Ляшко: Пропоную не чекати локдауну, а піти зробити щеплення

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликає українців вакцинуватися проти COVID-19, щоб уникнути посилення карантинних обмежень.

Про це він заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До того, чи чекати локдауну, чи не чекати, то я пропоную не чекати. Я пропоную піти до пункту щеплення, до центру масової вакцинації і зробити щеплення. Щоб не було локдауну", - заявив Ляшко.

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Він нагадав, що станом на 6 серпня в Україні зроблено понад 6 млн щеплень, повністю вакциновано від COVID-19 понад 2,2 млн людей, ще 6 млн доз вакцини є в наявності в пунктах та центрах щеплень, і поставки вакцини в Україну відбуваються на регулярній основі.