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Новини
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Терористку ІДІЛ, розшукувану Інтерполом, затримано в Києві, - СБУ

Терористку ІДІЛ, розшукувану Інтерполом, затримано в Києві, - СБУ

Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала в розшуку за лінією Інтерполу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

За даними СБУ, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терористів "Ісламської держави" затримали співробітники СБУ на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання.

Наразі до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція із розшуку і затримання проводилася спільно зі Святошинським управлінням поліції у м. Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Учасника терористичної організації "Ісламська держава" затримали в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19431) СБУ (12790) ІДІЛ (307)


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Топ коментарі
+4
За кого она ? Если против рахи - то отпустить.
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06.08.2021 11:04
+4
Да, написано, что преследуется на родине. Но также написано, что эта барышня с ИГИЛ и вербует для ИГИЛ. Не помню, чтобы те, кто противостоит Асаду, были как-то связаны с ИГИЛ. Скорее Асад связан с ИГИЛ, так же как ИГИЛ связан с Москвой, так же как Москва связана с Асадом.
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06.08.2021 11:28
+3
ІГІЛ дитина мацкви. Під виглядам боротьби з ІГІЛ ******** ввів війська в Сірію, щоб врятувати Асада від опозиції.
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06.08.2021 11:15
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За кого она ? Если против рахи - то отпустить.
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06.08.2021 11:04 Відповісти
Это днище...

Мало того что помогают московским КГБ-там преследовать людей, уже идёт помощь режиму Асада...

Пипец. Строим коммунизм вместе с Рашкой и Китаем...
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06.08.2021 11:07 Відповісти
А Интерпол что разыскивает людей по запросу Асада?
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06.08.2021 11:14 Відповісти
"Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, ..."

Она противник Асада. Я не знаю состоит ли Сирия в Интерполе. Я знаю что ФСБ использует Интерпол для преследования ... И я знаю что спецслужбы Украины ей оказывают содействие.

Это я знаю из СМИ.
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06.08.2021 11:22 Відповісти
Да, написано, что преследуется на родине. Но также написано, что эта барышня с ИГИЛ и вербует для ИГИЛ. Не помню, чтобы те, кто противостоит Асаду, были как-то связаны с ИГИЛ. Скорее Асад связан с ИГИЛ, так же как ИГИЛ связан с Москвой, так же как Москва связана с Асадом.
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06.08.2021 11:28 Відповісти
Это в запросе от Асада-Моксвы написано что связана с Игил... со всеми вытекающими
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06.08.2021 12:54 Відповісти
А ты читать умеешь? Прочти что написано.
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06.08.2021 11:24 Відповісти
ІГІЛа-мігіла, затримана-матримана, терористка-шмирористка
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06.08.2021 11:10 Відповісти
Миграционная служба не при делах? Или маленько с нее все таки поимели?
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06.08.2021 11:13 Відповісти
ІГІЛ дитина мацкви. Під виглядам боротьби з ІГІЛ ******** ввів війська в Сірію, щоб врятувати Асада від опозиції.
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06.08.2021 11:15 Відповісти
Цифровизация как залог устойчивого развития энергетической отрасли
Дмитрий Осыка, директор по ИТ ДТЭК, руководитель программы цифровой трансформации MODUS
...или пссс, парень, осознайся, когда тебе чистое знание поясняет, откуда тебе начать следует, а не эту барахолку с прошлогодним снегом арсена борисовича авакова впаривать...
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06.08.2021 11:15 Відповісти
Не страна а проходной двор!!!!!
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06.08.2021 11:24 Відповісти
Штепа?
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06.08.2021 12:56 Відповісти
 
 