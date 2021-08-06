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Ермак и Кулеба обсудили с Блинкеном вопрос противодействия российской агрессии, - МИД

Ермак и Кулеба обсудили с Блинкеном вопрос противодействия российской агрессии, - МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудили с государственным секретарем США Энтони Блинкеном подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США и его встречи 30 августа с президентом Джо Байденом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Стороны выразили уверенность, что переговоры украинского и американского лидеров укрепят стратегическое партнерство наших государств.

Отмечается, что собеседники уделили внимание дальнейшему развитию партнерства Киева и Вашингтона в сфере безопасности и военно-технических сферах, укреплению демократии в регионе и экономическом развитии Украины, совместным усилиям по противодействию вооруженной агрессии России против Украины, энергетической безопасности Украины и региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба провел встречу с госсекретарем США Блинкеном

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает воплощать сложные и системные реформы, в частности судебную.

Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку США суверенитета, территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений.

Глава американской дипломатии заверил в беспрекословной поддержке США Крымской платформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным, - Кулеба

Автор: 

визит (3073) США (26506) Кулеба Дмитрий (2880) Ермак Андрей (1259) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+18
Фотография позора украинской власти - министра иностранных дел не посадили по правую руку президента
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06.08.2021 06:34
+16
В какой нормальной стране, тем более, в супердержаве США будут вести переговоры с завхозом? Рафинированная элита и какой то Дерьмак. Кесарю кесарево, а дерьмакам - дерьмо. ЗЕленое.
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06.08.2021 07:53
+14
Сайт ГОСДЕПУ

СЕКРЕТАРЬ БЛИНКЕН: Всем добрый день. Мне очень приятно видеть здесь, в Государственном департаменте, министра иностранных дел Кулебу и его делегацию. Мы с министром очень тесно сотрудничаем в течение последних шести месяцев с тех пор, как пришли к власти, и, в частности, мы очень с нетерпением ждем, президент Байден очень ждет встречи с президентом Зеленским в конце. месяца. Так что мы собираемся потратить некоторое время, я думаю, на подготовку к этой встрече.
И, конечно же, нам предстоит еще много работы. Соединенные Штаты очень привержены независимости и суверенитету Украины, ее территориальной целостности. Мы поговорим о вызовах каждому из них и о работе, которую мы делаем вместе, чтобы отстаивать сильную Украину, которая может защитить себя от внешней агрессии, но также будет продолжать жизненно важный процесс реформ, чтобы еще больше укрепить свою демократию и экономику. . И мы сравним записи по ряду других региональных проблем, на которых мы оба вместе и очень сосредоточены.
Так что, Дмитрий, здорово, что ты здесь. Я с нетерпением жду работы. Добро пожаловать.
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КУЛЕБА: Спасибо. Для меня большая честь и удовольствие находиться здесь сегодня и видеть моего коллегу и друга Тони Блинкена, который был очень открытым и очень дружелюбным с самых первых дней своего назначения на пост государственного секретаря. Соединенные Штаты действовали твердо, когда всего пару месяцев назад Россия прибегла к эскалации на нашей границе и на оккупированных территориях Украины. И с тех пор у нас очень динамичный диалог с администрацией Байдена.
Я приехал сюда, как правильно заметил Тони, чтобы подготовить визит моего президента в Вашингтон. Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, чтобы у нас было много результатов, которые выведут наши отношения на новый уровень. Мы считаем, что это в интересах не только Соединенных Штатов Америки и Украины, но и интересов региона, который я представляю, где демократия должна развиваться с процветанием, должна развиваться и где, в первую очередь, безопасность должна быть обеспечена.
Украина является оплотом демократии в Центральной и Восточной Европе, и мы хотим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы сделать весь регион историей успеха.
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06.08.2021 01:44
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Правила форума Совет форумчан
Злые языки поговаривают, что Блинкен после звонка из Молдовы увел Кулебу в закрытую комнату и там сношал во все дыры.

