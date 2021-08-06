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Террористка ИГИЛа, разыскиваемая Интерполом, задержана в Киеве, - СБУ

Террористка ИГИЛа, разыскиваемая Интерполом, задержана в Киеве, - СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу международной террористической организации, которая находилась в розыске по линии Интерпола.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

По данным СБУ, злоумышленница - гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации "Исламское государство". На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террористов "Исламского государства" задержали сотрудники СБУ на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство.

Сейчас в отношении задержанной судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Операция по розыску и задержанию проводилась совместно со Святошинским управлением полиции в г.. Киеве.

Также смотрите: Участник террористической организации "Исламское государство" задержан в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киев (25490) СБУ (19871) Исламское государство (599)


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Топ комментарии
+4
За кого она ? Если против рахи - то отпустить.
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06.08.2021 11:04
+4
Да, написано, что преследуется на родине. Но также написано, что эта барышня с ИГИЛ и вербует для ИГИЛ. Не помню, чтобы те, кто противостоит Асаду, были как-то связаны с ИГИЛ. Скорее Асад связан с ИГИЛ, так же как ИГИЛ связан с Москвой, так же как Москва связана с Асадом.
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06.08.2021 11:28
+3
ІГІЛ дитина мацкви. Під виглядам боротьби з ІГІЛ ******** ввів війська в Сірію, щоб врятувати Асада від опозиції.
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06.08.2021 11:15
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За кого она ? Если против рахи - то отпустить.
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06.08.2021 11:04 Ответить
Это днище...

Мало того что помогают московским КГБ-там преследовать людей, уже идёт помощь режиму Асада...

Пипец. Строим коммунизм вместе с Рашкой и Китаем...
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06.08.2021 11:07 Ответить
А Интерпол что разыскивает людей по запросу Асада?
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06.08.2021 11:14 Ответить
"Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, ..."

Она противник Асада. Я не знаю состоит ли Сирия в Интерполе. Я знаю что ФСБ использует Интерпол для преследования ... И я знаю что спецслужбы Украины ей оказывают содействие.

Это я знаю из СМИ.
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06.08.2021 11:22 Ответить
Да, написано, что преследуется на родине. Но также написано, что эта барышня с ИГИЛ и вербует для ИГИЛ. Не помню, чтобы те, кто противостоит Асаду, были как-то связаны с ИГИЛ. Скорее Асад связан с ИГИЛ, так же как ИГИЛ связан с Москвой, так же как Москва связана с Асадом.
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06.08.2021 11:28 Ответить
Это в запросе от Асада-Моксвы написано что связана с Игил... со всеми вытекающими
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06.08.2021 12:54 Ответить
А ты читать умеешь? Прочти что написано.
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06.08.2021 11:24 Ответить
ІГІЛа-мігіла, затримана-матримана, терористка-шмирористка
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06.08.2021 11:10 Ответить
Миграционная служба не при делах? Или маленько с нее все таки поимели?
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06.08.2021 11:13 Ответить
ІГІЛ дитина мацкви. Під виглядам боротьби з ІГІЛ ******** ввів війська в Сірію, щоб врятувати Асада від опозиції.
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06.08.2021 11:15 Ответить
Цифровизация как залог устойчивого развития энергетической отрасли
Дмитрий Осыка, директор по ИТ ДТЭК, руководитель программы цифровой трансформации MODUS
...или пссс, парень, осознайся, когда тебе чистое знание поясняет, откуда тебе начать следует, а не эту барахолку с прошлогодним снегом арсена борисовича авакова впаривать...
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06.08.2021 11:15 Ответить
Не страна а проходной двор!!!!!
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06.08.2021 11:24 Ответить
Штепа?
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06.08.2021 12:56 Ответить
 
 