Для статусу першої леді необхідний офіційний формат, - Зеленська

Якщо є запит суспільства на діяльність першої леді, логічно, щоб існував офіційний формат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" сказала дружина Президента Олена Зеленська.

"Під час особистих зустрічей з дружинами президентів інших країн ми це обговорювали. У багатьох з нас та ж реальність: є діяльність, але мало зрозумілих можливостей і правил, якими ми можемо користуватися. Якщо у суспільства є запит на діяльність першої леді, було б логічно, якби існував офіційний формат, як цю діяльність здійснювати. Наприклад, є Хартія дружини президента у Французькій Республіці, яка створена для Бріжит Макрон. Є окремий офіс дружини президента в Білому домі", - сказала Олена Зеленська.

Вона додала, що в Україні було б достатньо відокремити кілька працівників Офісу Президента, які офіційно супроводжували б діяльність першої леді.

"Зараз мені періодично допомагають. Але ці люди залишаються співробітниками Офісу Президента, я не можу розраховувати на весь їхній час", - сказала Зеленська.

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