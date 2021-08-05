Зеленский рассказал о визите в Донецк в апреле 2014-го

Будущий президент в апреле 2014 года приехал в Донецк давать концерт с "95-м кварталом" и повстречал на улице людей "с разными флагами".

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу "Дом", сообщает Цензор.НЕТ.

"На улице я встретил молодых ребят, которые шли, крикнули: "О, Вован!", типа такого. Они шли с разными флагами. Украинскими и не только. Это очень странно смотрелось вместе. Я сказал: "Парни, а что вы делаете?". А один говорит: "Вован, давай сфоткаемся!". Я: "Ребят, подождите, сейчас не до фотографий. А что вы делаете?" — "Да, слушай, это работа", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что когда сел после этого в автобус, ему было "совсем не по себе".

"А потом просто как пропасть — то, что произошло. Просто пропасть. Как в фантастических книгах — апокалипсис, когда вдруг всё перевернулось. Мы вчера ходили по этим улицам, болтали у "Донбасс Арены", куда было не попасть, не достать билеты, Евро-2012, какая крутая "Арена", какие крутые эмоции. И вот это все было и вдруг это всё, как говорят, "пожмакали" и просто кинули. Вот такое осталось воспоминание. Очень хочется это все "разгладить" и эту историю обязательно вернуть. И мы точно вернем — я в этом уверен", – добавил Зеленский.

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