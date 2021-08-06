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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко: Пропоную не чекати локдауну, а піти зробити щеплення

Ляшко: Пропоную не чекати локдауну, а піти зробити щеплення

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликає українців вакцинуватися проти COVID-19, щоб уникнути посилення карантинних обмежень.

Про це він заявив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До того, чи чекати локдауну, чи не чекати, то я пропоную не чекати. Я пропоную піти до пункту щеплення, до центру масової вакцинації і зробити щеплення. Щоб не було локдауну", - заявив Ляшко.

Також дивіться: Розраховуємо робити щонайменше 1 млн щеплень проти COVID-19 на тиждень, - Ляшко. ВIДЕО

Він нагадав, що станом на 6 серпня в Україні зроблено понад 6 млн щеплень, повністю вакциновано від COVID-19 понад 2,2 млн людей, ще 6 млн доз вакцини є в наявності в пунктах та центрах щеплень, і поставки вакцини в Україну відбуваються на регулярній основі.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5391) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Нас душать високими тарифами та цінами, труять неякісними продуктами та фальсифікованими ліками, але від короновірусу впернто намагаються врятувати. Дивно, чи не так?
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06.08.2021 11:34
+5
Да колитесь хоть каждый час, здоровых только не трогайте.
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06.08.2021 12:40
+3
В недавнем прошлом никому в голову не приходило обсуждать вакцинацию ....Детей в школах и яслях ,взрослых на работе вакцинировали не спрашивая. И это спасло здоровье и жизнь миллионам. В 21 веке ,уровень интеллекта настолько "повысился " ,что "эрудитов" надо уговаривать или стимулировать!?? Боже в какой беспросветный мрак опустились люди !??
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06.08.2021 11:33
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Предлагаю платить каждому вакцЫнированному по 500 гривен. Проще заплатить 500 гривен сейчас, чем потом лечить его на десятки тысяч гривен. Но нет, власть зеленского на столько жлобская, что пойтить на это не могьот
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06.08.2021 11:24 Відповісти
Ви так кажете, немов хворих лікували, лікують та лікуватимуть державним коштом.
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06.08.2021 11:28 Відповісти
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06.08.2021 11:30 Відповісти
Наша компанія так і робить. До квартальної премії всім вакцинованим накинули по 3к. Решті - сосати. Поки що "прянік". "Кнути" будуть згодом.
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06.08.2021 11:50 Відповісти
назву компанії можна озвучити? вони порушують законодавство. і в керівництві - ідіоти. під таким керівництвом працювати?
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06.08.2021 12:07 Відповісти
прошу заспамитти за не надання аргументів
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06.08.2021 12:26 Відповісти
Компанія "Ти долбойоб" ?
Гарна назва. Поетична.
У вас там мають бути пільги.
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06.08.2021 13:38 Відповісти
Та то брехня. Дитина марить пряниками.
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06.08.2021 12:38 Відповісти
ты всю свою семью привив???
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06.08.2021 11:23 Відповісти
у них така теорія з вакцинації: для не поширення вірусів достатньо щеплення на рівні більше 90% населення. а іншим можна й не вакцинуватися. от ляшки і входять до інших - всі ще в 2020 "перехворіли " типу.
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06.08.2021 12:10 Відповісти
у них така теорія з вакцинації: для не поширення вірусів достатньо щеплення на рівні більше 90% населення, а іншим можна й не вакцинуватися. От Володимир Павлович і входить до інших, але звинувачує в ухилянні від щеплень усіх, крім себе.
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06.08.2021 12:47 Відповісти
...простенько и примитивно грузит. видно что запуган. делай силовую ветку в минздраве что бы помогали отлавливать . и финансирование добавишь))
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06.08.2021 11:28 Відповісти
кого отлавливать?
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06.08.2021 11:30 Відповісти
Мне лень.)
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06.08.2021 11:28 Відповісти
https://tube.plandemia.news/videos/watch/ef678438-a0d6-464d-b3c9-1891c7c7d152 12 летняя девочка парализована после вакцинации
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06.08.2021 11:32 Відповісти
Теперь я знаю, как антиваксеры вроде Вас защищаются от коронавируса:
https://tube.plandemia.news/videos/watch/67e2aff1-d147-4f2c-a978-5d73458361f8 Health: мастурбация может защитить от коронавируса

