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Рассчитываем делать минимум 1млн прививок от COVID-19 в неделю, - Ляшко. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения планируют наращивать темпы вакцинации от COVID-19.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно. Мое удовольствие показывают цифры. Когда я был главным государственным санврачом, я говорил, что Украина способна производить 3,5-4,5 млн доз прививок в месяц. За июль мы сделали уже 3 млн прививок. Сейчас, с учетом тех поставок, которые уже организованы, в августе мы должны сделать еще больше. Сейчас я рассчитываю делать минимум 1 млн прививок в неделю. И в дальнейшем эти темпы будут наращиваться", - пообещал глава Минздрава.

Ляшко призвал украинцев приходить на прививку.

."Одна просьба, украинцы, мы делаем все это для вас и для вашего здоровья. Приходите в кабинеты прививки и вакцинируйтесь. Приводите своих родителей, дедушек, бабушек, приводите людей из группы риска, поскольку вакцинация - это наше с вами здоровье", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переболевшим COVID-19 не надо ждать полгода после выздоровления, чтобы вакцинироваться, – Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
При чому тут рос.пропаданда?
Вірус SARS-COV-2 досі не виділений. Відтак невідомо, чи існує він взагалі.

Відтак, незрозуміло, на підставі чого створена вакцина.

Вакцина, яку колять, зроблена на основі нової технології з мРНК, яка попередньо не була повністю випробувана навіть на мишах. Відтак незрозуміло, які ефекти можуть бути на людях в довготерміновій перспективі (не якщо не впав відразу після укола, а через місяць, півроку, рік...).

Вакцина, яку колять, не захищає від наступних типів ковіду - доведено Ізраїлем, Британією, Гібралтаром і т.д. Відтак, на фіга колоти вакцину від торішнього грипу?

Вакцина, яку колять, спричиняє гострі розлади мозкового кровообігу, причому ніхто не може сказати точно, у яких людей це відбувається, а у яких ні. Відтак, прийняти вакцину - все одно що гратися в російську рулетку.

Вакцина, яку колять, вперше у світовій історії роздяється не те що безплатно - а навіть примусово. Причому для того, щоб переконати в її необхідності, задіяний весь світовий медійний ресурс. Відтак, інстинкт самозбереження людини КРИЧИТЬ, що треба триматися від цього подалі, наскільки це можливо.
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06.08.2021 13:40
+4
Плюшками заманят....народец падок до халявы...пообещают что нить...проездной...и билет на концерт квартала....и попрут..
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06.08.2021 09:23
+4
Для нас и нашего здоровья вы платите нищенские зарплаты и пенсии вы непомогаете онкобольным детям вы повышаете цены на продукты и услуги жкх вы недаете ездить украинцам на нормальных авто и это перечислять можно очень долго а тут вдруг запереживали о нас а если от прививки проблемы со здоровьем будут кто отвечать буде вася? Так что некатит
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06.08.2021 09:36
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Правила форума Совет форумчан
Стоит отметить, что Ляшко эффективней менеджер чем Макс Степанов Наверное пообещали не только курточку за 650 000 гривен
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06.08.2021 09:16 Ответить
Имитация бурной деятельности от квартала95 - продолжается
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06.08.2021 09:18 Ответить
Если люди не хотят прививаться, то как можно выйти на такие показатели?
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06.08.2021 09:20 Ответить
Плюшками заманят....народец падок до халявы...пообещают что нить...проездной...и билет на концерт квартала....и попрут..
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06.08.2021 09:23 Ответить
ну, я бы не сказал что не хотят... очереди большие. в общественном транспорте, что радует, люди по большей части настроены прививаться и молодежь и старики - и психоз с 4Г, биломГейтсом и прочей ахинеей роспропаганды не работает - люди так и говорят - "росспропаганде выгодно чтоб мы не прививались" Ну а тем кто не хочет - ну и не надо! больше выбора вакцин и меньше скопление. В конце концов за бойко с рабиновичем и прочее унылое гавно голосавать меньше будет электората
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06.08.2021 09:25 Ответить
При чому тут рос.пропаданда?
Вірус SARS-COV-2 досі не виділений. Відтак невідомо, чи існує він взагалі.

