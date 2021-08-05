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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях тайно отмечать День Независимости

Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях тайно отмечать День Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и Крыма, не соглашаться с оккупацией и праздновать День независимости Украины

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Людям на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма сложно. И это очень опасно, но они должны не соглашаться с тем, что там происходит, как их оккупировали и т.д. Не соглашаться. Да, День независимости (Украины – ИФ) – да, праздновать. Я понимаю, может быть негромко, не вывешивая всегда флаг на балконе, потому что придут и могут убить. Не надо. Берегите свою жизнь. Но детям надо говорить, кто они", - заявил он.

 Также читайте: Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная, - Зеленский

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (20260) оккупация (10125)


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Топ комментарии
+14
- Наденька, давай разок, а?
- Что вы, Владимир Ильич, соседи услышат!
- Да не услышат, мы потиконьку-потихоньку!
- Ну ладно, только потихонечку: три - четыре! - Вих-ри враж-деб-ные ве-ют над нами...
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05.08.2021 20:08
+12
зебилы !
засылайте в Донецк - Сивоху !
говорят он там - свой , то
нехай подымает ВОССТАНИЕ !
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05.08.2021 20:04
+11
Бубочке с детства запомнился эпизод, как штандартенфюрер Штирлиц отмечал 23 февраля печеной в камине картошкой.
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05.08.2021 19:58
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Правила форума Совет форумчан
ох...фантазер
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05.08.2021 19:54 Ответить
...
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05.08.2021 19:56 Ответить
А дети в школе преподавателю расскажут. Это же классика. Все что в семье происходит становится известно в школе.
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05.08.2021 19:56 Ответить
ой
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05.08.2021 19:58 Ответить
Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 4461
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05.08.2021 19:58 Ответить
Бубочке с детства запомнился эпизод, как штандартенфюрер Штирлиц отмечал 23 февраля печеной в камине картошкой.
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05.08.2021 19:58 Ответить
Дамбасяне склонились над картой Донецкой области. Их рвало на Родину.
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05.08.2021 20:06 Ответить
Зелю-геть!
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05.08.2021 19:59 Ответить
Ленка,накрой уже клетку черной тряпкой,тут Левитана прорвало.
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05.08.2021 19:59 Ответить
Зеленский : " Отмечайте украинские праздники также скрытно, как я отмечаю советские."
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05.08.2021 20:00 Ответить
Ой,лять)))))
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05.08.2021 20:00 Ответить
Ничего себе, песик разгавкался, пока его хозяина дерьмака по недоразумению пустили в США. Ща споет про "https://www.youtube.com/watch?v=62q9v7RmTe4 человек собаке друг! "...
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05.08.2021 20:02 Ответить
забухаем, братья?)))
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05.08.2021 20:02 Ответить
))))))))я не могу))))это оно на восьмом году войны:"флаг не вывешивайте,а то могут прийти и убить"...
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05.08.2021 20:03 Ответить
зебилы !
засылайте в Донецк - Сивоху !
говорят он там - свой , то
нехай подымает ВОССТАНИЕ !
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05.08.2021 20:04 Ответить
Літера "Т" в останньому слові зайва.
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05.08.2021 20:09 Ответить
Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 2982
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05.08.2021 20:05 Ответить
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05.08.2021 20:13 Ответить
Эллочка сильно на Йулю Мендельшу смахивает…..
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05.08.2021 20:18 Ответить
До речі, Елочка це непогана візуалізація зеленобота )
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05.08.2021 23:55 Ответить
Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 8438
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05.08.2021 20:08 Ответить
- Наденька, давай разок, а?
- Что вы, Владимир Ильич, соседи услышат!
- Да не услышат, мы потиконьку-потихоньку!
- Ну ладно, только потихонечку: три - четыре! - Вих-ри враж-деб-ные ве-ют над нами...
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05.08.2021 20:08 Ответить
ПартиЗЕн,на ...........
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05.08.2021 20:09 Ответить
Да. Собирайтесь в лесу, вроде грибы собираете, ягоды. И тихонько празднуйте. Другого Осел вам не скажет. Война у него уже закончилась, освобождения не ждите.
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05.08.2021 20:15 Ответить
Мля, где вас только берут таких? Спасибо жителям Кривбасса… !!!!! Да дятлы 73%-центные?
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05.08.2021 20:17 Ответить
Спасибі глядачам екрана за президента-наркомана.
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05.08.2021 20:27 Ответить
Он совсем башкой ослаб.
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05.08.2021 20:20 Ответить
Отдохнуть ему надо...Заработался. А еще к Байдену ехать. Опять хуцпы намелет. Хорошо все уже знают и ржут по приколу.
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05.08.2021 20:35 Ответить
Так пусть в Умань скатается. Если членограя не прибьют, то хоть порядок наведут.
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05.08.2021 20:44 Ответить
зе-генерат, зе-банат и просто зебил.
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05.08.2021 20:20 Ответить
черт побери, простите... ну не могу не опошлить... это он имеет ввиду под одеялом скрытно отмечать ? подергивая балубу, как он это даже во взрослом возрасте делает, судя по всему ?
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05.08.2021 20:24 Ответить
Жаль Моторыла с Гиви скрытно отпраздновать не смогут.
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05.08.2021 20:26 Ответить
Зможуть, чому ніт? У кабінеті набухаються як джмелі, а писюганити будуть у міжповерховому дротоході...
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05.08.2021 20:31 Ответить
канешна не могут
ани ж на канцерте
у кабздона
у первам ряде
лёжа
скрытно
под украинской землёй
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05.08.2021 20:32 Ответить
P.S.: можна іще із Захарченком на трьох чебурахнути, а потім салюта пустити...
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05.08.2021 20:36 Ответить
Да что за хрень ты несешь,черт тебя подери ватный длбб? Ты коллаборант-власовец или рашкотварь ихтамнетская?
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05.08.2021 21:01 Ответить
Щось мені підказує, що комент - відвертий сарказм.
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05.08.2021 21:08 Ответить
Шановний, то я звертався до васі биколога
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05.08.2021 21:42 Ответить
Бикодетект.
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05.08.2021 22:10 Ответить
Ты шо ДУРАК?
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05.08.2021 20:28 Ответить
без "?"
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05.08.2021 20:48 Ответить
не трынди... погремушка... есть там кому вспоминать-празновать и без твоих соплей...
Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 3601 Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 4836Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 219
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05.08.2021 20:51 Ответить
А еще получая расейский паспорт про себя исполнить мысленно Гимн.
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05.08.2021 21:04 Ответить
Як шеф мінстеця(інформ політики) Зєля з його "авторським цехом" підходить. Але президент не має бути гравцем хреном на піаніно!!!
____________
Дострокові президентські
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05.08.2021 23:29 Ответить
А как они получат сценарий этого тайного празднования?
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06.08.2021 08:27 Ответить
Э, как его тыркнуло
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06.08.2021 08:46 Ответить
 
 