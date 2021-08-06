Зеленський підписав закон про особливості надання електронних публічних послуг
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Починаючи з 2020 року електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал електронних послуг скористалося понад 570 тисяч громадян України. У зв’язку з цим виникла необхідність врегулювання питань, пов’язаних з наданням таких послуг, на законодавчому рівні", - йдеться в повідомленні.
Закон, що його підписав президент, запроваджує нові терміни, як-от "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", а також інші терміни, пов’язані з наданням (отриманням) електронних публічних послуг.
Також документ визначає особливості надання таких послуг, порядок отримання та особливості оформлення результатів їх надання.
Закон набуває чинності через три місяці з дня опублікування.
Протягом цього часу Кабінет Міністрів України має затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму.
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