Рынок земли - это один из главных коррупционных рисков, - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подчеркивает необходимость обеспечения работы рынка земли без коррупционных рисков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава МВД заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

"У нас открылся и продолжает открываться рынок земли. Это один из вызовов, который перед всеми нами: мы понимаем, что мы должны обеспечить его (рынка земли. - Ред.) функционирование без коррупционных рисков", - сказал Монастырский.

Глава МВД подчеркнул, что "очевиден интерес организованной преступности к рынку земли".

"Мы должны... не допустить ни в коем случае симбиоз коррупции оргпреступности в этой сфере", - добавил министр.

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