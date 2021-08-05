Зеленський закликав українців на окупованих територіях таємно святкувати День Незалежності
Президент України Володимир Зеленський закликав українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і Криму, не погоджуватися з окупацією і святкувати День незалежності України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".
"Людям на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму складно. І це дуже небезпечно, але вони повинні не погоджуватися з тим, що там відбувається, як їх окупували і так далі. Не погоджуватися. Так, День незалежності (України – ред.) - так, святкувати. Я розумію, може неголосно, не вивішуючи прапор на балконі, тому що прийдуть і можуть вбити. Не треба. Бережіть своє життя. Але дітям треба розповідати, хто вони", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
засылайте в Донецк - Сивоху !
говорят он там - свой , то
нехай подымает ВОССТАНИЕ !
- Что вы, Владимир Ильич, соседи услышат!
- Да не услышат, мы потиконьку-потихоньку!
- Ну ладно, только потихонечку: три - четыре! - Вих-ри враж-деб-ные ве-ют над нами...
ани ж на канцерте
у кабздона
у первам ряде
лёжа
скрытно
под украинской землёй
.
____________
Дострокові президентські