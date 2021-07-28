Польша за полгода отказала во въезде 10 тыс. украинцев

10 тыс. 368 граждан Украины польские пограничники не пустили на территорию своей страны в первой половине 2021 года. Это почти на 40% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши в ответ на запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

Всего на польско-украинском отрезке общей границы польские пограничники отказали во въезде 11 тыс. 704 иностранцам, что на 33% меньше, чем в первом полугодии 2020 года.

За нелегальное пересечение границы или попытку нелегального пересечения польской границы в первом полугодии года польские пограничники задержали 2 466 граждан Украины, в три раза больше первого полугодия прошлого года (813 человек).

Читайте: Польша не собирается отменять скандальный тендер на визовое обслуживание украинцев

За первые шесть месяцев года польские пограничники обнаружили 1 968 граждан Украины, которые пытались пересечь границу с Польшей по поддельным документам. Это почти в восемь раз больше, чем в 2020 году (266 случаев).

В течение первого полугодия за нелегальное пребывание в Польше задержали 983 украинцев, что более чем в три раза меньше аналогичного периода прошлого года (3 133 человек).

Как сообщалось, в настоящее время в Польше могут находиться около 1,5 млн граждан Украины.

Также читайте: Польша за полгода выдала украинцам 411 тысяч виз