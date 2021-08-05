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На помощь в тушении пожаров в Греции отправятся 100 спасателей, - Зеленский

На помощь в тушении пожаров в Греции отправятся 100 спасателей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что для помощи в борьбе с лесными пожарами в Грецию отправятся 100 украинских спасателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Поставил задачу украинскому правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова оказать помощь в тушении масштабных пожаров в Албании и Греции, - Кулеба

Автор: 

Греция (723) Зеленский Владимир (20266) пожар (5935) спасатели (206)


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Топ комментарии
+11
Отже, що ми дізналися сьогодні від президента Зеленського.

Досягнути миру він не може, бо це питання на 90% залежить від Путіна.

Так може тепер пора вибачитися перед https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZXSklwzIhzDzrfqMtHPcvkoVMsFBCJRVsTwzlljLL0YYmJcmu2HMqSLcV3_fz7oGr73QO_QdPeAKppxxPCpO7xiVLohGNeljeEgd24tmRURKLe9Gj2ZwtClD4RSm6YA3_T6Z6Xg4U-FtOM3KnpTpxCsxsRWvxSvHWgfbdnc6jGDtvhB8FVdB3pJD1TQ0zBQmFA3OLudFgDwR9DIA8vd50XL&__tn__=kK-y-R Петро Порошенко ? Чи може Зеленський заробляє на крові? Бо Державне оборонне замовлення не виконується вже 8 місяців, виплати армії затримуються... Зеленський барига? Тільки при Порошенко звільнили 2/3 окупованого Донбасу, а не при Зеленському....

Зеленський каже українцям, що вважають себе росіянами їхати в Росію. Правильно, а чого ж ти це під час виборів не казав?

Отже плану реінтеграції Донбасу немає.

А може вже є закон про коллобарантів? Ні, немає.

Може є діючі соціальні програми для переселенців, доступне житло? Ні, немає.

Може запрацювали, відключені при Зеленському, українські канали в супутнику? Ні.

Обманути стільки народу заради нічого - це означає кинути тих хто ще невизначився, або намагався зберігати нейтралитет у обійми руського миру.

Сьогодні Зеленський прямим текстом сказав - Я Вам брехав. Від мене мало що залежить. Плану у мене, в сенсі програми дій, не має. Дякую, дуже дякую.

Два роки псу під хвіст, та які два, п'ять, бо ситуація погіршилась.

І тепер моє улюблене - ми попереджали.
Мирослав Гай
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05.08.2021 23:55
+6
Странно что никто не хочет помогать РАБссии в тушении пожара в Якутии....горит по факту 4 млн гектаров ценнейшего леса.... погибло столько животных,что книга рекордов Гиннесса отдыхает...Мировой рекорд,причем НАВЕЧНО...
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06.08.2021 00:05
+5
Все чаще хочется спросить зебирателей. А Вы точно знали что такое Президент Украины когда голосовали? Не к Вам вопрос, Стрелок, а к этим зелено-кремлевским сторонникам зеледента. Прошу прощения что так прикрепился со своим насущным вопросом.
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06.08.2021 00:50
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Вже і Хреція горить?
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05.08.2021 23:46 Ответить
Отже, що ми дізналися сьогодні від президента Зеленського.

Досягнути миру він не може, бо це питання на 90% залежить від Путіна.

Так може тепер пора вибачитися перед https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZXSklwzIhzDzrfqMtHPcvkoVMsFBCJRVsTwzlljLL0YYmJcmu2HMqSLcV3_fz7oGr73QO_QdPeAKppxxPCpO7xiVLohGNeljeEgd24tmRURKLe9Gj2ZwtClD4RSm6YA3_T6Z6Xg4U-FtOM3KnpTpxCsxsRWvxSvHWgfbdnc6jGDtvhB8FVdB3pJD1TQ0zBQmFA3OLudFgDwR9DIA8vd50XL&__tn__=kK-y-R Петро Порошенко ? Чи може Зеленський заробляє на крові? Бо Державне оборонне замовлення не виконується вже 8 місяців, виплати армії затримуються... Зеленський барига? Тільки при Порошенко звільнили 2/3 окупованого Донбасу, а не при Зеленському....

Зеленський каже українцям, що вважають себе росіянами їхати в Росію. Правильно, а чого ж ти це під час виборів не казав?

Отже плану реінтеграції Донбасу немає.

А може вже є закон про коллобарантів? Ні, немає.

Може є діючі соціальні програми для переселенців, доступне житло? Ні, немає.

Може запрацювали, відключені при Зеленському, українські канали в супутнику? Ні.

Обманути стільки народу заради нічого - це означає кинути тих хто ще невизначився, або намагався зберігати нейтралитет у обійми руського миру.

Сьогодні Зеленський прямим текстом сказав - Я Вам брехав. Від мене мало що залежить. Плану у мене, в сенсі програми дій, не має. Дякую, дуже дякую.

Два роки псу під хвіст, та які два, п'ять, бо ситуація погіршилась.

І тепер моє улюблене - ми попереджали.
Мирослав Гай
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05.08.2021 23:55 Ответить
Все чаще хочется спросить зебирателей. А Вы точно знали что такое Президент Украины когда голосовали? Не к Вам вопрос, Стрелок, а к этим зелено-кремлевским сторонникам зеледента. Прошу прощения что так прикрепился со своим насущным вопросом.
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06.08.2021 00:50 Ответить
Зря вы так. Есть возможность - надо помочь. Украина не московия...
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06.08.2021 00:51 Ответить
Странно что никто не хочет помогать РАБссии в тушении пожара в Якутии....горит по факту 4 млн гектаров ценнейшего леса.... погибло столько животных,что книга рекордов Гиннесса отдыхает...Мировой рекорд,причем НАВЕЧНО...
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06.08.2021 00:05 Ответить
Святое дело
Помочь нужно, если можем
Это не обсуждается
Когда горит соседская хата, носят воду
В современном мире - мы соседи
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06.08.2021 00:06 Ответить
Жить в парадигме современного Мира сложно,даже чересчур сложно...,но я сумел понять кое что....,а знаете когда? не поверите... смотрел журнал советский журнал "Ералаш"...кажись 1985 год...там был сюжет о полете Гагарина в космос из рюсскай дяревни "Забухайлово"...вяличие дерьма советского перло выше ушей и носа....
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06.08.2021 00:16 Ответить
❤️👍👍 респект
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06.08.2021 01:10 Ответить
Интересно, чем в это время занят Гринпис?
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06.08.2021 09:26 Ответить
 
 