Центр вакцинации от COVID-19 открылся во Львовском аэропорту

6 августа в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого открылся центр вакцинации населения от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Львовской облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас вакцинацию будут проводить лицам, которые будут иметь билеты на самолет, то есть, людям, которые прилетают во Львов и улетают в другие города.

"Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению МОЗ Украины по обеспечению безопасности лиц и увеличению количества вакцинированных. Здесь будут использовать вакцину "Pfizer" и "CoronaVac". В перспективе Центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации. Пока эти моменты согласовываются", - сообщил Олег Когут, региональный координатор по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции во Львовской области.

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"Вакцинация в аэропорту - это весьма символично, так как пандемия не обращает внимания на границы. Мы должны позаботиться о своей безопасности, куда бы мы не поехали. Вакцинация должна охватить как можно большее количество населения области. Это очень серьезный вопрос, поскольку пандемия продолжает развиваться, и никто не может предсказать ее следующие этапы. Мы уже видим результаты вакцинации: незначительное количество новых случаев, минимальное количество госпитализированных. Количество вакцинированного населения растет с каждым днем. Пандемия - это тяжелое испытание для всех, поэтому необходимо приложить максимум усилий для ее преодоления", - отметил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

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