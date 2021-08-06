Кількість країн-учасниць Кримської платформи досягла 32, - Кулеба

Ще одна країна підтвердила свою участь у саміті Кримської платформи. Таким чином, кількість учасників зросла до 32.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр не назвав країну, яка приєдналася до саміту.

"Сьогодні ще одна держава підтвердила участь - тепер 32 учасники. У Вашингтоні на всіх зустрічах теж величезна підтримка Кримської платформи. Все лише починається", - написав Кулеба.

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