РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8926 посетителей онлайн
Новости
9 492 223

Для статуса первой леди необходим официальный формат, - Зеленская

Для статуса первой леди необходим официальный формат, - Зеленская

Если есть запрос общества на деятельность первой леди, логично, чтобы существовал официальный формат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Фокус" сказала жена Президента Елена Зеленская.

"Во время личных встреч с женами президентов других стран мы это обсуждали. У многих из нас та же реальность: есть деятельность, но мало понятных возможностей и правил, которыми мы можем пользоваться. Если у общества есть запрос на деятельность первой леди, было бы логично, если бы существовал официальный формат, как эту деятельность осуществлять. Например, есть Хартия жены президента во Французской Республике, которая создана для Брижит Макрон. Есть отдельный офис жены президента в Белом доме", - сказала Елена Зеленская.

Она добавила, что в Украине было бы достаточно отделить несколько работников Офиса Президента, которые официально сопровождали бы деятельность первой леди.

"Сейчас мне периодически помогают. Но эти люди остаются сотрудниками Офиса Президента, я не могу рассчитывать на все их время", - сказала Зеленская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит первых леди и джентльменов - первое подобное мероприятие в мире, которое должно стать традиционным, - Зеленская

статус (327) первая леди (19) Елена Зеленская (222)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+67
Для статуса первой леди нужна первая леди....
показать весь комментарий
06.08.2021 14:51
+49
Запроса на деятельность первой леди нет, сори
показать весь комментарий
06.08.2021 14:51
+44
для статуса первой леди в первую очередь необходимо быть леди . родиться в Кривом Рогу и выйти замуж за клоуна для этого совершенно недостаточно
показать весь комментарий
06.08.2021 14:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
літературною буде "козулька"
показать весь комментарий
06.08.2021 19:23 Ответить
Ти ще збираєш данні про пересування ЗСУ?чи тепер легше,чоловік надає?
показать весь комментарий
06.08.2021 19:24 Ответить
Это такой красный поролоновый шарик на резинке за уши, который надевают клоуны на нос? Или квартирка в пентхаусе в оккупированном Крыму? Или фамилия Зеленская-Шамаханская?
показать весь комментарий
06.08.2021 19:28 Ответить
Гм. Нужен статус "первой леди"?!!
Очевидно нужен,если совсем не леди.
показать весь комментарий
06.08.2021 19:48 Ответить
На якій частині тіла буде "ЛІЛІЯ"? - щоб усі знали, стереглися і обходили, своєчасно???
показать весь комментарий
06.08.2021 19:55 Ответить
Елена-Жаба ЗЕлена вкрай охренела. Какой ей, нахрен, статус? Одушевлённая (сейчас такие реалити-куклы за 15-20 тыс. УЕ, шо может какой-нибудь президент и предпочтёт) и легитимная (не все, кто спят с президентами за ними замужем) постельная принадлежность - ото и весь статус.
показать весь комментарий
06.08.2021 20:22 Ответить
Если у общества есть запрос на деятельность первой ледиИсточник: https://censor.net/ru/n3281262

Для нас много и одного деятеля
показать весь комментарий
06.08.2021 21:04 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2021 00:34 Ответить
А если президентом станет женщина, то ее муж..
Есть мысли, как его называть?
показать весь комментарий
06.08.2021 21:22 Ответить
Похоже Зеленчиха за даром "працювать" не будет. На бюджет руки чешутся.
показать весь комментарий
06.08.2021 22:03 Ответить
Оце вона третій рік ні фіга не робить -на особливий статус чекає, бо без нього -ніяк.А який статус у Порошенка,який підтримує і армію,і пенсіонерів?Ця сімейка Зеленських - скнари і шахраї,як то кажуть - і з гівна вершки знімуть.
показать весь комментарий
06.08.2021 22:29 Ответить
А менi здаеться, що у таких навiть лайно в руках заiржавiе... Ця напасть не вмiе щось ваяти... Вони тiльки вiдсотки й годнi збивати, навiть зi сливок. Начорта iм вершкове масло, про яке вони ще й не пiдозрюють ...
показать весь комментарий
06.08.2021 23:06 Ответить
"Достаточно отделить несколько работников Офиса Президента, которые официально сопровождали бы деятельность первой леди"... Отдели себе Ермака, он потянет, и в интимном смысле, возможно, тоже, если первый ледун будет под коксом...
показать весь комментарий
06.08.2021 22:48 Ответить
Такое сказать - на уши не натянуть... Гента же нужно будет вводить еще и должность первАГА хахаля...
показать весь комментарий
06.08.2021 23:02 Ответить
"Если есть запрос общества на деятельность первой леди" - да нет такого запроса и никогда
не было.Чучело из Кривого Рога не может быть леди по определению.
показать весь комментарий
07.08.2021 00:09 Ответить
Например, есть Хартия жены президента во Французской Республике, которая создана для Брижит Макрон. Есть отдельный офис жены президента в Белом доме", - сказала Елена Зеленская.////// Надолго собирается быть в этой роли. Окапывается...
показать весь комментарий
07.08.2021 00:38 Ответить
Она сравнивает себя с Бриджит Макрон? Так макрон закончила педагогический факультет по классической филологии древне-греческий, латынь и французский. У неё и IQ зашкаливает. А кто такая наша "ополченка"?
показать весь комментарий
07.08.2021 11:39 Ответить
"Если у общества есть запрос на деятельность первой леди ..." Ленка Зеленская.
У общества есть только один запрос - сгиньте, нечисть !
показать весь комментарий
07.08.2021 00:40 Ответить
Когда Зеля и его ополченка уже згинут отсюда ?
показать весь комментарий
07.08.2021 11:34 Ответить
О, нежнейшая из нейжнейших, пекущаяся о сирых, больных и немощных (Елена Зеленская) разве тебе не сказали, что благотворительность подразумевает под собой ту структуру, основой которой есть сирые, больные и немощные. Поэтому для того, чтобы с этой структурой работать ,необходимо работать с благотворительными фондами,которые жертву обделенную офисом президента, оценят на том уровне,где рассказы о том, что тебя людьми в офисе президента обделили, наградят знаниями о том, где найти сирых, больных и немощных, для непрестанно о их благополучии пекущейся ( т.е Елены Зеленской).
показать весь комментарий
08.08.2021 10:11 Ответить
А ещё ж первой леди нужна административная вертикаль. Т.е., нужен штат не самых первых ледей; потом первых, но уже не ледей, и в конце - и не первых, и не ледей. Т.е. у дворника бюджетного учреждения тоже должна быть как-бы не совсем первая и не совсем леди, но должна быть. А ещё ж у статусной первой леди должны ж быть официальные заместительницы. По жизни они точно есть, так надо ж и их отформатировать до официального статуса. И не следует забывать о европейском векторе развития - у первой леди кроме заместительниц просто обязаны быть ещё и заместители. Как же без них?
Учитывая вышеизложенное,
а не пошла бы Елена-Жаба ЗЕлена в жопу!
показать весь комментарий
08.08.2021 11:09 Ответить
Страница 3 из 3
 
 