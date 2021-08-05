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Зеленський розповів про візит до Донецька у квітні 2014-го

Зеленський розповів про візит до Донецька у квітні 2014-го

Майбутній президент у квітні 2014 приїхав до Донецька давати концерт з "95-м кварталом" і зустрів на вулиці людей "з різними прапорами".

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу "Дом", повідомляє Цензор.НЕТ.

"На вулиці я зустрів молодих хлопців, які йшли, крикнули: "О, Вован!", типу так. Вони йшли з різними прапорами. Українськими і не тільки. Це дуже дивно виглядало разом. Я сказав: "Хлопці, а що ви робите?" А один каже: "Вован, давай сфоткаємось!". Я: "Хлопці, почекайте, зараз не до фотографій. А що ви робите?" - "Та, чуєш, це робота", - розповів Зеленський.

Він додав, що коли сів після цього в автобус, йому було "дуже не по собі".

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"А потім просто як прірва - те, що сталося. Просто прірва. Як у фантастичних книгах - апокаліпсис, коли раптом все перевернулося. Ми вчора ходили цими вулицями, базікали біля "Донбас Арени", куди було не потрапити, не дістати квитки, євро-2012, яка крута "Арена", які круті емоції. І ось це все було і раптом це все, як кажуть, "пожмакали" і просто кинули. От такий залишився спогад. Дуже хочеться це все "розгладити" і цю історію обов'язково повернути. І ми точно повернемо - я в цьому впевнений", - додав Зеленський.

Автор: 

Донецьк (946) Зеленський Володимир (23719)


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Топ коментарі
+92
Ясно,оно уже окончательно обдолбалось...
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05.08.2021 21:44
+58
воно кончений наркєт.
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05.08.2021 21:46
+55
Зеленский рассказал о визите в Донецк в апреле 2014-го - Цензор.НЕТ 9505
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05.08.2021 21:57
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06.08.2021 07:23 Відповісти
Кроме всего, он еще и ждун...
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06.08.2021 14:20 Відповісти
Ого! Оце дурь підігнали Бубочці! Тримає аж відучора!
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06.08.2021 18:31 Відповісти
чмо кончене .....
коли він про щось говоре - не може сформулювати думку - так і лишається незрозумілим, що ж воно хотіло перданути ....
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06.08.2021 18:51 Відповісти
Большинство наших воспоминаний - ложные.

Через месяц услышим, что Зелепух в 2014-м был инкогнито в окопах.
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06.08.2021 22:28 Відповісти
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