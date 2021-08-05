Зеленський розповів про візит до Донецька у квітні 2014-го

Майбутній президент у квітні 2014 приїхав до Донецька давати концерт з "95-м кварталом" і зустрів на вулиці людей "з різними прапорами".

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу "Дом", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На вулиці я зустрів молодих хлопців, які йшли, крикнули: "О, Вован!", типу так. Вони йшли з різними прапорами. Українськими і не тільки. Це дуже дивно виглядало разом. Я сказав: "Хлопці, а що ви робите?" А один каже: "Вован, давай сфоткаємось!". Я: "Хлопці, почекайте, зараз не до фотографій. А що ви робите?" - "Та, чуєш, це робота", - розповів Зеленський.

Він додав, що коли сів після цього в автобус, йому було "дуже не по собі".

Читайте також: Зеленський: 90% успіху в питанні повернення Донбасу і миру в Україні залежить від Путіна

"А потім просто як прірва - те, що сталося. Просто прірва. Як у фантастичних книгах - апокаліпсис, коли раптом все перевернулося. Ми вчора ходили цими вулицями, базікали біля "Донбас Арени", куди було не потрапити, не дістати квитки, євро-2012, яка крута "Арена", які круті емоції. І ось це все було і раптом це все, як кажуть, "пожмакали" і просто кинули. От такий залишився спогад. Дуже хочеться це все "розгладити" і цю історію обов'язково повернути. І ми точно повернемо - я в цьому впевнений", - додав Зеленський.