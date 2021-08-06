Террористка ИГИЛа, разыскиваемая Интерполом, задержана в Киеве, - СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

По данным СБУ, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации "Исламское государство". На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.

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Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство.

Сейчас в отношении задержанной судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно со Святошинским управлением полиции в г.. Киеве.

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