Польша за полгода отказала во въезде 10 тыс. украинцев
10 тыс. 368 граждан Украины польские пограничники не пустили на территорию своей страны в первой половине 2021 года. Это почти на 40% меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщили в Пограничной службе Польши в ответ на запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.
Всего на польско-украинском отрезке общей границы польские пограничники отказали во въезде 11 тыс. 704 иностранцам, что на 33% меньше, чем в первом полугодии 2020 года.
За нелегальное пересечение границы или попытку нелегального пересечения польской границы в первом полугодии года польские пограничники задержали 2 466 граждан Украины, в три раза больше первого полугодия прошлого года (813 человек).
За первые шесть месяцев года польские пограничники обнаружили 1 968 граждан Украины, которые пытались пересечь границу с Польшей по поддельным документам. Это почти в восемь раз больше, чем в 2020 году (266 случаев).
В течение первого полугодия за нелегальное пребывание в Польше задержали 983 украинцев, что более чем в три раза меньше аналогичного периода прошлого года (3 133 человек).
Как сообщалось, в настоящее время в Польше могут находиться около 1,5 млн граждан Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Turystyka.
- Ta nie turyst ja, turyst!
Конкретно в Польщі з абсолютно мінімальною перевагою переміг Зеленський:
Результати голосування у Варшаві: Петро Порошенко -
2021, Володимир Зеленський - 2141, недійсні бюленті
- 55. Участь у голосуванні на цій дільниці взяло 4217 громадян України із зареєстрованих 18 057.
Результати голосування у Кракові: Петро Порошенко - 1075 виборців, Володимир Зеленський - 840. Загалом проголосувало 1937 осіб з зареєстрованих 10977.
Результати голосування у Любліні: Петро Порошенко - 237, Володимир Зеленський - 230, недійсні бюлетні - 6. Проголосувало
473 особи з 3830 зареєстрованих.
Результати голосування у Гданську: Петро Порошенко - 457, Володимир Зеленський - 781. Решта бюлетенів недійсні. Проголосувало 1253 особи з 4781 зареєстрованих.
Але для сєкти обвинувачення кого завгодно окрім себе - аргументи розуму не діють.