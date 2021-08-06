На допомогу в гасінні пожеж у Греції вирушать 100 рятувальників, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами в Грецію вирушать 100 українських рятувальників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Поставив завдання українському уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п'ятницю Кабмін має прийняти рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених пожежників з необхідним спорядженням вирушили на допомогу Греції".
Топ коментарі
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+6 Senator S #201477
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+5 Сергей Гусаченко #482448
показати весь коментар06.08.2021 00:50
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Досягнути миру він не може, бо це питання на 90% залежить від Путіна.
Так може тепер пора вибачитися перед https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__[0]=AZXSklwzIhzDzrfqMtHPcvkoVMsFBCJRVsTwzlljLL0YYmJcmu2HMqSLcV3_fz7oGr73QO_QdPeAKppxxPCpO7xiVLohGNeljeEgd24tmRURKLe9Gj2ZwtClD4RSm6YA3_T6Z6Xg4U-FtOM3KnpTpxCsxsRWvxSvHWgfbdnc6jGDtvhB8FVdB3pJD1TQ0zBQmFA3OLudFgDwR9DIA8vd50XL&__tn__=kK-y-R Петро Порошенко ? Чи може Зеленський заробляє на крові? Бо Державне оборонне замовлення не виконується вже 8 місяців, виплати армії затримуються... Зеленський барига? Тільки при Порошенко звільнили 2/3 окупованого Донбасу, а не при Зеленському....
Зеленський каже українцям, що вважають себе росіянами їхати в Росію. Правильно, а чого ж ти це під час виборів не казав?
Отже плану реінтеграції Донбасу немає.
А може вже є закон про коллобарантів? Ні, немає.
Може є діючі соціальні програми для переселенців, доступне житло? Ні, немає.
Може запрацювали, відключені при Зеленському, українські канали в супутнику? Ні.
Обманути стільки народу заради нічого - це означає кинути тих хто ще невизначився, або намагався зберігати нейтралитет у обійми руського миру.
Сьогодні Зеленський прямим текстом сказав - Я Вам брехав. Від мене мало що залежить. Плану у мене, в сенсі програми дій, не має. Дякую, дуже дякую.
Два роки псу під хвіст, та які два, п'ять, бо ситуація погіршилась.
І тепер моє улюблене - ми попереджали.
Мирослав Гай
Помочь нужно, если можем
Это не обсуждается
Когда горит соседская хата, носят воду
В современном мире - мы соседи