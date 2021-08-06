Ляшко: Предлагаю не ждать локдауна, а пойти сделать прививку

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призывает украинцев вакцинироваться от COVID-19, чтобы избежать усиления карантинных ограничений.

Об этом он заявил в эфире программы "Сніданок з 1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно того, ждать ли локдаун, или не ждать, то я предлагаю не ждать. Я предлагаю пойти в пункт прививки, в центр массовой вакцинации и сделать прививку. Чтобы не было локдауна", - заявил Ляшко.

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Он напомнил, что по состоянию на 6 августа в Украине сделано более 6 млн прививок, полностью вакцинированы от COVID-19 более 2,2 млн человек, еще 6 млн доз вакцины есть в наличии в пунктах и ​​центрах прививок, и поставки вакцины в Украину происходят на регулярной основе.