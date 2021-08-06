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Новини Ринок землі
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Ринок землі - це один із головних корупційних ризиків, - Монастирський

Ринок землі - це один із головних корупційних ризиків, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголошує на необхідності забезпечення роботи ринку землі без корупційних ризиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава МВС заявив на координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

"У нас відкрився і продовжує відкриватися ринок землі. Це один з викликів, який перед усіма нами: ми розуміємо, що ми маємо забезпечити його (ринку землі. - Ред.) функціонування без корупційних ризиків", - сказав Монастирський.

Глава МВС підкреслив, що "очевидний інтерес організованої злочинності до ринку землі".

"Ми повинні ... не допустити в жодному разі  симбіоз корупції оргзлочинності в цій сфері", - додав міністр.

Також читайте: З моменту запуску ринку землі укладено майже 2 тисячі угод: найбільше скуповують ділянки на Полтавщині й Харківщині, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

корупція (4681) МВС (3500) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+8
дошло наконец? или просто бла-бла-бла...
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06.08.2021 12:32
+8
Рынок земли - это один из главных коррупционных рисков, - Монастырский - Цензор.НЕТ 9090
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06.08.2021 12:35
+4
А этот Монастырский, будучи депутатом СН, разве не голосовал «ЗА» принятие этого закона?????
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06.08.2021 12:38
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дошло наконец? или просто бла-бла-бла...
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06.08.2021 12:32 Відповісти
Рынок земли - это один из главных коррупционных рисков, - Монастырский - Цензор.НЕТ 9090
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06.08.2021 12:35 Відповісти
А этот Монастырский, будучи депутатом СН, разве не голосовал «ЗА» принятие этого закона?????
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06.08.2021 12:38 Відповісти
Голосував. Тирнет пам"ятає всьо.
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06.08.2021 13:15 Відповісти
Ой, как же ты прав, Монастырский!
Поэтому и введен этот рынок в действие именно сейчас, когда правоохранительная система вся в руках Бени. Вот и сгребет под себя всю Украину. Попробуй его судить после этого хоть в Америке, хоть в Израиле!
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06.08.2021 12:40 Відповісти
не журись володя. посодім і того і того.
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06.08.2021 12:42 Відповісти
А тебя и сажалка есть? Хорошо тебе. А честный суд где возьмешь?
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06.08.2021 12:45 Відповісти
Те чесний суд зразу появиться коли стане більше чесних громадян і меньше отаких як ти ідіотів
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06.08.2021 13:05 Відповісти
Тебя не звали, одноклеточное. Сиди себе, углеводы впитывай. Чего вакуолей своей нервно трясешь тут? Ты ложноножками по клавиатуре в судорогах попадаешь, хрень несусветную в сеть выплевываешь. Ты осторожней там.
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06.08.2021 13:15 Відповісти
Ой шо-то ты мне напоминаешь! Ты ник сменил, ничтожество? Зачем? ты же у нас уже как этолон тупости тут висел всегда. А потом перелогинился. Ой. чего это я? Откуда тебе слова такие знать...
,
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06.08.2021 13:37 Відповісти
Главный риск !? .. нет, это основной и для Украины и для Нас будет последний !!!!
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06.08.2021 12:47 Відповісти
Не сци ..не буде ні де не було навіть в кацапщині...Все буде як в Польші.. А ти надінь підгузничок Не хватало щоб зассяв всю країну
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06.08.2021 13:07 Відповісти
я не сцу , а ват ты засцыкаешь морсом всем глаза !!! в какой Польше !!!! ты сравни их закон о рынке земли и наш !!! там по 10 га на рыло только можно !!! и на 7 лет - АРЕНДА, а после только - продажа!!!.... и многое чего другого но тебе это не интересно - у тебя методичка и ты по ней зеленый поц строчишь!!!
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06.08.2021 13:21 Відповісти
слышь ты муд..к - так тогда и не агитируй за рынок земли и не сравнивай с Польшей - это совсем РАЗНЫЕ законы и правила игры на рынке земли !!! а у нас - это тупа распродажа по дешевке..
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06.08.2021 13:31 Відповісти
Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. По уровню личного богатства на душу населения Украина занимает 123-е место из 140 стран мира, в 2018 году на одного взрослого жителя страны приходилось 1563 доллара активов. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. И Украина станет страной помещиков -латифундистов и батраков -украинцев.
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06.08.2021 12:56 Відповісти
Чуєш Петровна не кричи ти так гвалтують.. В тебе земля є...??? Ні ну так чого ти свій пятак не до своєї власності сунеш...Відкушу **** Ам.. Ти на той землі працюєш??? Ні 100% сидиш і ганяєш гусачка за шийку цілими днями..А ті у кого є земля давно наній працюють ..От наші селяни трохи розбагатіють і візмуть тебе в батраки будеш **** сояшник полоть кожен деньь навіть в зимку..щоб знав куди свій пятак совать а де не треба
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06.08.2021 13:11 Відповісти
будеш **** сояшник полоть кожен деньь навіть в зимку..щоб знав куди свій пятак совать а де не треба/ Ты , гнида, своровал украинскую землю и мечтаешь её продать задорого израильским и российским ворам. ПНХ.
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06.08.2021 14:21 Відповісти
Не спекулируй на том - есть в кого земля или нет ее. Те у кого есть земля (селяне), категорически против торговли землей по этому закону, при этой власти и т.п. Мы - украинцы, есть одной семьей и должны помогать друг другу. Что здесь непонятно. А ты кому помогаешь предатель?
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06.08.2021 22:29 Відповісти
не зря говно народа с клованом и монастырским, теперь мусором, пропихнули закон о дерибане земли ...
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06.08.2021 12:58 Відповісти
Че точно не дарма... Це ой як добре.. Я от куплю собі земелькі і буду собі працювать на ній .. А то при попередниках *** 20 гектарів дадуть усюди дай бабла дай балбла на*** пішли я гроші на землю собирав
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06.08.2021 13:13 Відповісти
Самый главный риск...ДЛЯ ВСЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!! - это пожары! Это мода Н21! Если вы не найдете методов борьбы, все будет испепелено пожарами или наводнениями. Все будет стерто!!! Все!! Абсолютно все!!!! Вместе с вашим рынком земли.
Или вы жуете сопли и гундосите про рынки, или вы спасаете самих себя и ваших потомков, и то, что вы им оставите.
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06.08.2021 13:07 Відповісти
Та ні хруля не оставлять після них хоч трава не рости... Жрать і срать ім потрібно зараз і цієї миті...Ти ще скажи їм щоб жили по Божим законам ..любили собі подібних не крали.. Ага щас вониж тупі жлоби щоб зрозуміти що все залежить він кожного з нас а не від якогось окремого дяді
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06.08.2021 13:17 Відповісти
Нн болтай глупости.
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06.08.2021 22:35 Відповісти
Н
Те может такого быть! Ему надо перечитать все статьи Хвурсы на эту тему - сразу поймет, что тут у нас все прекрасно!!!
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06.08.2021 13:29 Відповісти
 
 