Это новость с того же говносайта https://tube.plandemia.news/, что и Ваша ссылка.
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06.08.2021 11:40 Відповісти
Теперь я знаю, как антиваксеры вроде Вас защищаются от коронавируса:

Если бы вы посмотрели до конца видео по своей же ссылке,то не писали бы этой чуши.
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06.08.2021 13:19 Відповісти
Нет уж, спасибо, я не по этим делам.
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06.08.2021 13:22 Відповісти
Нет уж, спасибо, я не по этим делам.

Во-во.Я так и знал.Среагировали чисто на название ролика и не слышали,что сказал автор видео об теме,что отбражена в названии ролика.
P.S.Тогда,по большому счёту,вы не имеете права давать оценку,не посмотрев(не почитав) материал полностью.
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06.08.2021 13:27 Відповісти
В сортах говна не разбираюсь.
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06.08.2021 13:35 Відповісти
После серии попыток.
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06.08.2021 13:40 Відповісти
Сочуствую.
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06.08.2021 13:43 Відповісти
В недавнем прошлом никому в голову не приходило обсуждать вакцинацию ....Детей в школах и яслях ,взрослых на работе вакцинировали не спрашивая. И это спасло здоровье и жизнь миллионам. В 21 веке ,уровень интеллекта настолько "повысился " ,что "эрудитов" надо уговаривать или стимулировать!?? Боже в какой беспросветный мрак опустились люди !??
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06.08.2021 11:33 Відповісти
А еще вышки 5G негативно влияют на людей чипированных Билгейцевской вакцЫной
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06.08.2021 11:36 Відповісти
зараз поголовно мруть ті, яких вакцинували не питаючи на роботі і в школі. Такої смертності 50-60 річних на памятаю ось вже 60 свідомих років. Навіть люди, які пережили війну і голод, так не мерли (вони то вже померли, але проживши 70-80 років).
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06.08.2021 11:45 Відповісти
Так от ковида их не вакцинировали...А смертность во времена всеобщего счастья была не меньше ,но причины были другие.
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06.08.2021 11:50 Відповісти
Їх не вакцинували від дуже багатьох інфекцій. А проте смертність від інфекційних хвороб так особливо й не виросла. Але виросла від наслідків того вакцинування. Хто вміє працювати з даними і не заангажований, той зі мною погодиться.
я не писав про загальну смертність. Я писав про тривалість життя тих, кого не гноїли на лісоповалах чи в дурках. Я мав на увазі звичайних людей.
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06.08.2021 12:04 Відповісти
Нас душать високими тарифами та цінами, труять неякісними продуктами та фальсифікованими ліками, але від короновірусу впернто намагаються врятувати. Дивно, чи не так?
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06.08.2021 11:34 Відповісти
А хто буде платити за комуналку, якщо всі повмирають?
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06.08.2021 11:37 Відповісти
Солнышко, не желаешь спасаться - флаг тебе в руки! Других не отпугивай. Может кто-то захочет пожить здоровым...
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06.08.2021 11:48 Відповісти
Да колитесь хоть каждый час, здоровых только не трогайте.
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06.08.2021 12:40 Відповісти
Ну, ты то к здоровым не относишься...а глупость вообще не лечиться ! Таким прививаться не надо.
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06.08.2021 12:51 Відповісти
Так расслабься - чего ты так кипешуешь ?
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06.08.2021 13:35 Відповісти
я надіюсь на вищу справедливість: якщо ляшко з компанією не відповідатимуть перед людським судом, то перед Творцем вони вже завинили дуже.
Нас закликає і лякає смертю людина, що не дозволяла у 2020 році гуляти в парках. Де повітря через наявність фітонцидів має оздоровчий ефект. Зараз людей з легким перебігом ковіду лікують саме дихальними вправами. Важких дехто Івасюк пропонував лікувати переливанням крові з непошкодженими вірусами еритроцитами. Але протокол і досі смертельний - лежати нерухомо під швл і майже стовідсотково вмирати. Хто вижив після інфекційного відділення - той насправді мав сильне здоровья.
Ось чому я заявляю: ляшко з причетними повинні відповідати перед судом. А там хай розбираються - чи ті злочини навмисні, чи від нерозуміння і тупості. Але нерозуміння і тупість ніколи не були аргументами оправдання...
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06.08.2021 11:56 Відповісти
Батенька, шош вы такой безжалостный ? Прямо к расправе призываете..Про фитонциды это правильно,и много других глупостей они наделали, но с испугу и не такое бывает. Боевой вирус еще жатву не собрал и конца скоро не ждите. Сейчас важно ни про старые ошибки думать ,а как не сделать новых. Если вы не привиты ,советую это сделать поскорее ,вы еще пригодитесь для дискуссии. Здоровья вам!
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06.08.2021 12:06 Відповісти
Ваше дело - прививаться самим.
А другие о себе позаботятся, "сердобольный" вы наш.
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06.08.2021 12:43 Відповісти
https://coronavirus.d3.ru/mnenie-o-vaktsinatsii-iz-chekhii-2180496/ Мнение о вакцинации из Чехии

