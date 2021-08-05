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Зеленский рассказал о визите в Донецк в апреле 2014-го

Зеленский рассказал о визите в Донецк в апреле 2014-го

Будущий президент в апреле 2014 года приехал в Донецк давать концерт с "95-м кварталом" и повстречал на улице людей "с разными флагами".

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу "Дом", сообщает Цензор.НЕТ.

"На улице я встретил молодых ребят, которые шли, крикнули: "О, Вован!", типа такого. Они шли с разными флагами. Украинскими и не только. Это очень странно смотрелось вместе. Я сказал: "Парни, а что вы делаете?". А один говорит: "Вован, давай сфоткаемся!". Я: "Ребят, подождите, сейчас не до фотографий. А что вы делаете?" — "Да, слушай, это работа", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что когда сел после этого в автобус, ему было "совсем не по себе".

"А потом просто как пропасть — то, что произошло. Просто пропасть. Как в фантастических книгах — апокалипсис, когда вдруг всё перевернулось. Мы вчера ходили по этим улицам, болтали у "Донбасс Арены", куда было не попасть, не достать билеты, Евро-2012, какая крутая "Арена", какие крутые эмоции. И вот это все было и вдруг это всё, как говорят, "пожмакали" и просто кинули. Вот такое осталось воспоминание. Очень хочется это все "разгладить" и эту историю обязательно вернуть. И мы точно вернем — я в этом уверен", – добавил Зеленский.

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Автор: 

Донецьк (6322) Зеленский Владимир (20260)


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Топ комментарии
+92
Ясно,оно уже окончательно обдолбалось...
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05.08.2021 21:44
+58
воно кончений наркєт.
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05.08.2021 21:46
+55
Зеленский рассказал о визите в Донецк в апреле 2014-го - Цензор.НЕТ 9505
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05.08.2021 21:57
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06.08.2021 07:23 Ответить
Кроме всего, он еще и ждун...
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06.08.2021 14:20 Ответить
Ого! Оце дурь підігнали Бубочці! Тримає аж відучора!
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06.08.2021 18:31 Ответить
чмо кончене .....
коли він про щось говоре - не може сформулювати думку - так і лишається незрозумілим, що ж воно хотіло перданути ....
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06.08.2021 18:51 Ответить
Большинство наших воспоминаний - ложные.

Через месяц услышим, что Зелепух в 2014-м был инкогнито в окопах.
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06.08.2021 22:28 Ответить
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