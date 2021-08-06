Подготовка визита Зеленского в США выходит на финишную прямую, - Маркарова

Подготовка визита президента Украины в США находится на финишной прямой. В приоритете - встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа.

Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам глава МИД Дмитрий Кулеба и глава ОП Андрей Ермак провели содержательные встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Саливаном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"В приоритете - подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского и его встреча с президентом США Джо Байденом 30 августа", - подчеркнула посол.

"Как сказал министр, теперь у нас будет три недели "тихой дипломатии", когда мы вместе с американским партнерами будем работать над реализацией оговоренных конкретных планов о встрече лидеров Украины и США. Выходим на финишную прямую подготовки Визита номер 1", - добавила Маркарова.

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