Ляшко: Пропоную не чекати локдауну, а піти зробити щеплення - Цензор.НЕТ 4916

"Листаю номер журнала чешских врачей и вижу в оглавлении - "Вакцинация от Ковид не должна быть принудительной"
Опять, думаю, антиваксеры, но почему во врачебном журнале?
Ничего подобного. Автор статьи https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_X._Dole%C5%BEal Иржи Долежал , считает, что это евгенический шанс столетия для Чехии. Количество идиотов в популяции, по его мнению, превышает разумную границу. А теперь, если они повымрут, то может и резко улучшиться как политическая жизнь в стране, так и в целом состояние гражданского общества.
Именно противники вакцинации, по мнению автора, разделяют общество и угрожают демократии.
Предлагает скинуться им на похороны. За заслуги в улучшении генофонда."
https://t.me/s/czechzdrav/ Источник .
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06.08.2021 12:15 Відповісти
Цей Іржі - правий. Тільки навпаки. Саме вакциновані вмиратимуть значно швидше (не всі звичайно ж і не зразу).
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06.08.2021 12:29 Відповісти
Після впровадження масової вакцинації тривалість життя в тих країнах, які це зробили, помітно зросла.
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06.08.2021 12:40 Відповісти
Як це встигли виміряти ? Пройшло не більше року
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06.08.2021 12:45 Відповісти
Ти ідіот? Масова вакцинація від багатьох хвороб була впроваджена ще в 60-ті роки 20 сторіччя.
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06.08.2021 12:50 Відповісти
Масова вакцинація проти "ковіду" набрала обертів не більше року назад.
Ати вже рапортуєш, що тривалість життя від цього зросла.
Не переводь стрілки на "від багатьох хвороб".
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06.08.2021 13:33 Відповісти
Де у фразі "Після впровадження масової вакцинації тривалість життя в тих країнах, які це зробили, помітно зросла." сказано, що вакциновані саме від ковіду? До речі, і у фразі "Саме вакциновані вмиратимуть значно швидше (не всі звичайно ж і не зразу)." такої вказівки немає. І чому ти відразу з цією тезою погодився, а не запитав "Як це встигли виміряти ? Пройшло не більше року"?
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06.08.2021 13:39 Відповісти
Всё-всё, не дёргайся - расслабься.
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06.08.2021 13:43 Відповісти
Что, нечего ответить?
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06.08.2021 13:48 Відповісти
Ачо те отвечать, тыж непроверенное варево равняешь с проверенными вакцинами.
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06.08.2021 14:15 Відповісти
Все с точностью до наоборот. Прочитай еще раз и на этот раз напряги свой мозг:
"Де у фразі "Після впровадження масової вакцинації тривалість життя в тих країнах, які це зробили, помітно зросла." сказано, що вакциновані саме від ковіду?"
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06.08.2021 14:22 Відповісти
Отлично. Согласен.
К ковидовакцинам это не относицца, оффтоп
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06.08.2021 15:04 Відповісти
Вы пессимист и читаете вредную статистику. Сейчас столько глупости (сознательной глупости!) пишут ,что бедному крестьянину и деваться некуда. Берегите себя.
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06.08.2021 12:46 Відповісти
+1.
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06.08.2021 13:58 Відповісти
Будем посмотреть.
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06.08.2021 13:57 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27072469.html Моршинский эксперимент
Минздрав провел в Моршине эксперимент, полностью вакцинировав две трети населения. Еще 7% получили первую дозу и 15% переболели коронавирусом. Итог - девять из десяти моршинцев имеют иммунитет. Результат - последний заболевший был полтора месяца назад.
Ляшко: Пропоную не чекати локдауну, а піти зробити щеплення - Цензор.НЕТ 17

