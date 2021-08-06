Террористка ИГИЛа, разыскиваемая Интерполом, задержана в Киеве, - СБУ
Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
По данным СБУ, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации "Исламское государство". На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.
Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство.
Сейчас в отношении задержанной судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Операция по розыску и задержанию проводилась совместно со Святошинским управлением полиции в г.. Киеве.
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Мало того что помогают московским КГБ-там преследовать людей, уже идёт помощь режиму Асада...
Пипец. Строим коммунизм вместе с Рашкой и Китаем...
Она противник Асада. Я не знаю состоит ли Сирия в Интерполе. Я знаю что ФСБ использует Интерпол для преследования ... И я знаю что спецслужбы Украины ей оказывают содействие.
Это я знаю из СМИ.
Дмитрий Осыка, директор по ИТ ДТЭК, руководитель программы цифровой трансформации MODUS
...или пссс, парень, осознайся, когда тебе чистое знание поясняет, откуда тебе начать следует, а не эту барахолку с прошлогодним снегом арсена борисовича авакова впаривать...