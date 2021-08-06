Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовалось более 570 тыс. граждан Украины. В связи с этим возникла необходимость урегулирования вопросов, связанных с предоставлением таких услуг, на законодательном уровне", - говорится в сообщении.
Закон, который подписал президент, вводит новые термины, как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.
Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.
Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.
В течение этого времени Кабинет Министров Украины должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.
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