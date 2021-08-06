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Ляшко: Пропоную не чекати локдауну, а піти зробити щеплення
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликає українців вакцинуватися проти COVID-19, щоб уникнути посилення карантинних обмежень.
Про це він заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"До того, чи чекати локдауну, чи не чекати, то я пропоную не чекати. Я пропоную піти до пункту щеплення, до центру масової вакцинації і зробити щеплення. Щоб не було локдауну", - заявив Ляшко.
Він нагадав, що станом на 6 серпня в Україні зроблено понад 6 млн щеплень, повністю вакциновано від COVID-19 понад 2,2 млн людей, ще 6 млн доз вакцини є в наявності в пунктах та центрах щеплень, і поставки вакцини в Україну відбуваються на регулярній основі.
Топ коментарі
+9 Оксана Фесенко
показати весь коментар06.08.2021 11:34
+5 Colt
показати весь коментар06.08.2021 12:40
+3 Lev Zavago #462287
показати весь коментар06.08.2021 11:33
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Гарна назва. Поетична.
У вас там мають бути пільги.
https://tube.plandemia.news/videos/watch/67e2aff1-d147-4f2c-a978-5d73458361f8 Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Это новость с того же говносайта https://tube.plandemia.news/, что и Ваша ссылка.
Если бы вы посмотрели до конца видео по своей же ссылке,то не писали бы этой чуши.
Во-во.Я так и знал.Среагировали чисто на название ролика и не слышали,что сказал автор видео об теме,что отбражена в названии ролика.
P.S.Тогда,по большому счёту,вы не имеете права давать оценку,не посмотрев(не почитав) материал полностью.
я не писав про загальну смертність. Я писав про тривалість життя тих, кого не гноїли на лісоповалах чи в дурках. Я мав на увазі звичайних людей.
Нас закликає і лякає смертю людина, що не дозволяла у 2020 році гуляти в парках. Де повітря через наявність фітонцидів має оздоровчий ефект. Зараз людей з легким перебігом ковіду лікують саме дихальними вправами. Важких дехто Івасюк пропонував лікувати переливанням крові з непошкодженими вірусами еритроцитами. Але протокол і досі смертельний - лежати нерухомо під швл і майже стовідсотково вмирати. Хто вижив після інфекційного відділення - той насправді мав сильне здоровья.
Ось чому я заявляю: ляшко з причетними повинні відповідати перед судом. А там хай розбираються - чи ті злочини навмисні, чи від нерозуміння і тупості. Але нерозуміння і тупість ніколи не були аргументами оправдання...
А другие о себе позаботятся, "сердобольный" вы наш.
"Листаю номер журнала чешских врачей и вижу в оглавлении - "Вакцинация от Ковид не должна быть принудительной"
Опять, думаю, антиваксеры, но почему во врачебном журнале?
Ничего подобного. Автор статьи https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_X._Dole%C5%BEal Иржи Долежал , считает, что это евгенический шанс столетия для Чехии. Количество идиотов в популяции, по его мнению, превышает разумную границу. А теперь, если они повымрут, то может и резко улучшиться как политическая жизнь в стране, так и в целом состояние гражданского общества.
Именно противники вакцинации, по мнению автора, разделяют общество и угрожают демократии.
Предлагает скинуться им на похороны. За заслуги в улучшении генофонда."
https://t.me/s/czechzdrav/ Источник .
Ати вже рапортуєш, що тривалість життя від цього зросла.
Не переводь стрілки на "від багатьох хвороб".
"Де у фразі "Після впровадження масової вакцинації тривалість життя в тих країнах, які це зробили, помітно зросла." сказано, що вакциновані саме від ковіду?"
К ковидовакцинам это не относицца, оффтоп
Минздрав провел в Моршине эксперимент, полностью вакцинировав две трети населения. Еще 7% получили первую дозу и 15% переболели коронавирусом. Итог - девять из десяти моршинцев имеют иммунитет. Результат - последний заболевший был полтора месяца назад.
Вакцинация нужна власти, чтобы не было кадров переполненных больниц. А это нужно для рейтинга. Рейтинг важен для любой власти, даже северокорейской. Просто добывают его разным способом. Больше вакцин в одних случаях и больше популизма, пропаганды и репрессий в других.
Всего в Украине вакцинировано 9+% населения. Еще 5+% переболели. Не имеют иммунитета 86% украинцев. Из заболевших умерло 53 тыс. человек. Смертность составила 2,4% от количества переболевших. Вакцинированные тоже болеют, но смертность среди них стремится к нулю.
https://www.facebook.com/100000072612166/posts/4819702221375484/ Юрий Христензен
Такшта не катит ваша агиточка уже.
І зовсім не заспокоює мене "Вакцинированные тоже болеют, но смертность среди них стремится к нулю." Бо в цьому твердженні нема гарантій особисто для мене. Тим більше, що йде й дельта і гамма і лямбда і ще богйогозна яка мутація.