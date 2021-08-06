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Ринок землі - це один із головних корупційних ризиків, - Монастирський
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський наголошує на необхідності забезпечення роботи ринку землі без корупційних ризиків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава МВС заявив на координаційній нараді керівників правоохоронних органів.
"У нас відкрився і продовжує відкриватися ринок землі. Це один з викликів, який перед усіма нами: ми розуміємо, що ми маємо забезпечити його (ринку землі. - Ред.) функціонування без корупційних ризиків", - сказав Монастирський.
Глава МВС підкреслив, що "очевидний інтерес організованої злочинності до ринку землі".
"Ми повинні ... не допустити в жодному разі симбіоз корупції оргзлочинності в цій сфері", - додав міністр.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар06.08.2021 12:32
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+4 Дід Панас #485622
показати весь коментар06.08.2021 12:38
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Поэтому и введен этот рынок в действие именно сейчас, когда правоохранительная система вся в руках Бени. Вот и сгребет под себя всю Украину. Попробуй его судить после этого хоть в Америке, хоть в Израиле!
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Или вы жуете сопли и гундосите про рынки, или вы спасаете самих себя и ваших потомков, и то, что вы им оставите.
Те может такого быть! Ему надо перечитать все статьи Хвурсы на эту тему - сразу поймет, что тут у нас все прекрасно!!!