Відтак, незрозуміло, на підставі чого створена вакцина.

Вакцина, яку колять, зроблена на основі нової технології з мРНК, яка попередньо не була повністю випробувана навіть на мишах. Відтак незрозуміло, які ефекти можуть бути на людях в довготерміновій перспективі (не якщо не впав відразу після укола, а через місяць, півроку, рік...).

Вакцина, яку колять, не захищає від наступних типів ковіду - доведено Ізраїлем, Британією, Гібралтаром і т.д. Відтак, на фіга колоти вакцину від торішнього грипу?

Вакцина, яку колять, спричиняє гострі розлади мозкового кровообігу, причому ніхто не може сказати точно, у яких людей це відбувається, а у яких ні. Відтак, прийняти вакцину - все одно що гратися в російську рулетку.

Вакцина, яку колять, вперше у світовій історії роздяється не те що безплатно - а навіть примусово. Причому для того, щоб переконати в її необхідності, задіяний весь світовий медійний ресурс. Відтак, інстинкт самозбереження людини КРИЧИТЬ, що треба триматися від цього подалі, наскільки це можливо.
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06.08.2021 13:40 Ответить
Виділений, та розшифрована кожна з його мутацій.
Кожна, хлопче.
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06.08.2021 15:14 Ответить
Будь ласка, посилання на наукове дослідження, в якому отримано пурифікат сарс-ков-2, і достатній ступінь очищення підтверджений фотографіями на електронний мікроскоп.

"та розшифрована кожна з його мутацій"

Що Ви вкладаєте в поняття "розшифрована"?
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06.08.2021 23:03 Ответить
Генетические данные депонированы исследователями в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции SARS-CoV-2.
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07.08.2021 11:24 Ответить
Депонірувати - це можна.
От у NASA депонірувано тисячі фотографій, як доблесні астронавти у 1969-1972 роках гуляють по Місяцю. І що? Ми повинні їм вірити?
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08.08.2021 19:11 Ответить
Ви з секти?
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09.08.2021 18:10 Ответить
Це ти з секти рабів зомбоящику. Скажуть там стрибнути у вікно з 20 поверху, то стрибнеш, не задумуючись.
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09.08.2021 19:16 Ответить
Не побачив посилання на наукове дослідження. Бо такого досі не проведено. Усе що є від сарс-ков-2, це намальовані в комп'ютері геном і штами.
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09.08.2021 19:17 Ответить
В Мариуполе, на "Азовстали" приплюсовывают 3 оплаченных дня к отпуску, например.
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06.08.2021 09:34 Ответить
Для начала клоунам нужно обеспечить доступ к качественной вакцине и реальную вакцинацию. Я записался на прошлую субботу, пришло смс "Ваш визит отменен. Изменения в расписании". Звоню, говорят - некому колоть, все в отпусках...
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06.08.2021 10:06 Ответить
CoronaVac-ом?
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06.08.2021 09:22 Ответить
Интересно, а Венесуела уже вымерла или где там страшная пандемия была? Индия? Как то давно картинок оттуда нет. Видимо - ап! и все закончилось, да?
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06.08.2021 09:22 Ответить
в Индии умерших от ковида "всего-то" около 500 000 по официальным данным. Но там есть и не высшие касты, которых, в общем-то не учитывают и кремируют у реки Ганг в невероятных количествах....
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06.08.2021 09:38 Ответить
500 тысяч из 1,5 млрд. за 1,5 года?
хренасе потери
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06.08.2021 23:04 Ответить
Зашёл на сайт хелси . 1. К семейному уже нельзя записаться, нужно звонить в регистратуру , как при овоще. 2. Норм вакцины- модерна, пфайзер- нет- сидят бригады со свободными местами по короноваку и прочему шмурдяку. 3. Все граждане ездят в транспорте без масок , особенно в маршрутках . Нет полиции нет неотвратимости наказания . Какой миллион прививок ? Зероса
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06.08.2021 09:23 Ответить
Через пару месяцев все эти мудрые граждане будут выходить на акции протеста и кричать: «дайте нам работать, нам нечем кормить детей»....
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06.08.2021 09:27 Ответить
Харьков

ул. Шатилова дача, 4. (выходного дня)

ул. Сумская, 56.
ул. Полтавский шлях, 56.
ул. Тринклера, 6.
ул. Кооперативная, 28-А.

