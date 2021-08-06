Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет (малолетним лицам)".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что целью документа является ограничение свободного доступа детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Ведь препараты, которые аптеки должны отпускать только по рецепту, часто можно приобрести без его наличия.
"Закон, который подписал глава государства, запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет в том числе и о продаже через Интернет, а также доставку лекарств", - говорится в сообщении.
Если у лица, продаюдего лекарства или осуществляющего их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, оно должно требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ продажа лекарственных средств этому лицу запрещается.
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А тут раз - облом - нема як в аптеку зайти.
На одном из заводов Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе вспыхнул пожар. Как сообщают в МЧС, пострадавших при возгорании нет. Тушением пожара занимаются 27 сотрудников ведомства, привлечено 12 единиц техники https://twitter.com/i/status/1423121582340419585 video
но так как в 14 летних нет паспорта....то и ..ну или свидетельство о рождении предъявлять если уже более 14 но менее 16... (вроде так?)
думаю адекватный провизор и сам бы знал кому, сколько и какого лекарства категорически нельзя продавать... ну а не чистоплотный...найдет способ заработать и по фиг для чего и сколько упаковок ребенок покупает
Потом появились авиамодельные движки на метаноле.
Но потом с метанолом что сделали? Правильно - запретили.
А потом удивляются, что общество тупеет.
Молодцы чиновники.