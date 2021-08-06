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Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг

Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовалось более 570 тыс. граждан Украины. В связи с этим возникла необходимость урегулирования вопросов, связанных с предоставлением таких услуг, на законодательном уровне", - говорится в сообщении.

Закон, который подписал президент, вводит новые термины, как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления электронной публичной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", а также другие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.

Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

В течение этого времени Кабинет Министров Украины должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

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Автор: 

закон (3176) Зеленский Владимир (20266) электронные услуги (98)


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Скільки дерев ти вже посадив, балабол.
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06.08.2021 13:49 Ответить
и какие глаза у Путина
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06.08.2021 13:57 Ответить
Я валяюсь! Якесь наркотелло шось підписує! Воно хоч вєдає, шо творить?! Воно ж завжди обдовбане!)
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06.08.2021 14:23 Ответить
Коли ж ця тварина закінчить хернею займатися, а почне на кінець своїми прямими обов'язками займатися.
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06.08.2021 14:29 Ответить
 
 