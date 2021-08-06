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Число стран-участниц Крымской платформы достигло 32, - Кулеба

Число стран-участниц Крымской платформы достигло 32, - Кулеба

Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Таким образом число участников выросло до 32.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал министр иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Министр не назвал страну, которая присоединилась к саммиту.

"Сегодня еще одно государство подтвердило участие - теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка Крымской платформы. Все только начинается", - написал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество участников саммита "Крымской платформы" достигло 31, - Кулеба

Автор: 

Крым (26373) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+5
Держсекретар США Блінкен зустрівся із керівником МЗС України Кулебою.

Без Ермака…Man shruggingMan shruggingMan shrugging

Яких вам ще сигналів не вистачає mr. Zelenskiy!??
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06.08.2021 00:51
+2
Як коментувала Мирослава Гонгадзе пермовини Єрмака у США на підготовці візиту вови- "ЦЕ ДУЖЕ ПОГАНА РІЧ! БО США СЕРЙОЗНО ПРАЦЮЮТЬ З КОНСТИЦІОНАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ!" От й побачимоскількох єрамаків пришлуть 32 країни...
Яке їздило таких й здибало???
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06.08.2021 00:44
+1
угу.. Все только начинается !!!

.."Министр обороны Израиля Бенни Ганц сообщил, что Израиль готов нанести удар по Ирану." хм.. а можно еще и по раисии нанести !!! ...чтобы начать - и сразу же и закончить !?!?
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06.08.2021 00:41
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Пить буду
А скидыватся на пляшку не могу....
Если нет активных участников - поатформа слохнет не основавшись...
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06.08.2021 00:39 Ответить
Кулебо! міністр ЗС це не раб самозваних клоунів!
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06.08.2021 00:53 Ответить
Такое же гастрабайтер
Как и ты
Токо тебе платят волфорд
А оно крадет много
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06.08.2021 01:06 Ответить
дякую за оцінку моїх заміток
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06.08.2021 01:13 Ответить
Незашо)))
Добавили пару $ за пердеж в муку??))
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06.08.2021 14:38 Ответить
угу.. Все только начинается !!!

.."Министр обороны Израиля Бенни Ганц сообщил, что Израиль готов нанести удар по Ирану." хм.. а можно еще и по раисии нанести !!! ...чтобы начать - и сразу же и закончить !?!?
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06.08.2021 00:41 Ответить
Псс. По Раисси, владелицей ядерного потенциала, способного уничтожить весь мир (зачем нам нужен этот мир, в котором не будет России), ни каких ударов не будет. Она сама рухнет от своего бессмыслия. Как СССР.
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06.08.2021 00:51 Ответить
заелся уже ждать... 500лет никак эта дряхлая кобыла не сдохнет к сожалению
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06.08.2021 01:00 Ответить
Майте мудрість і терпіння. Ця українська/китайська сентеція може перевершувати ваше злободенне невдоволення.
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06.08.2021 01:12 Ответить
де мудрість- терпіння відсутнє.Терпіння народжує дурість
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06.08.2021 08:13 Ответить
Министр обороны Израиля Бенни Ганц сообщил, что Израиль готов нанести удар по Ирану.-Вот только США не готовы. Министр такой же безответственный болтун как Зеленский, Коломойский, Шэфир.Особенность еврейского менталитета.
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06.08.2021 09:48 Ответить
Як коментувала Мирослава Гонгадзе пермовини Єрмака у США на підготовці візиту вови- "ЦЕ ДУЖЕ ПОГАНА РІЧ! БО США СЕРЙОЗНО ПРАЦЮЮТЬ З КОНСТИЦІОНАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ!" От й побачимоскількох єрамаків пришлуть 32 країни...
Яке їздило таких й здибало???
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06.08.2021 00:44 Ответить
Доречі, вона ж іронічно до інстититуту міністерства ЗС,(як того заслуговує у Єрмака при вові МЗС) додала - саме тому для ваги з Єрамком поїхав Кулеба ... Й ще: " Це вперше на такому рівні готується зустріч на вищому рівні Україна-США "
ЦЕ ВИРОК!!! на фоні усіх вагнерчаусівських історій !
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06.08.2021 00:50 Ответить
Держсекретар США Блінкен зустрівся із керівником МЗС України Кулебою.

Без Ермака…Man shruggingMan shruggingMan shrugging

Яких вам ще сигналів не вистачає mr. Zelenskiy!??
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06.08.2021 00:51 Ответить
А Єрамк зустрівся з радником Байдена з національної безпеки , лобістом Пуйла у США, послом у рашистів при Трампі , Салівваном. Дивна гра на піаніні від України двома членами.
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06.08.2021 00:55 Ответить
Поначалу получи гражданство Украины
А потом мукай
Спілкування укрвїнською, не означае що ти українець
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06.08.2021 01:08 Ответить
значить в точку...
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06.08.2021 01:14 Ответить
Эфиопия? Или Лаос? Так интригующе.
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06.08.2021 00:56 Ответить
Это участь России.
А у нас так https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Кримська_платформа
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06.08.2021 01:22 Ответить
Кулеба у Вашингтоні перебуває у заручниках Єрмака / ЧОРНОВІЛ

https://www.youtube.com/watch?v=Nu7asyXoK44
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06.08.2021 01:25 Ответить
Але й Тарас Чорновіл применшує роль Єрмака при вові , а якщо справді - все абсолютно навпаки... Раптом вирішив вова про роль Єрамка при собі? ... Але чому про вову ********* говорить ПРЄЗІДЄНТ С РАСШІРЄННИМІ ЗРАЧКАМІ, про КУЛЕБУ взагалі говорять на рашистоканалах , як про я кесь г,,,но українське , АЛЕ!!! НІКОЛИ НІ СЛОВА ПРО ЕРМАКА!!! ЧОМУ?
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06.08.2021 01:38 Ответить
Обычно про своего агента говорят хорошо или ничего чтобы его не раскрыть.... Вот и молчит и не говорит кремль про своего ...резидента в Украине.
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06.08.2021 08:38 Ответить
Тс-с-с, конспірація.
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06.08.2021 09:29 Ответить
Огласите весь список пожалуйста 😀
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06.08.2021 06:15 Ответить
 
 