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Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет

Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет (малолетним лицам)".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что целью документа является ограничение свободного доступа детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Ведь препараты, которые аптеки должны отпускать только по рецепту, часто можно приобрести без его наличия.

"Закон, который подписал глава государства, запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет в том числе и о продаже через Интернет, а также доставку лекарств", - говорится в сообщении.

Если у лица, продаюдего лекарства или осуществляющего их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, оно должно требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ продажа лекарственных средств этому лицу запрещается.

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Автор: 

дети (6480) запрет (1705) Зеленский Владимир (20266) лекарства (1223)


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Топ комментарии
+8
Похоже, зельцман по своему опыту судит. Ах! Если бы раньше, лет на 25 запретили! Он бы сейчас был адекватным, и работал бы постановщиком танцев в клубе "Крыворожсталь", или шо там у них.)))
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06.08.2021 13:07
+7
В Росии - мощный взрыв на одном из заводов "Газпрома"
На одном из заводов Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе вспыхнул пожар. Как сообщают в МЧС, пострадавших при возгорании нет. Тушением пожара занимаются 27 сотрудников ведомства, привлечено 12 единиц техники https://twitter.com/i/status/1423121582340419585 video
Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет - Цензор.НЕТ 3269
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06.08.2021 12:56
+5
Зашёл в аптеку, глянул цены. Решил, что дешевле сдохнуть, пошёл домой! По пути заглянул в ритуальные услуги, глянул цены... Попёрся обратно в аптеку! (с)
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06.08.2021 13:35
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Правила форума Совет форумчан
А тем, у кого нет родителей, - умирать?
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06.08.2021 12:55 Ответить
вони що, самі живуть такі, купують собі продукти, ходять на роботу?
А тут раз - облом - нема як в аптеку зайти.
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06.08.2021 14:05 Ответить
Ребенок до 14 лет если не имеет родителей то имеет опекунов,
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06.08.2021 18:00 Ответить
і після 14 теж
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06.08.2021 21:36 Ответить
клоун молодец ...
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06.08.2021 12:55 Ответить
В Росии - мощный взрыв на одном из заводов "Газпрома"
На одном из заводов Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе вспыхнул пожар. Как сообщают в МЧС, пострадавших при возгорании нет. Тушением пожара занимаются 27 сотрудников ведомства, привлечено 12 единиц техники https://twitter.com/i/status/1423121582340419585 video
Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет - Цензор.НЕТ 3269
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06.08.2021 12:56 Ответить
Вот такое же может случиться и с сев.потоком-2. Не, я не на что не намекаю...)
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06.08.2021 13:11 Ответить
с пострадавшими как всегда на россии непонятки. их как всегда "нет"...
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06.08.2021 13:16 Ответить
И нас тоже нет!)))
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06.08.2021 13:26 Ответить
Нужно говорить не пострадавших нет, а люди не пострадали. Людей на россии осталось как пальцев на одной руке.
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06.08.2021 16:47 Ответить
А кто разберет сколько покупателю лет? У меня внуку скоро исполниться 14 ,а ростом он уже под 2 метра....
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06.08.2021 12:56 Ответить
там требовать будут документы (если возникли какие-то сомнения)
но так как в 14 летних нет паспорта....то и ..ну или свидетельство о рождении предъявлять если уже более 14 но менее 16... (вроде так?)
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06.08.2021 13:10 Ответить
ID-карта з 14 років
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06.08.2021 14:05 Ответить
Ребенок может получить паспорт с 14 до 16
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06.08.2021 17:59 Ответить
Похоже, зельцман по своему опыту судит. Ах! Если бы раньше, лет на 25 запретили! Он бы сейчас был адекватным, и работал бы постановщиком танцев в клубе "Крыворожсталь", или шо там у них.)))
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06.08.2021 13:07 Ответить
Просто у сои сегодня траур, шеф ни с кого шапку не сбил, за нос никого не покрутил и не раскрыл очередной зрады. Вот они и ср@т нам всех ветках.
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06.08.2021 18:57 Ответить
много спорного...
думаю адекватный провизор и сам бы знал кому, сколько и какого лекарства категорически нельзя продавать... ну а не чистоплотный...найдет способ заработать и по фиг для чего и сколько упаковок ребенок покупает
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06.08.2021 13:13 Ответить
эх... а мы в детстве бегали аскорбинки в аптеке покупали - не то что современная молодежь....... а в отдел соки-воды за соком черной рябины... на свадьбах денег как сыпанут - так полные карманы мелочи были - как не неделя так свадьба!
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06.08.2021 13:19 Ответить
А мы не только оскорбинкой, мы ещё и гематогенным закидывались!)
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06.08.2021 13:28 Ответить
Сорри, это был гематоген. И это было в Донецке. Туда меня привезли русские родители из рассеи. Эвакуировали, можно сейчас сказать. А зельцман, похоже, ни аскорбинки, ни гематогену так и не нюхав. Ну так, це ж не кокс!)
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06.08.2021 13:44 Ответить
А еще поливитамины в картонных цилиндрических упаковках... Там сладкая оболочка, но аскорбинка внутри просто термоядерная...
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06.08.2021 14:38 Ответить
Наши папы-дедушки в аптеках покупали диэтиловый эфир - как авиамодельное топливо. Потом его запретили. И впринципе, целая отрасль увлечений техникой - в жопу, остались только истинные фанаты.

Потом появились авиамодельные движки на метаноле.
Но потом с метанолом что сделали? Правильно - запретили.

А потом удивляются, что общество тупеет.

Молодцы чиновники.
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06.08.2021 18:11 Ответить
я думаю что в этом вопросе и без закона было все понятно !!!
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06.08.2021 13:25 Ответить
Зашёл в аптеку, глянул цены. Решил, что дешевле сдохнуть, пошёл домой! По пути заглянул в ритуальные услуги, глянул цены... Попёрся обратно в аптеку! (с)
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06.08.2021 13:35 Ответить
Зайдите в ликеро-водочный, сразу все наладится!
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06.08.2021 13:53 Ответить
наивно год назад я думал - что хуже некуда уже.
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06.08.2021 14:38 Ответить
Не, надо трусцой и прямо на стадион.
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06.08.2021 14:40 Ответить
... і дозволив проводити на дітях медичні експерименти.
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06.08.2021 15:46 Ответить
все! Тепер це реально зменшить кількість закладок! А для чого це? Що діти купували в аптеці із забороненого? Чи якщо буде бажання купити упаковку дротаверіна то з двору пацики старші не кплять.
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06.08.2021 16:41 Ответить
Тупой, бредовый и бессмысленный закон.
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06.08.2021 16:49 Ответить
Теперь внук не сможет купить бабушке таблеточки. Бабульке самой ковылять
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06.08.2021 18:05 Ответить
Слова "запретить" и "повысить налоги/тарифы/цены" стали ключевыми в нашей ******** стране.
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06.08.2021 19:55 Ответить
Забыл: ещё один ключевой момент: "надо продать всё чужое (землю, недра и т.д.) и забрать барыш себе".
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06.08.2021 19:58 Ответить
Забув про пса, також продати, комуналка епт
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06.08.2021 20:30 Ответить
ну и правельно зачем детям лекарства ведь они не болеют
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06.08.2021 22:15 Ответить
пора бы уже и лекарства запретить тоже
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06.08.2021 22:16 Ответить
 
 