Вакцинация нужна власти, чтобы не было кадров переполненных больниц. А это нужно для рейтинга. Рейтинг важен для любой власти, даже северокорейской. Просто добывают его разным способом. Больше вакцин в одних случаях и больше популизма, пропаганды и репрессий в других.

Всего в Украине вакцинировано 9+% населения. Еще 5+% переболели. Не имеют иммунитета 86% украинцев. Из заболевших умерло 53 тыс. человек. Смертность составила 2,4% от количества переболевших. Вакцинированные тоже болеют, но смертность среди них стремится к нулю.
https://www.facebook.com/100000072612166/posts/4819702221375484/ Юрий Христензен
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06.08.2021 14:05 Відповісти
В Израиле вакцинировано в процентах столько, сколько в Моршине. А вирусец прёт в полный рост.

Такшта не катит ваша агиточка уже.
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06.08.2021 14:11 Відповісти
В Израиле от начала вакцинации уже более полугода прошло, а в Моршине - нет. Так что все катит.
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06.08.2021 14:23 Відповісти
И шта? Срок прививочки вышел и пора обновицца?
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06.08.2021 15:03 Відповісти
Между третьей и второй промежуток небольшой.
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06.08.2021 15:11 Відповісти
по блютусу) ждите скоро)
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06.08.2021 16:58 Відповісти
Ляшко: Пропоную не чекати локдауну, а піти зробити щеплення - Цензор.НЕТ 5338
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06.08.2021 15:34 Відповісти
є велика неправда у кількості перехворілих ковід. Бо частина населення перенесла його " на ногах". Якщо вірити оцій статистиці від юрія то виявляється, що вірус зовсім не такий вже заразний, як нам про нього розповідав ляшко. Адже пройшло вже півтора року від появи цього захворювання. І я добре памятаю прогнози школи економіки від міллованова. Не сходиться нешановні, не сходиться.
І зовсім не заспокоює мене "Вакцинированные тоже болеют, но смертность среди них стремится к нулю." Бо в цьому твердженні нема гарантій особисто для мене. Тим більше, що йде й дельта і гамма і лямбда і ще богйогозна яка мутація.
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06.08.2021 18:58 Відповісти
Українці не вірять вашій постійній брехні, ні вашому лікуванню, ні вакцинам, все робиться проти волі народа.
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06.08.2021 14:18 Відповісти
 
 