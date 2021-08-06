Рассчитываем делать минимум 1млн прививок от COVID-19 в неделю, - Ляшко. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения планируют наращивать темпы вакцинации от COVID-19.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно. Мое удовольствие показывают цифры. Когда я был главным государственным санврачом, я говорил, что Украина способна производить 3,5-4,5 млн доз прививок в месяц. За июль мы сделали уже 3 млн прививок. Сейчас, с учетом тех поставок, которые уже организованы, в августе мы должны сделать еще больше. Сейчас я рассчитываю делать минимум 1 млн прививок в неделю. И в дальнейшем эти темпы будут наращиваться", - пообещал глава Минздрава.

Ляшко призвал украинцев приходить на прививку.

."Одна просьба, украинцы, мы делаем все это для вас и для вашего здоровья. Приходите в кабинеты прививки и вакцинируйтесь. Приводите своих родителей, дедушек, бабушек, приводите людей из группы риска, поскольку вакцинация - это наше с вами здоровье", - подытожил он.

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