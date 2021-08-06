Терористку ІДІЛ, розшукувану Інтерполом, затримано в Києві, - СБУ
Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала в розшуку за лінією Інтерполу.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.
За даними СБУ, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.
Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання.
Наразі до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Операція із розшуку і затримання проводилася спільно зі Святошинським управлінням поліції у м. Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мало того что помогают московским КГБ-там преследовать людей, уже идёт помощь режиму Асада...
Пипец. Строим коммунизм вместе с Рашкой и Китаем...
Она противник Асада. Я не знаю состоит ли Сирия в Интерполе. Я знаю что ФСБ использует Интерпол для преследования ... И я знаю что спецслужбы Украины ей оказывают содействие.
Это я знаю из СМИ.
Дмитрий Осыка, директор по ИТ ДТЭК, руководитель программы цифровой трансформации MODUS
...или пссс, парень, осознайся, когда тебе чистое знание поясняет, откуда тебе начать следует, а не эту барахолку с прошлогодним снегом арсена борисовича авакова впаривать...