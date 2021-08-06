Подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую, - Маркарова
Подготовка визита президента Украины в США находится на финишной прямой. В приоритете - встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа.
Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам глава МИД Дмитрий Кулеба и глава ОП Андрей Ермак провели содержательные встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Саливаном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
"В приоритете - подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа", - подчеркнула посол.
"Как сказал министр, теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американским партнерами будем работать над реализацией оговоренных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки Визита номер 1", - добавила Маркарова.
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+ Сначала я должна выразить своё удивление нашим Найвеличнішим. Пан Подоляк, номер карты отправляю в личку. Еслишо.
Вовачка сегодня прям своим ротом говорил в интервью страшное. Мол, если вы на Донбассе там Россию хотите - берите чемоданы и ехайте. Берлинская стена рано или поздно рухнет и всё вернётся в Украину. Ну и так далее в этом духе, если бы Вовочка не обладал таким бесячим вокалом, я бы даже всплакнула от умиления. Уж не знаю, то ли предвкушение визита в США так действует, то ли Сатурн в Овне, но спичрайтер сегодня прям выстарался. Может даже нового наняли, бо куда-то пропали такие уже ставшие привычными скользкие формулировочки и старательное петляние вокруг слова «Россия».
Так что да, речь хороша, базару нет. Даже не буду тут юзать слово «но». Пан Подоляк, я вам моргаю правым глазом. Левым тоже моргаю, но это нервный тик. А шо вы хотели за 2,5 года трэша угара и содомии?
+ Суд вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа.
Напомню, что ранее Фирташ из 110 млн долларов, которые он должен был потратить на модернизацию производства, по назначению потратил аж 20 млн. Гривен. Остальные по старой доброй традиции вывел из Украины в офшоры и стоял такой, в белом. Красивое.
Бабло уже вряд ли получится вернуть, но завод у хитросделанного упыря отжали.
А еще НАПОМНЮ, что иск антикоррупционной прокуратурой подан еще в 2016м году. Еслишо. Кто бы мог подумать, да? Мы ж все знаем, что ДО Вовочки никто олигархат и пальцем не трогал, и только благодаря Найвеличнишому у нас теперь коррупция практически агонизирует. А олигархи несут всё своё добро нечестное прямо в бюджет!
Подоляк, ну ты уже понял намёк, да?
+ СБУ сегодня кошмарила оставшихся беспризорными Аваковских нацжен. Шьют им подозрение в банальном рэкете харьковского бизнеса в тесном содружестве с Аваковскими же ментами. Еще злые языки утверждают, что некоторых бойцов Билецкого «отрабатывают» по делу об убийстве белорусского активиста в Киеве. Потому что паре шавок прижать хвосты сильно проще, чем искать реальных заказчиков и решать сложнейшую загадку: а как же связаны наши местные любители плюшевых свинок со спецслужбами РФ и Беларуси. Внезапно. Ничего же не предвещало!
+ Офис генерального прокурора решил рассекретить материалы уголовного производства по поводу организации боевых действий в районе Иловайска. У меня, наверное, уже паранойя, но вот реально как-то всё синхронно получается: увольняют Хомчака, командующего в 14м Сектором Б, и замминистра МВД Ярового, который непосредственно отдавал приказы по Иловайску, и тут опа - рассекретим незакрытое уголовное производство.
Интересно, а материалы дела будут хоть как-то сочетаться с уже опубликованными интервью очевидцев и участников? Или там во всём деле будет одна бумажка, где с ошибками написано: «Это Порошенко винаватый!»Кароч, одни вопросы, но будет стопудово интересно. Как-то всё закручивается быстро и странно.
+ А еще посмотрела видео с последствиями пожаров в турецком Мармарисе. Как раз там, где мы были месяц назад. Сгорело кхерам всё, горы стоят лысые, обугленные. Сколько там живности погорело - капец, гранатовые сады их знаменитые, туристический сезон накрылся, убытков на миллионы. По подозрению в поджогах задержаны кто?
Может немцы - нацизды проклятые? Или итальянцы безалаберные? Может англичане? ИРА? ИГИЛ? Нет. Россияне. Два ….а дальше читайте в моей в телеге https://t.me/tanya_adams/723, потому что Фейсбук меня забанит за всё, что я хочу сказать по этому поводу.
Доброе утро, котятки.
Таня Адамс
А тут этого сраного двоечника ЗЕ уже два месяца подмывают перед визитом.