в торговых центрах свободной очередью
ТРЦ Никольский

ТРЦ Франзузский бульвар
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06.08.2021 09:29 Ответить
Спасибо . Но мой город немножко другой ).
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06.08.2021 11:12 Ответить
по другим городам, увы, не располагаю подтвержденными данными. Знаю, что люди очень часто сейчас вакцинируются рабочими коллективами и иногда очень многие отказываются в последний момент (yaya сыграли ключевую роль) и можно с рабочим коллективом привиться...
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06.08.2021 12:46 Ответить
Запись на хелси шляпа. Тупо смотришь где есть файзер -модерна и нету свободных мест(значит есть вакцина на пункте) и ******** туда, особенно это кассается всяких поликлиник.
Я тоже записывался через хелси - по факту пришел, всем пох на запись, любой левый с улицы мог зайти и сделать прививку - заполнив бумажку на согласие и отсутствие противопоказаний.
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06.08.2021 15:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LWFweMTogBE

Молодец, шляшко, все как зеля в сериале показывал.
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06.08.2021 09:26 Ответить
К концу августа 5 миллионов привитых обещал - пусть, с начала это обещание хотя бы выполнит.
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06.08.2021 09:28 Ответить
Я ...л ту прививку
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06.08.2021 09:33 Ответить
Твое право, как и право умереть от ковида.
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06.08.2021 10:08 Ответить
Как и твое захлебнуться насмерть при питье воды или пива.
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06.08.2021 23:05 Ответить
Рассчитываю зарабатывать 50тыс. В месяц у.е
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06.08.2021 09:33 Ответить
Пусть сбудется
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06.08.2021 23:19 Ответить
Для нас и нашего здоровья вы платите нищенские зарплаты и пенсии вы непомогаете онкобольным детям вы повышаете цены на продукты и услуги жкх вы недаете ездить украинцам на нормальных авто и это перечислять можно очень долго а тут вдруг запереживали о нас а если от прививки проблемы со здоровьем будут кто отвечать буде вася? Так что некатит
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06.08.2021 09:36 Ответить
Не прививайся и у тебя НЕ БУДЕТ проблем со здорвьем!
99% умерших не получили или получили не полный курс прививок от КОВИДа

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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06.08.2021 11:24 Ответить
сфальсифицированная шляпа
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06.08.2021 23:06 Ответить
варто ЗНАТИ ... актуальність тільки ЗРОСТАЄ...

https://www.youtube.com/watch?v=y26-zZK2_9o
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06.08.2021 09:53 Ответить
Не вдаваясь в подробности попытаюсь объяснить упрощенно. Есть вирус (происхождение опускаем) который агрессивнее привычного гриппа прежде всего из за его молнееносных мутаций. Есть большая его контагиозность с длительным инкуб.периодом. Повторюсь главное вирус очень быстро мутирует. Приобретенный иммунитет (после болезни) защищает только от конкретного штама и бессилен против штамов мутантов. Т.е. человек может переболеть короной столько раз сколько он будет контактировать с вирусом мутантом. Теперь главное. Вакцина позволяет бороться организму не с одним конкретным штамом, а и с его ближайшими мутантами. Теперь вполне конкретная ситуация у привитых развивается иммунитет к ближайшим штамам, условно к штаму А,В т.е. они не заболеют а главное не распространят их. Непривитые способны не только в течении нескольких месяцев переболеть штамами А, В, но и как лабораторные мышки произведут мутацию вируса С. А вот у привитых к нему защиты нет. А это значит новая волна заболеваний, поиск новой вакцины. Отсюда и ажиотаж с вакцинацией, чтобы как можно меньше было непривитых пораждающих вирусы мутанты.
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06.08.2021 09:57 Ответить
Ажиотаж - он только от бобла
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06.08.2021 10:58 Ответить
Ошибаетесь , при заболевании коронавирусом , организм вырабатывает более полутора десятков видов антител на различные белки вируса. А вот новомодные вакцины содержат только белок шипа , и вырабатывается гораздо более специфичный иммунитет на этот шип! А теперь мутация , шип изменился ! И что происходит? Иммунитет не видит вирус! А у того ,кто переболел , иммунитет вырабатывает все те же полтора десятка антител , нк не сработает одно , два , зато остальные еще как сработают. Все это справедливо для людей с относительно нормальным иммунитетом. Для тех к кого он слабый рассуждения гораздо сложнее! Но и вакцины на них действуют тоже не так как положено! Ток что не рассказывайте сказки. Вакцинация может быть полезна только в случае одновременной вакцинации всегдашняя населения планеты! А так как она проходит сейчас, она только вред приносит. И новые штаммы будут возникать , и вакцины станут против них бесполезны , и колоться придется каждые пол года - год и каждые 2-3 года новые вакцины выпускать, и так бесконечно! Золотое дно для фармацевтов!

