Число стран-участниц Крымской платформы достигло 32, - Кулеба

Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Таким образом число участников выросло до 32.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал министр иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Министр не назвал страну, которая присоединилась к саммиту.

"Сегодня еще одно государство подтвердило участие - теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка Крымской платформы. Все только начинается", - написал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество участников саммита "Крымской платформы" достигло 31, - Кулеба