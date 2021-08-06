2 598 27
Рынок земли - это один из главных коррупционных рисков, - Монастырский
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подчеркивает необходимость обеспечения работы рынка земли без коррупционных рисков.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава МВД заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.
"У нас открылся и продолжает открываться рынок земли. Это один из вызовов, который перед всеми нами: мы понимаем, что мы должны обеспечить его (рынка земли. - Ред.) функционирование без коррупционных рисков", - сказал Монастырский.
Глава МВД подчеркнул, что "очевиден интерес организованной преступности к рынку земли".
"Мы должны... не допустить ни в коем случае симбиоз коррупции оргпреступности в этой сфере", - добавил министр.
Топ комментарии
+8 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий06.08.2021 12:32
+8 5 копійок
показать весь комментарий06.08.2021 12:35
+4 Дід Панас #485622
показать весь комментарий06.08.2021 12:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поэтому и введен этот рынок в действие именно сейчас, когда правоохранительная система вся в руках Бени. Вот и сгребет под себя всю Украину. Попробуй его судить после этого хоть в Америке, хоть в Израиле!
,
Или вы жуете сопли и гундосите про рынки, или вы спасаете самих себя и ваших потомков, и то, что вы им оставите.
Те может такого быть! Ему надо перечитать все статьи Хвурсы на эту тему - сразу поймет, что тут у нас все прекрасно!!!