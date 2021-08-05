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Новини Окуповані території
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Зеленський закликав українців на окупованих територіях таємно святкувати День Незалежності

Зеленський закликав українців на окупованих територіях таємно святкувати День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський закликав українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і Криму, не погоджуватися з окупацією і святкувати День незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Людям на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму складно. І це дуже небезпечно, але вони повинні не погоджуватися з тим, що там відбувається, як їх окупували і так далі. Не погоджуватися. Так, День незалежності (України – ред.) - так, святкувати. Я розумію, може неголосно, не вивішуючи прапор на балконі, тому що прийдуть і можуть вбити. Не треба. Бережіть своє життя. Але дітям треба розповідати, хто вони", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не залишить жителів ОРДЛО, окупація територій Донбасу на 100% тимчасова, - Зеленський

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський Володимир (23727) окупація (6680)


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Топ коментарі
+14
- Наденька, давай разок, а?
- Что вы, Владимир Ильич, соседи услышат!
- Да не услышат, мы потиконьку-потихоньку!
- Ну ладно, только потихонечку: три - четыре! - Вих-ри враж-деб-ные ве-ют над нами...
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05.08.2021 20:08
+12
зебилы !
засылайте в Донецк - Сивоху !
говорят он там - свой , то
нехай подымает ВОССТАНИЕ !
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05.08.2021 20:04
+11
Бубочке с детства запомнился эпизод, как штандартенфюрер Штирлиц отмечал 23 февраля печеной в камине картошкой.
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05.08.2021 19:58
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ох...фантазер
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05.08.2021 19:54 Відповісти
...
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05.08.2021 19:56 Відповісти
А дети в школе преподавателю расскажут. Это же классика. Все что в семье происходит становится известно в школе.
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05.08.2021 19:56 Відповісти
ой
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05.08.2021 19:58 Відповісти
Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 4461
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05.08.2021 19:58 Відповісти
Бубочке с детства запомнился эпизод, как штандартенфюрер Штирлиц отмечал 23 февраля печеной в камине картошкой.
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05.08.2021 19:58 Відповісти
Дамбасяне склонились над картой Донецкой области. Их рвало на Родину.
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05.08.2021 20:06 Відповісти
Зелю-геть!
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05.08.2021 19:59 Відповісти
Ленка,накрой уже клетку черной тряпкой,тут Левитана прорвало.
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05.08.2021 19:59 Відповісти
Зеленский : " Отмечайте украинские праздники также скрытно, как я отмечаю советские."
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05.08.2021 20:00 Відповісти
Ой,лять)))))
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05.08.2021 20:00 Відповісти
Ничего себе, песик разгавкался, пока его хозяина дерьмака по недоразумению пустили в США. Ща споет про "https://www.youtube.com/watch?v=62q9v7RmTe4 человек собаке друг! "...
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05.08.2021 20:02 Відповісти
забухаем, братья?)))
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05.08.2021 20:02 Відповісти
))))))))я не могу))))это оно на восьмом году войны:"флаг не вывешивайте,а то могут прийти и убить"...
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05.08.2021 20:03 Відповісти
зебилы !
засылайте в Донецк - Сивоху !
говорят он там - свой , то
нехай подымает ВОССТАНИЕ !
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05.08.2021 20:04 Відповісти
Літера "Т" в останньому слові зайва.
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05.08.2021 20:09 Відповісти
Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 2982
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05.08.2021 20:05 Відповісти
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05.08.2021 20:13 Відповісти
Эллочка сильно на Йулю Мендельшу смахивает…..
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05.08.2021 20:18 Відповісти
До речі, Елочка це непогана візуалізація зеленобота )
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05.08.2021 23:55 Відповісти
Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 8438
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05.08.2021 20:08 Відповісти
- Наденька, давай разок, а?
- Что вы, Владимир Ильич, соседи услышат!
- Да не услышат, мы потиконьку-потихоньку!
- Ну ладно, только потихонечку: три - четыре! - Вих-ри враж-деб-ные ве-ют над нами...
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05.08.2021 20:08 Відповісти
ПартиЗЕн,на ...........
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05.08.2021 20:09 Відповісти
Да. Собирайтесь в лесу, вроде грибы собираете, ягоды. И тихонько празднуйте. Другого Осел вам не скажет. Война у него уже закончилась, освобождения не ждите.
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05.08.2021 20:15 Відповісти
Мля, где вас только берут таких? Спасибо жителям Кривбасса… !!!!! Да дятлы 73%-центные?
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05.08.2021 20:17 Відповісти
Спасибі глядачам екрана за президента-наркомана.
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05.08.2021 20:27 Відповісти
Он совсем башкой ослаб.
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05.08.2021 20:20 Відповісти
Отдохнуть ему надо...Заработался. А еще к Байдену ехать. Опять хуцпы намелет. Хорошо все уже знают и ржут по приколу.
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05.08.2021 20:35 Відповісти
Так пусть в Умань скатается. Если членограя не прибьют, то хоть порядок наведут.
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05.08.2021 20:44 Відповісти
зе-генерат, зе-банат и просто зебил.
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05.08.2021 20:20 Відповісти
черт побери, простите... ну не могу не опошлить... это он имеет ввиду под одеялом скрытно отмечать ? подергивая балубу, как он это даже во взрослом возрасте делает, судя по всему ?
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05.08.2021 20:24 Відповісти
Жаль Моторыла с Гиви скрытно отпраздновать не смогут.
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05.08.2021 20:26 Відповісти
Зможуть, чому ніт? У кабінеті набухаються як джмелі, а писюганити будуть у міжповерховому дротоході...
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05.08.2021 20:31 Відповісти
канешна не могут
ани ж на канцерте
у кабздона
у первам ряде
лёжа
скрытно
под украинской землёй
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05.08.2021 20:32 Відповісти
P.S.: можна іще із Захарченком на трьох чебурахнути, а потім салюта пустити...
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05.08.2021 20:36 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,черт тебя подери ватный длбб? Ты коллаборант-власовец или рашкотварь ихтамнетская?
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05.08.2021 21:01 Відповісти
Щось мені підказує, що комент - відвертий сарказм.
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05.08.2021 21:08 Відповісти
Шановний, то я звертався до васі биколога
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05.08.2021 21:42 Відповісти
Бикодетект.
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05.08.2021 22:10 Відповісти
Ты шо ДУРАК?
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05.08.2021 20:28 Відповісти
без "?"
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05.08.2021 20:48 Відповісти
не трынди... погремушка... есть там кому вспоминать-празновать и без твоих соплей...
Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 3601 Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 4836Зеленский призвал украинцев на оккупированных территориях скрытно отмечать День Независимости - Цензор.НЕТ 219
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05.08.2021 20:51 Відповісти
А еще получая расейский паспорт про себя исполнить мысленно Гимн.
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05.08.2021 21:04 Відповісти
Як шеф мінстеця(інформ політики) Зєля з його "авторським цехом" підходить. Але президент не має бути гравцем хреном на піаніно!!!
____________
Дострокові президентські
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05.08.2021 23:29 Відповісти
А как они получат сценарий этого тайного празднования?
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06.08.2021 08:27 Відповісти
Э, как его тыркнуло
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06.08.2021 08:46 Відповісти
 
 