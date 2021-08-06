УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10316 відвідувачів онлайн
Новини
9 492 223

Для статусу першої леді необхідний офіційний формат, - Зеленська

Для статусу першої леді необхідний офіційний формат, - Зеленська

Якщо є запит суспільства на діяльність першої леді, логічно, щоб існував офіційний формат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Фокус" сказала дружина Президента Олена Зеленська.

"Під час особистих зустрічей з дружинами президентів інших країн ми це обговорювали. У багатьох з нас та ж реальність: є діяльність, але мало зрозумілих можливостей і правил, якими ми можемо користуватися. Якщо у суспільства є запит на діяльність першої леді, було б логічно, якби існував офіційний формат, як цю діяльність здійснювати. Наприклад, є Хартія дружини президента у Французькій Республіці, яка створена для Бріжит Макрон. Є окремий офіс дружини президента в Білому домі", - сказала Олена Зеленська.

Вона додала, що в Україні було б достатньо відокремити кілька працівників Офісу Президента, які офіційно супроводжували б діяльність першої леді.

"Зараз мені періодично допомагають. Але ці люди залишаються співробітниками Офісу Президента, я не можу розраховувати на весь їхній час", - сказала Зеленська.

Також читайте: Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді

статус (124) перша леді (15) Олена Зеленська (252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+67
Для статуса первой леди нужна первая леди....
показати весь коментар
06.08.2021 14:51
+49
Запроса на деятельность первой леди нет, сори
показати весь коментар
06.08.2021 14:51
+44
для статуса первой леди в первую очередь необходимо быть леди . родиться в Кривом Рогу и выйти замуж за клоуна для этого совершенно недостаточно
показати весь коментар
06.08.2021 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
літературною буде "козулька"
показати весь коментар
06.08.2021 19:23 Відповісти
Ти ще збираєш данні про пересування ЗСУ?чи тепер легше,чоловік надає?
показати весь коментар
06.08.2021 19:24 Відповісти
Это такой красный поролоновый шарик на резинке за уши, который надевают клоуны на нос? Или квартирка в пентхаусе в оккупированном Крыму? Или фамилия Зеленская-Шамаханская?
показати весь коментар
06.08.2021 19:28 Відповісти
Гм. Нужен статус "первой леди"?!!
Очевидно нужен,если совсем не леди.
показати весь коментар
06.08.2021 19:48 Відповісти
На якій частині тіла буде "ЛІЛІЯ"? - щоб усі знали, стереглися і обходили, своєчасно???
показати весь коментар
06.08.2021 19:55 Відповісти
Елена-Жаба ЗЕлена вкрай охренела. Какой ей, нахрен, статус? Одушевлённая (сейчас такие реалити-куклы за 15-20 тыс. УЕ, шо может какой-нибудь президент и предпочтёт) и легитимная (не все, кто спят с президентами за ними замужем) постельная принадлежность - ото и весь статус.
показати весь коментар
06.08.2021 20:22 Відповісти
Если у общества есть запрос на деятельность первой ледиИсточник: https://censor.net/ru/n3281262

Для нас много и одного деятеля
показати весь коментар
06.08.2021 21:04 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2021 00:34 Відповісти
А если президентом станет женщина, то ее муж..
Есть мысли, как его называть?
показати весь коментар
06.08.2021 21:22 Відповісти
Похоже Зеленчиха за даром "працювать" не будет. На бюджет руки чешутся.
показати весь коментар
06.08.2021 22:03 Відповісти
Оце вона третій рік ні фіга не робить -на особливий статус чекає, бо без нього -ніяк.А який статус у Порошенка,який підтримує і армію,і пенсіонерів?Ця сімейка Зеленських - скнари і шахраї,як то кажуть - і з гівна вершки знімуть.
показати весь коментар
06.08.2021 22:29 Відповісти
А менi здаеться, що у таких навiть лайно в руках заiржавiе... Ця напасть не вмiе щось ваяти... Вони тiльки вiдсотки й годнi збивати, навiть зi сливок. Начорта iм вершкове масло, про яке вони ще й не пiдозрюють ...
показати весь коментар
06.08.2021 23:06 Відповісти
"Достаточно отделить несколько работников Офиса Президента, которые официально сопровождали бы деятельность первой леди"... Отдели себе Ермака, он потянет, и в интимном смысле, возможно, тоже, если первый ледун будет под коксом...
показати весь коментар
06.08.2021 22:48 Відповісти
Такое сказать - на уши не натянуть... Гента же нужно будет вводить еще и должность первАГА хахаля...
показати весь коментар
06.08.2021 23:02 Відповісти
"Если есть запрос общества на деятельность первой леди" - да нет такого запроса и никогда
не было.Чучело из Кривого Рога не может быть леди по определению.
показати весь коментар
07.08.2021 00:09 Відповісти
Например, есть Хартия жены президента во Французской Республике, которая создана для Брижит Макрон. Есть отдельный офис жены президента в Белом доме", - сказала Елена Зеленская.////// Надолго собирается быть в этой роли. Окапывается...
показати весь коментар
07.08.2021 00:38 Відповісти
Она сравнивает себя с Бриджит Макрон? Так макрон закончила педагогический факультет по классической филологии древне-греческий, латынь и французский. У неё и IQ зашкаливает. А кто такая наша "ополченка"?
показати весь коментар
07.08.2021 11:39 Відповісти
"Если у общества есть запрос на деятельность первой леди ..." Ленка Зеленская.
У общества есть только один запрос - сгиньте, нечисть !
показати весь коментар
07.08.2021 00:40 Відповісти
Когда Зеля и его ополченка уже згинут отсюда ?
показати весь коментар
07.08.2021 11:34 Відповісти
О, нежнейшая из нейжнейших, пекущаяся о сирых, больных и немощных (Елена Зеленская) разве тебе не сказали, что благотворительность подразумевает под собой ту структуру, основой которой есть сирые, больные и немощные. Поэтому для того, чтобы с этой структурой работать ,необходимо работать с благотворительными фондами,которые жертву обделенную офисом президента, оценят на том уровне,где рассказы о том, что тебя людьми в офисе президента обделили, наградят знаниями о том, где найти сирых, больных и немощных, для непрестанно о их благополучии пекущейся ( т.е Елены Зеленской).
показати весь коментар
08.08.2021 10:11 Відповісти
А ещё ж первой леди нужна административная вертикаль. Т.е., нужен штат не самых первых ледей; потом первых, но уже не ледей, и в конце - и не первых, и не ледей. Т.е. у дворника бюджетного учреждения тоже должна быть как-бы не совсем первая и не совсем леди, но должна быть. А ещё ж у статусной первой леди должны ж быть официальные заместительницы. По жизни они точно есть, так надо ж и их отформатировать до официального статуса. И не следует забывать о европейском векторе развития - у первой леди кроме заместительниц просто обязаны быть ещё и заместители. Как же без них?
Учитывая вышеизложенное,
а не пошла бы Елена-Жаба ЗЕлена в жопу!
показати весь коментар
08.08.2021 11:09 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 