Зеленський закликав українців на окупованих територіях таємно святкувати День Незалежності

Президент України Володимир Зеленський закликав українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і Криму, не погоджуватися з окупацією і святкувати День незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Людям на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму складно. І це дуже небезпечно, але вони повинні не погоджуватися з тим, що там відбувається, як їх окупували і так далі. Не погоджуватися. Так, День незалежності (України – ред.) - так, святкувати. Я розумію, може неголосно, не вивішуючи прапор на балконі, тому що прийдуть і можуть вбити. Не треба. Бережіть своє життя. Але дітям треба розповідати, хто вони", - заявив він.

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