А вот с Ермаком Кулеба конечно мог обсуждать что угодно пока свой израненый попец льдом обкладывал после Блинкена.
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06.08.2021 01:35 Ответить
в новинах від Госдепу та посолоства СЩА в Україні -НІ СЛОВА ПРО ЄРМАКА ...
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06.08.2021 01:58 Ответить
В какой нормальной стране, тем более, в супердержаве США будут вести переговоры с завхозом? Рафинированная элита и какой то Дерьмак. Кесарю кесарево, а дерьмакам - дерьмо. ЗЕленое.
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06.08.2021 07:53 Ответить
Сайт ГОСДЕПУ

СЕКРЕТАРЬ БЛИНКЕН: Всем добрый день. Мне очень приятно видеть здесь, в Государственном департаменте, министра иностранных дел Кулебу и его делегацию. Мы с министром очень тесно сотрудничаем в течение последних шести месяцев с тех пор, как пришли к власти, и, в частности, мы очень с нетерпением ждем, президент Байден очень ждет встречи с президентом Зеленским в конце. месяца. Так что мы собираемся потратить некоторое время, я думаю, на подготовку к этой встрече.
И, конечно же, нам предстоит еще много работы. Соединенные Штаты очень привержены независимости и суверенитету Украины, ее территориальной целостности. Мы поговорим о вызовах каждому из них и о работе, которую мы делаем вместе, чтобы отстаивать сильную Украину, которая может защитить себя от внешней агрессии, но также будет продолжать жизненно важный процесс реформ, чтобы еще больше укрепить свою демократию и экономику. . И мы сравним записи по ряду других региональных проблем, на которых мы оба вместе и очень сосредоточены.
Так что, Дмитрий, здорово, что ты здесь. Я с нетерпением жду работы. Добро пожаловать.
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КУЛЕБА: Спасибо. Для меня большая честь и удовольствие находиться здесь сегодня и видеть моего коллегу и друга Тони Блинкена, который был очень открытым и очень дружелюбным с самых первых дней своего назначения на пост государственного секретаря. Соединенные Штаты действовали твердо, когда всего пару месяцев назад Россия прибегла к эскалации на нашей границе и на оккупированных территориях Украины. И с тех пор у нас очень динамичный диалог с администрацией Байдена.
Я приехал сюда, как правильно заметил Тони, чтобы подготовить визит моего президента в Вашингтон. Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, чтобы у нас было много результатов, которые выведут наши отношения на новый уровень. Мы считаем, что это в интересах не только Соединенных Штатов Америки и Украины, но и интересов региона, который я представляю, где демократия должна развиваться с процветанием, должна развиваться и где, в первую очередь, безопасность должна быть обеспечена.
Украина является оплотом демократии в Центральной и Восточной Европе, и мы хотим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы сделать весь регион историей успеха.
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06.08.2021 01:44 Ответить
https://ua.usembassy.gov/secretary-antony-j-blinken-and-ukrainian-foreign-minister-dmytro-kuleba-before-their-meeting/

фотка перед зустріччу делегації США та України - хтось там ПОбачить Єрмака?
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06.08.2021 01:48 Ответить
побачить

Ермак и Кулеба обсудили с Блинкеном вопрос противодействия российской агрессии, - МИД - Цензор.НЕТ 3967
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06.08.2021 02:15 Ответить
Кулеба в Вашингтоне провел переговоры с госсекретарем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который находится с визитом в США для подготовки визита президента Владимира Зеленского, провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
четверг, 05 августа 2021, 22:16Ермак и Кулеба обсудили с Блинкеном вопрос противодействия российской агрессии, - МИД - Цензор.НЕТ 6319Трансляцию организовал Госдепартамент США, передает "ДС" со ссылкой на https://www.rbc.ua/rus/news/kuleba-vstretilsya-gossekretarem-ssha-blinkenom-1628189284.html "РБК-Украина" .

Руководители внешнеполитических ведомств перед началом встречи выступили перед прессой с короткими речами. Блинкен со своей стороны в очередной раз заверил Украину в поддержке со стороны США.

В то же время Кулеба заявил, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон выведет отношения между Украиной и США на новый уровень.
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06.08.2021 02:25 Ответить
это пустые ничего не значащие слова. И встреча будет такой же точно.
Президент США каждый день встречается с каким-нибудь главой государства. Вы часто об этом читаете? нет.
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06.08.2021 09:20 Ответить
....Про це передає власний кореспондент Укрінформу.

