Польща за пів року відмовила у в'їзді 10 тис. українців
10 тис. 368 громадян України польські прикордонники не пустили на територію своєї країни в першій половині 2021 року. Це майже на 40% менше, ніж роком раніше.
Про це повідомили в Прикордонній службі Польщі у відповідь на запит "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.
Загалом на польсько-українському відрізку спільного кордону польські прикордонники відмовили у в’їзді 11 тис. 704 іноземцям, що на 33% менше, ніж у першому півріччі 2020 року.
За нелегальний перетин кордону чи спробу нелегального перетину польського кордону у першому півріччі року польські прикордонники затримали 2466 громадян України, що втричі більше першого півріччя минулого року (813 осіб).
За перші шість місяців року польські прикордонники виявили 1968 громадян України, які намагалися перетнути кордон з Польщею з підробленими документами. Це майже увосьмеро більше, ніж у 2020 році (266 випадків).
Упродовж першого півріччя за нелегальне перебування в Польщі затримали 983 українці, що більш ніж утричі менше за аналогічний період минулого року (3133 осіб).
Як повідомлялося, нині в Польщі можуть перебувати приблизно 1,5 млн громадян України.
