Терористку ІДІЛ, розшукувану Інтерполом, затримано в Києві, - СБУ

Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала в розшуку за лінією Інтерполу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

За даними СБУ, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації "Ісламська держава". На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.

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Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання.

Наразі до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція із розшуку і затримання проводилася спільно зі Святошинським управлінням поліції у м. Києві.

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