Так неофіційна фотка є , підтверджую, неофіційна без висвітлення у США -мабуть дуже вже Салліван попросив Блінкена для камери на траіх у зачиненому кабінеті... Офіційно й про зустріч Саліввана з Єрмаком у США повідомлення немає - мабуть запитали, коли Єрмак з Портновим справу проти сина Байдена закриють? )
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06.08.2021 02:33 Ответить
))))да выставили дерьмака ,а кулебу за чауса просто имели ,как тузик грелку
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06.08.2021 02:44 Ответить
Как можно обговаривать безопасность страны с представителями спецслужб агрессора???!
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06.08.2021 02:53 Ответить
Во всем виновата Майя Санду...на встрече в Батуми... Ермак и Кулеба обсудили с Блинкеном вопрос противодействия российской агрессии, - МИД - Цензор.НЕТ 4289
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06.08.2021 04:17 Ответить
Фотография позора украинской власти - министра иностранных дел не посадили по правую руку президента
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06.08.2021 06:34 Ответить
Если бы Майя не сказала, что Лондон и Вашингтон знают, что Чаус у вас, наверное его бы и доси гдето держали, или прикопали
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06.08.2021 08:55 Ответить
Меня больше интересуют отношения США и України.Україна получит поддержку Президента США ,и, особенно, конгресса.Всему свое время.Мне не нравится преследование в Харькове фундаторов НК.Нужно сегодня показать власти ,что патриоты не сдаются!!!
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06.08.2021 05:57 Ответить
А при чем здесь Харьков ?
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06.08.2021 06:35 Ответить
Это я к тому,что Зеленский превращается в профессионального министра экономики правительстве донецкого хряка.
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06.08.2021 07:07 Ответить
Твоей зекрысе до министра,как тебе до патриота)не не хочешь,чтоб нк зелень преследовали -назовись сам убийцей Шишова -по другому никак ,потому что нельзя выбирать в воюющую страну ,с кризисной экономикой ,тупую,антиукраинскую зекрысу-теперь жри не обляпайся-оно вас всех пересадит)
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06.08.2021 07:28 Ответить
Якби не "шлунки з ногами", що кричали : "барыга", "марадёр", "лишьбынеПорох", "хоть паржом", то і "поддержка США" була-б дієвішою, і "фундаторів НК" ніхто-б не "пресував"! Мудрий нарід" "вирішив" - хай тепер сьорбає ту кашу, яку заварив!
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06.08.2021 06:43 Ответить
Нехай той муууудрий нарід пісю у бубочки сосе. ЗЕлену. Найвелічніший обіцяв своїм виборцям-зебілам конец. Зебануті, користуйтесь, поки бубочка не передумав.
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06.08.2021 08:01 Ответить
Ваші слова, хлопці, звісно як бальзам на рани (наприклад, мені), але, відповідно до реакції "мудрого наріду", здається, що ми, як порохоботи та державники в душі, переймаємося всім цим на два порядки більше. А "мудрому зе-наріду", як було *****, так і залишилося.
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06.08.2021 09:53 Ответить
ЕПРСТ 😡, а почему фото секретарки , а не Кулебы ?

Зачем смешивать работу офиса президента по оформлению гостиниц и питания с работой МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ?

