отмечать День Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и Крыма, не соглашаться с оккупацией и праздновать День независимости Украины

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Людям на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма сложно. И это очень опасно, но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и т.д. Не соглашаться. Да, День независимости (Украины – ИФ) – да, праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо. Берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они", - заявил он.

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