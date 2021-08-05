На помощь в тушении пожаров в Греции отправятся 100 спасателей, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что для помощи в борьбе с лесными пожарами в Грецию отправятся 100 украинских спасателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Поставил задачу украинскому правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции".

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