Ринок землі - це один із головних корупційних ризиків, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголошує на необхідності забезпечення роботи ринку землі без корупційних ризиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава МВС заявив на координаційній нараді керівників правоохоронних органів.

"У нас відкрився і продовжує відкриватися ринок землі. Це один з викликів, який перед усіма нами: ми розуміємо, що ми маємо забезпечити його (ринку землі. - Ред.) функціонування без корупційних ризиків", - сказав Монастирський.

Глава МВС підкреслив, що "очевидний інтерес організованої злочинності до ринку землі".

"Ми повинні ... не допустити в жодному разі симбіоз корупції оргзлочинності в цій сфері", - додав міністр.

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