Украинец пытался забрать на польско-белорусской границе нескольких нелегалов, его задержали

Гражданин Украины приехал к границе, которую только что пересекли нелегалы, и хотел увезти их вглубь территории Польши. Его задержали за содействие незаконному пересечению границы.

Об этом сообщила пресс-служба Подляшского отделения польских пограничников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Всего за незаконное пересечение польско-белорусской границы были задержаны 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и 1 гражданин Камеруна. Пограничников сопровождали работники полиции", - сказано в сообщении.

Вместе с ними правоохранители задержали гражданина Украины, который приехал "забрать" нескольких иностранцев - за содействие в незаконном пересечении границы.

"Все задержанные нелегальные мигранты (41 мужчина, 8 женщин и 13 детей) будут помещены в охраняемые центры для иностранцев", - резюмировали пограничники.

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Эта группа нелегалов стала крупнейшей в истории, которую за один день задержали пограничники Подляшья. Всего с начала года они задержали за незаконное пересечение польско-белорусской границы 451 человека.