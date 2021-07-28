УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9207 відвідувачів онлайн
Новини
3 941 9

Польща за пів року відмовила у в'їзді 10 тис. українців

Польща за пів року відмовила у в'їзді 10 тис. українців

10 тис. 368 громадян України польські прикордонники не пустили на територію своєї країни в першій половині 2021 року. Це майже на 40% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомили в Прикордонній службі Польщі у відповідь на запит "Укрінформу", передає Цензор.НЕТ.

Загалом на польсько-українському відрізку спільного кордону польські прикордонники відмовили у в’їзді 11 тис. 704 іноземцям, що на 33% менше, ніж у першому півріччі 2020 року.

За нелегальний перетин кордону чи спробу нелегального перетину польського кордону у першому півріччі року польські прикордонники затримали 2466 громадян України, що втричі більше першого півріччя минулого року (813 осіб).

Також читайте: Польща не збирається скасовувати скандальний тендер на візове обслуговування українців

За перші шість місяців року польські прикордонники виявили 1968 громадян України, які намагалися перетнути кордон з Польщею з підробленими документами. Це майже увосьмеро більше, ніж у 2020 році (266 випадків).

Упродовж першого півріччя за нелегальне перебування в Польщі затримали 983 українці, що більш ніж утричі менше за  аналогічний період минулого року (3133 осіб).

Як повідомлялося, нині в Польщі можуть перебувати приблизно 1,5 млн громадян України.

Читайте також: Польща за пів року видала українцям 411 тисяч віз

Автор: 

Польща (9013) українці (2607)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- Cel podróży?
- Turystyka.

Польша за полгода отказала во въезде 10 тыс. украинцев - Цензор.НЕТ 7222
показати весь коментар
28.07.2021 01:38 Відповісти
- Do pracy?
- Ta nie turyst ja, turyst!
показати весь коментар
28.07.2021 08:30 Відповісти
Це по програмі Зебіла повернення заробітчан.
показати весь коментар
28.07.2021 07:02 Відповісти
Это усе виборці зе і снесуни. Насралі та здристнулі
показати весь коментар
28.07.2021 07:29 Відповісти
На президентських виборах 2019, польське заробітчанське бидло всі як один проголосували за наркомана. Їм то похер, вони поржали над тими кому жити в Україні, і з'*****, а нам тепер мучайся живучи в цирку.
показати весь коментар
28.07.2021 08:22 Відповісти
Здається, навпаки, українці, які голосували за кордоном, проголосували за Пороха... Бо люди живуть у Європі і розуміють, що клован нас туди не приведе!
показати весь коментар
28.07.2021 08:49 Відповісти
Я кажу саме про польщу.
показати весь коментар
28.07.2021 10:54 Відповісти
Вже не раз таким бовдурам як ти було показано що на ЗВО виграв Порошенко.
Конкретно в Польщі з абсолютно мінімальною перевагою переміг Зеленський:

Результати голосування у Варшаві: Петро Порошенко -
2021, Володимир Зеленський - 2141, недійсні бюленті
- 55. Участь у голосуванні на цій дільниці взяло 4217 громадян України із зареєстрованих 18 057.
Результати голосування у Кракові: Петро Порошенко - 1075 виборців, Володимир Зеленський - 840. Загалом проголосувало 1937 осіб з зареєстрованих 10977.
Результати голосування у Любліні: Петро Порошенко - 237, Володимир Зеленський - 230, недійсні бюлетні - 6. Проголосувало
473 особи з 3830 зареєстрованих.
Результати голосування у Гданську: Петро Порошенко - 457, Володимир Зеленський - 781. Решта бюлетенів недійсні. Проголосувало 1253 особи з 4781 зареєстрованих.

Але для сєкти обвинувачення кого завгодно окрім себе - аргументи розуму не діють.
показати весь коментар
28.07.2021 11:16 Відповісти
За даними ЦВК, за кордоном участь у другому турі президентських виборів взяли 59 тисяч 830 українців. У закордонному виборчому окрузі лідерство здобув Петро Порошенко, за якого проголосували 54,73% виборців, Володимира Зеленського підтримали 43,78% виборців.
показати весь коментар
28.07.2021 08:55 Відповісти
 
 