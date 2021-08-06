Число стран-участниц Крымской платформы достигло 32, - Кулеба
Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Таким образом число участников выросло до 32.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал министр иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Министр не назвал страну, которая присоединилась к саммиту.
"Сегодня еще одно государство подтвердило участие - теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка Крымской платформы. Все только начинается", - написал Кулеба.
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А скидыватся на пляшку не могу....
Если нет активных участников - поатформа слохнет не основавшись...
Как и ты
Токо тебе платят волфорд
А оно крадет много
Добавили пару $ за пердеж в муку??))
.."Министр обороны Израиля Бенни Ганц сообщил, что Израиль готов нанести удар по Ирану." хм.. а можно еще и по раисии нанести !!! ...чтобы начать - и сразу же и закончить !?!?
Яке їздило таких й здибало???
ЦЕ ВИРОК!!! на фоні усіх вагнерчаусівських історій !
Без Ермака…Man shruggingMan shruggingMan shrugging
Яких вам ще сигналів не вистачає mr. Zelenskiy!??
А потом мукай
Спілкування укрвїнською, не означае що ти українець
А у нас так https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Кримська_платформа
https://www.youtube.com/watch?v=Nu7asyXoK44