Согласно прогнозам аналитиков Pharma Compass, вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J и AstraZeneca внесут значительный вклад в доходы этих компаний. Так, Pfizer ожидает, что объем продаж вакцины в 2021 году составит 26 млрд $, а Moderna - 19,2 млрд $. И все же самым продаваемым продуктом в 2021 году станет вакцина против COVID-19 компании Pfizer. В результате американский производитель лекарств вернется в пятерку крупнейших мировых фармацевтических компаний по показателям продаж, ну, а пока ему принадлежит лишь 8 строчка рейтинга.

Обьем продажи вакцины 26 миллиардов $ у Pfizer! Это при том , что до сих пор у них годовой обьем продаж всех лекарств был на уровне 50 миллиардов $!!!!

После этих цифр , в бескорыстность , честность и заботу о людях со стороны этих компаний , а соответственно и правительств , которые связаны с ними может верить только идиот!
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07.08.2021 02:58 Ответить
Мутация не ведет к появлению нового вида. Для сравнения, волосы могут менять цвет, но мутировать в чешую или перья не могут!
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07.08.2021 03:20 Ответить
Прививки всякой китайской бодягой в статистику НЕ УЧИТЫВАТЬ! Так как Коронавак и т.п. малоэффективна, ее нагнали много только для показухи и имитации активной деятельности.
Нормальные страны таких вакцин не применяют. И вообще есть сомнение, что это вакцина а не физраствор.
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06.08.2021 10:44 Ответить
Что могут "рассчитывать" выпускники трускавецкого отеля?
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06.08.2021 10:45 Ответить
Мне кажется что в Украине не осталось такого количества населения, чтобы по 1млн каждую неделю делать. Те что остались 70% делать прививку не хотят, тем то котят в Украине. Вот такая вот несложная арифметика. Отсуда вопрос кого ни так активно прививают
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06.08.2021 11:03 Ответить
Смени проксю, лапоть, и тебе начнет казаться что-то еще
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06.08.2021 11:22 Ответить
в прививочніе центры, в которые я пыталося записаться - через Хэлси - на ближайшие 3-4 дня мест нет!
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06.08.2021 12:49 Ответить
Задрали они уже своими лозунгами. Один деревья сажает круглосуточно, другой народ шприцом штрикае без устали. Как только на ногах держаться?
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06.08.2021 11:19 Ответить
Розраховуємо вилікувати 1 млн хворих на сердечно-судинні хвороби так як за 2020 померло більше 400 тисяч ляшко
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06.08.2021 13:44 Ответить
Звонят их поликлиники - приходите прививаться китайской вакциной. Говорю:"Не хочу китайской, согласен на Пфазер и только с учетом того, что по состоянию здоровья прививка мне не противопоказана (состою на учете у невропатолога и кардиолога, мне 65 лет).. Ну, говорит мне медсестра идите тогда в ТРЦ и ловите там Пфайзер, может повезет и поймаете." Т. е. семейному врачу по барабану чем я шмальнусь и что со мной потом будет.
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06.08.2021 19:04 Ответить
А сам то ты привился,Ляшко? Нет.
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07.08.2021 00:05 Ответить
 
 