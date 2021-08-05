Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях тайно отмечать День Независимости
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и Крыма, не соглашаться с оккупацией и праздновать День независимости Украины
.Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу "Дом".
"Людям на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма сложно. И это очень опасно, но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и т.д. Не соглашаться. Да, День независимости (Украины – ИФ) – да, праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо. Берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они", - заявил он.
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говорят он там - свой , то
нехай подымает ВОССТАНИЕ !
- Что вы, Владимир Ильич, соседи услышат!
- Да не услышат, мы потиконьку-потихоньку!
- Ну ладно, только потихонечку: три - четыре! - Вих-ри враж-деб-ные ве-ют над нами...
ани ж на канцерте
у кабздона
у первам ряде
лёжа
скрытно
под украинской землёй
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Дострокові президентські