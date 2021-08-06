Для статусу першої леді необхідний офіційний формат, - Зеленська
Якщо є запит суспільства на діяльність першої леді, логічно, щоб існував офіційний формат.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" сказала дружина Президента Олена Зеленська.
"Під час особистих зустрічей з дружинами президентів інших країн ми це обговорювали. У багатьох з нас та ж реальність: є діяльність, але мало зрозумілих можливостей і правил, якими ми можемо користуватися. Якщо у суспільства є запит на діяльність першої леді, було б логічно, якби існував офіційний формат, як цю діяльність здійснювати. Наприклад, є Хартія дружини президента у Французькій Республіці, яка створена для Бріжит Макрон. Є окремий офіс дружини президента в Білому домі", - сказала Олена Зеленська.
Вона додала, що в Україні було б достатньо відокремити кілька працівників Офісу Президента, які офіційно супроводжували б діяльність першої леді.
"Зараз мені періодично допомагають. Але ці люди залишаються співробітниками Офісу Президента, я не можу розраховувати на весь їхній час", - сказала Зеленська.
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Очевидно нужен,если совсем не леди.
Для нас много и одного деятеля
Есть мысли, как его называть?
не было.Чучело из Кривого Рога не может быть леди по определению.
У общества есть только один запрос - сгиньте, нечисть !
Учитывая вышеизложенное,
а не пошла бы Елена-Жаба ЗЕлена в жопу!