10 тыс. 368 граждан Украины польские пограничники не пустили на территорию своей страны в первой половине 2021 года. Это почти на 40% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши в ответ на запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

Всего на польско-украинском отрезке общей границы польские пограничники отказали во въезде 11 тыс. 704 иностранцам, что на 33% меньше, чем в первом полугодии 2020 года.

За нелегальное пересечение границы или попытку нелегального пересечения польской границы в первом полугодии года польские пограничники задержали 2 466 граждан Украины, в три раза больше первого полугодия прошлого года (813 человек).

Читайте: Польша не собирается отменять скандальный тендер на визовое обслуживание украинцев

За первые шесть месяцев года польские пограничники обнаружили 1 968 граждан Украины, которые пытались пересечь границу с Польшей по поддельным документам. Это почти в восемь раз больше, чем в 2020 году (266 случаев).

В течение первого полугодия за нелегальное пребывание в Польше задержали 983 украинцев, что более чем в три раза меньше аналогичного периода прошлого года (3 133 человек).

Как сообщалось, в настоящее время в Польше могут находиться около 1,5 млн граждан Украины.

Также читайте: Польша за полгода выдала украинцам 411 тысяч виз

- Cel podróży?
- Turystyka.

Польша за полгода отказала во въезде 10 тыс. украинцев - Цензор.НЕТ 7222
- Do pracy?
- Ta nie turyst ja, turyst!
Це по програмі Зебіла повернення заробітчан.
Это усе виборці зе і снесуни. Насралі та здристнулі
На президентських виборах 2019, польське заробітчанське бидло всі як один проголосували за наркомана. Їм то похер, вони поржали над тими кому жити в Україні, і з'*****, а нам тепер мучайся живучи в цирку.
Здається, навпаки, українці, які голосували за кордоном, проголосували за Пороха... Бо люди живуть у Європі і розуміють, що клован нас туди не приведе!
Я кажу саме про польщу.
Вже не раз таким бовдурам як ти було показано що на ЗВО виграв Порошенко.
Конкретно в Польщі з абсолютно мінімальною перевагою переміг Зеленський:

Результати голосування у Варшаві: Петро Порошенко -
2021, Володимир Зеленський - 2141, недійсні бюленті
- 55. Участь у голосуванні на цій дільниці взяло 4217 громадян України із зареєстрованих 18 057.
Результати голосування у Кракові: Петро Порошенко - 1075 виборців, Володимир Зеленський - 840. Загалом проголосувало 1937 осіб з зареєстрованих 10977.
Результати голосування у Любліні: Петро Порошенко - 237, Володимир Зеленський - 230, недійсні бюлетні - 6. Проголосувало
473 особи з 3830 зареєстрованих.
Результати голосування у Гданську: Петро Порошенко - 457, Володимир Зеленський - 781. Решта бюлетенів недійсні. Проголосувало 1253 особи з 4781 зареєстрованих.

Але для сєкти обвинувачення кого завгодно окрім себе - аргументи розуму не діють.
За даними ЦВК, за кордоном участь у другому турі президентських виборів взяли 59 тисяч 830 українців. У закордонному виборчому окрузі лідерство здобув Петро Порошенко, за якого проголосували 54,73% виборців, Володимира Зеленського підтримали 43,78% виборців.
