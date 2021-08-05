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Украинец пытался забрать на польско-белорусской границе нескольких нелегалов, его задержали

Украинец пытался забрать на польско-белорусской границе нескольких нелегалов, его задержали

Гражданин Украины приехал к границе, которую только что пересекли нелегалы, и хотел увезти их вглубь территории Польши. Его задержали за содействие незаконному пересечению границы.

Об этом сообщила пресс-служба Подляшского отделения польских пограничников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Всего за незаконное пересечение польско-белорусской границы были задержаны 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана и 1 гражданин Камеруна. Пограничников сопровождали работники полиции", - сказано в сообщении.

Вместе с ними правоохранители задержали гражданина Украины, который приехал "забрать" нескольких иностранцев - за содействие в незаконном пересечении границы.

"Все задержанные нелегальные мигранты (41 мужчина, 8 женщин и 13 детей) будут помещены в охраняемые центры для иностранцев", - резюмировали пограничники.

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Эта группа нелегалов стала крупнейшей в истории, которую за один день задержали пограничники Подляшья. Всего с начала года они задержали за незаконное пересечение польско-белорусской границы 451 человека.

Автор: 

Беларусь (7888) задержание (6674) мигранты (980) нелегалы (452) Польша (8405) украинцы (3861)


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Певне, на Ланусі приїхав за ними.
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05.08.2021 21:10 Ответить
За поляеів я не переживаю . Нормальні люди . Влуплять придуркові штраф тисяч 70 злотими , щоб мати за що годувати його в тюрмі років 5-6 , іще щоб здача залишилась процентів 60 від суми штрафу . Вигідно бути дібілом в Україні , а в Польщі це дуже дорого і збитково .
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05.08.2021 23:50 Ответить
Белорусы и украинцы переправляют нелегалов в Польшу?
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06.08.2021 08:45 Ответить
 
 