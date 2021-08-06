На допомогу в гасінні пожеж у Греції вирушать 100 рятувальників, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами в Грецію вирушать 100 українських рятувальників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Поставив завдання українському уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п'ятницю Кабмін має прийняти рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених пожежників з необхідним спорядженням вирушили на допомогу Греції".

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