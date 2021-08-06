Підготовка візиту Зеленського до США виходить на фінішну пряму, - Маркарова

Підготовка візиту президента України до США перебуває на фінішній прямій. У пріоритеті - зустріч із президентом США Джо Байденом 30 серпня.

Про це у Facebook повідомила посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами глава МЗС Дмитро Кулеба і глава ОП Андрій Єрмак провели змістовні зустрічі з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном і державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"У пріоритеті - підготовка візиту президента України Володимира Зеленського та його зустріч із президентом США Джо Байденом 30 серпня", - наголосила посол.

"Як сказав міністр, тепер у нас буде три тижні "тихої дипломатії", коли ми разом з американськими партнерами працюватимемо над реалізацією обумовлених конкретних планів про зустріч лідерів України та США. Виходимо на фінішну пряму підготовки Візиту номер 1", - додала Маркарова.

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