Должны же быть границы в протоколе , которые переступать нельзя
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06.08.2021 06:33 Ответить
Дьік він і нє прєступає. З лєнкою досі спить лох43. Покищо. Інсайд звісно)
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06.08.2021 07:41 Ответить
Софи...,Дилетанты в политике,это новая Фишка Украины 73%
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06.08.2021 06:44 Ответить
😀
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06.08.2021 06:47 Ответить
Дилетанты для зебанутых как похвала. Они дебилы неизлечимые.
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06.08.2021 08:05 Ответить
Если Украина - демократическая страна , то хотелось бы узнать у журналистов - на каком самолете полетели Ермак и Кулеба в США ? И стоимость номеров в их гостинице
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06.08.2021 06:45 Ответить
Все расходы берет на себя принимающая сторона...,то есть Мистер Байден...
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06.08.2021 06:50 Ответить
Да, но меня интересует - Ермак полетел самолетом бубочки или просто бизнес классом ?
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06.08.2021 06:55 Ответить
Буба стал миллиардером в конце 2019 года,знач бабосы его...богатый Буратин..
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06.08.2021 06:57 Ответить
Єрмак сказав "Блазню": "Если хочешь куда-нибудь попасть - езжай на велосипеде, который тебе подарили! А ещё лучше - вот тебе "пакетик" - сиди и жди, пока я не вернусь!"
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06.08.2021 07:01 Ответить
Цирк Шапито продолжает упорно осваивать новые горизонты...сначала квартал 95,потом Лига смеха,на очереди Лига Дураков и баранов...
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06.08.2021 06:48 Ответить
Лига убийц и конченных мразей-это ваша Мокшандия.
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06.08.2021 12:51 Ответить
Мне почему -то не забывается профессиональная торговля на крови.Профессиональные трагедии в Иловайске и Дебальцево
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06.08.2021 07:05 Ответить
Сходи к психиатру -только клинический идиот может до сих пор ,в 2021,думать что эта свинособачья твоя методичка ещё как то может быть полезна
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06.08.2021 07:40 Ответить
Ты таблетки принимай ЗЕленые, слабительные. Грят, зебанутым помогает.
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06.08.2021 08:08 Ответить
Лаптєносєц, жалко блєєш
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06.08.2021 08:40 Ответить
В Иловайске соотношение потерь кацапов к нашим составило 14,5:1. В чем трагедия? Учитывая, что Иловайск по личному приказу ***** штурмовали кадровые танковые и артиллерийские части рф, результат просто феноменальный. Перед кацапней стояла задача закрыть в Иливойске более 5000 наших бойцов. Кацапы взяли город, но котла не случилось, наши вышли. Тем самым лишили ***** аргументов на переговорах Порошенко-Меркель-Оланд-хуйло.
В чем здесь профессионализм торговли на крови? И давай-ка с фактами. А то ваши визги про торговлю на крови уже утомили. Вас просто мосейчучка с медведчуком шилом в сраку тыкают, вот вы и взвизгиваете.
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06.08.2021 10:01 Ответить
Вот тебе,падаль кацапская, про Иловайск.Как вы,мрази, задрали своей брехливой мантрой за эти годы.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/572654623176793/
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06.08.2021 11:30 Ответить
Один зє-посол казав що роз'яснив японцям суть сп-2.
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06.08.2021 07:38 Ответить
Розумієте, панове, в чому прикол? Після зміни влади Єрмака за великим рахунком не буде за що садити. 😊 Адже він - ніхто. Клерк без повноважень і відповідальності. За всі єудожкства сядуть лише відповідальні особи які допустили Єрмака до керма державної машини. Поясню простіше. Ви посадили за кермо власного автомобіля свою 6-тирічну дитину. Сталася аварія. І скдитимуть вас, а не дитину. Тут те саме. Скдитимуть Зєлєнского. Цікаво, чи розуміє це Найвеличніший?
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06.08.2021 07:51 Ответить
Ну Єрмак може піти як співучасник, а так да - вся важкість содіянного лежить на клоуні.
Не зважаючи на те, що вочевидь керує Єрмак або його куратор
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06.08.2021 08:43 Ответить
Официально - Ермак завхоз и никаких доказательств его преступной деятельности нет. По крайней мере, на первый взгляд. А то, что он - "серый кардинал" и шпиён попробуй докажи. Это тот случай, когда все всё знают и видят, а подтверждающих документов нету
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06.08.2021 11:02 Ответить
Хто ж йому пояснить? Йму у вуха дмуть лише дійсно важливі речі: "ти найвеличніший лідер **********! Ти неперевершений стратег, політик і сажатєль порошенків!"
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06.08.2021 09:52 Ответить
дабы от Кулебы небыло никакой самодеятельности с пользой для Украины , рашисты приставили к нему своего "служивого" Ермака
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06.08.2021 08:08 Ответить
надо было ещё шмару верещучку взять, чтобы развеялась
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06.08.2021 08:40 Ответить
ВВС:Ермак-специалист по непубличным переговорам, он стоит за обменом Цемаха, организации "Нормандской четверки" в Париже.Судя по его заявлениям, сейчас он принимает участие в подготовке следующего этапа обмена пленными между Киевом и Донбассом. Свое общение с российским визави - главным переговорщиком администрации президента России Дмитрием Козаком - он называет конструктивным: он больше настроен на диалог, чем его предшественник Владислав Сурков.
П.С. После встречи в Омане с Патрушевым, Зеленскому, кроме разных условий, поставили для присмотра вместо Богдана Ермака из ГРУ.
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06.08.2021 08:44 Ответить
это полный феерический пистец таваристчи- кагабэшная крыса и генеральная няня бубочки
в одном лице будет проводить переговоры с штатами в штатах........ по идее им надо устроить
такую же прилюдную порку как устроила Майя Санду.... или я непонимаю что происходит........
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06.08.2021 09:12 Ответить
А пороть кто будет? Старше бубочки у нас только его мохнорылая бабушка. Бабушке нет резона бить горшки с расеей. Ей туда еще тикать. Так что пока так: кацапы едут в Вашингтон организовывать нашу оборону от кацапов.
Мне интересно, долго ли еще этот сюр будет продолжаться? Какая сила должна подняться, чтобы прекратить этот ё...аный бардак?! Америка готова помогать, но не работать за нас. А как можно помочь стране, которая делает все навыворот, успешно разоружаясь и унижаясь перед врагом?
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06.08.2021 09:48 Ответить
там есть кому я вас уверяю... даже если не сам Байден.... старикан пока завис.... или делает
вид.... по любому штатам Крым нужен именно украинский (на донбабве им пох) для рамеще-
ния баз наты.... просто парашку загоняют в угол - либо заползает под нату либо под Китай...
но ускоглазы панькаться не будут порвут как тузик грелку а баблецо повыкинуто на запод....
поэтому "особую роль" раиси прийдётся засунут в глыбокую скважыну и.... опять на колени...
таки дела....
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06.08.2021 10:00 Ответить
Та шо-то расея не спешит в скважину, растопырила все лапы и упирается. С СП-2 все выгорело благодаря зависшему Байдену, цена на газ автоматом взлетела до небес, Германия на коротком поводке, а значит и Европа. С Крымской платформой да, подвижки есть. Но мне что-то так слабо верится, что ее работа принесет новые санкции кацапам, что аж совсем не верится. Воли украинской власти к противодействию кацапам практически нет. Откуда счастье придет, кто выпорет засранцев?
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06.08.2021 10:13 Ответить
а кто ж туда сам полезет.... это игра в долгую лет на 20-25 хотя может всё рухнуть и
в течении 10-ти ближайших....
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06.08.2021 10:25 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27067102.html Після того, як в СБУ відібрали Чауса, вона взялась за Кіркорова

