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Центр вакцинації проти COVID-19 відкрився у Львівському аеропорту

Центр вакцинації проти COVID-19 відкрився у Львівському аеропорту

6 серпня в Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького відкрився центр вакцинації населення проти COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз вакцинацію проводитимуть особам, які матимуть квитки на літак, тобто людям, які прилітають до Львова і відлітають в інші міста.

"Центр вакцинації в аеропорту відкрили згідно з рішенням МОЗ України щодо забезпечення безпеки осіб та збільшення кількості провакцинованих. Тут використовуватимуть вакцину Pfizer та CoronaVac. У перспективі Центр працюватиме цілодобово і для всіх охочих, за наявності попередньої реєстрації. Поки що ці моменти узгоджуються", - повідомив Олег Когут, регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області.

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"Вакцинація в аеропорту - це доволі символічно, тому що пандемія не звертає уваги на межі чи кордони. Ми маємо подбати про свою безпеку, куди б ми не поїхали. Вакцинація має охопити якомога більшу кількість населення області. Це дуже серйозне питання, оскільки пандемія продовжує розвиватися, і ніхто не може передбачити її наступні етапи. Ми вже бачимо результати вакцинації: незначна кількість нових випадків, мінімальна кількість госпіталізованих. Кількість провакцинованого населення зростає з кожним днем. Пандемія - це важке випробування для всіх, тому необхідно прикласти максимум зусиль для її подолання", - наголосив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Автор: 

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Это еще что, вон в Кропивницком мер города вообще предлагал вакцЫнировать граждан в общественном транспорте
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06.08.2021 11:46 Відповісти
Центр вакцинации от COVID-19 открылся во Львовском аэропорту - Цензор.НЕТ 3663
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06.08.2021 11:51 Відповісти
по 100 грам для хоробрості і заштрик - непогано б наливайки піднялися - але-ж є протипоказаня щодо алкоголю! а то пиячать-пиячать, пиво кожен день , вакцинуються а потім виявляється , що в них проблеми і з роботою, і з жінкою/ами, і з здоров`ям
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06.08.2021 12:16 Відповісти
 
 