Кількість країн-учасниць Кримської платформи досягла 32, - Кулеба
Ще одна країна підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи. Таким чином, кількість учасників зросла до 32.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Міністр не назвав країну, яка приєдналася до саміту.
"Сьогодні ще одна держава підтвердила участь - тепер 32 учасники. У Вашингтоні на всіх зустрічах теж величезна підтримка Кримської платформи. Все лише починається", - написав Кулеба.
Топ коментарі
+5 Amber
показати весь коментар06.08.2021 00:51
+2 Наталия Гончар
показати весь коментар06.08.2021 00:44
+1 Игорь Монахов
показати весь коментар06.08.2021 00:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А скидыватся на пляшку не могу....
Если нет активных участников - поатформа слохнет не основавшись...
Как и ты
Токо тебе платят волфорд
А оно крадет много
Добавили пару $ за пердеж в муку??))
.."Министр обороны Израиля Бенни Ганц сообщил, что Израиль готов нанести удар по Ирану." хм.. а можно еще и по раисии нанести !!! ...чтобы начать - и сразу же и закончить !?!?
Яке їздило таких й здибало???
ЦЕ ВИРОК!!! на фоні усіх вагнерчаусівських історій !
Без Ермака…Man shruggingMan shruggingMan shrugging
Яких вам ще сигналів не вистачає mr. Zelenskiy!??
А потом мукай
Спілкування укрвїнською, не означае що ти українець
А у нас так https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 Кримська_платформа
https://www.youtube.com/watch?v=Nu7asyXoK44