Єрмак і Кулеба обговорили з Блінкеном питання протидії російській агресії, - МЗС - Цензор.НЕТ 7071
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06.08.2021 09:14 Ответить
скоро филю найдут в трусах под Тернополем...
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06.08.2021 09:27 Ответить
А может и без труханов 🤣
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06.08.2021 09:36 Ответить
Сообщают, что Андрей Ермак не смог пообщаться с Госсекретарем Энтони Блинкеном.
Правда, его пустили в Госдеп.
Как посетителя.
По гостевому одноразовому пропуску.😀
Так вице-президента (родовитого аристократа) ещё никто не унижал.
Пора звонить Баканову жаловаться на этого чёрта🤣
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06.08.2021 09:35 Ответить
Смотрящий от кремля приехал в Вашингтон обсуждать нашу с вами безопасность. В кремле у всех спокойный крепкий сон, хороший аппетит, замечательный стул. А чего париться? Вечером на стол обирателя земельрусских ляжет обширный доклад с комментариями и фотками. За чаем из алтайских трав он почитает, улыбнет довольно и даст распоряжения, сколько еще задерживать финансирование ВСУ, ракетную программу и Гособоронзаказ.
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06.08.2021 09:41 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента

05.‎08.‎2021
Что то изменилось. За час до встречи с Кулебой, Блинкен минут 40 говорил с каким то сотрудником посольства США в Молдове и это не Laura Hrubi (временно поверенная в делах США в Молдове). После этого прибывшего Кулебу увели во внутреннюю комнату для закрытых переговоров.

Зеленский отсутствует на работе второй день
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06.08.2021 09:59 Ответить
>>несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает воплощать сложные и системные реформы, в частности судебную
Я не очень понял. КАК агрессия другого государства может вообще влиять на реформы? Мне кажется, что только ускорять может.
Или что имел в виду господин министр?
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06.08.2021 11:09 Ответить
Где фотографии? Если этого кацапского скота и пустили в США, то сидит он где-то на подвале в Бруклине.Но зебилы уже открыли рты и ждут золотой дождь от осла оманского.
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06.08.2021 12:44 Ответить
Ермак собирает разведданные для РФ. Он крот русских спецслужб!
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06.08.2021 13:13 Ответить
 
 