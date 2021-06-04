Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді
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Олена Зеленська планує залишити після себе в ОП окрему структуру, яка би професійно займалася справами першої леді. Зараз її команда складається з трьох осіб.
Про це Зеленська розповіла на зустрічі з Європейською Бізнес-асоціацією (ЕВА), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".
Вона зазначила, що зараз чин першої леді законодавчо не закріплено в Україні. "Немає особливих установок для дружин президентів, немає кодексу і формалізацізації моєї роботи", - пояснила Зеленська.
З одного боку, - каже перша леді, - це свобода, але з іншого - великі очікування: "Від тебе чекають всього. Ти маєш вирішити всі питання, особливо в гуманітарному секторі. Коли ми щось робимо, то я отримую велику кількість коментарів, що потрібно робити".
Вона додала, що не знала, з чого починати свою діяльність у статусі першої леді: "Ти проходиш у будівлю офісу президента і там нікому не потрібна і, в принципі, тебе там ніхто не чекає. Тільки президент чекає і завжди радий бачити".
Для ефективності своєї роботи Зеленська визначилася з чотирма напрямками, щоб діяти згідно з планом: культурна дипломатія, реформа харчування в школах, безбар'єрність і супровід президента.
Вона вважає, щоб діяльність першої леді була корисною від самого початку каденції нового президента, для цього слід утримувати невелику команду професіоналів в Офісі президента.
"Мені б хотілося, щоб після мене залишилася структура, можливо, на базі Офісу президента, яка допоможе в роботі всім іншим, хто прийде після мене. Щоб було зрозуміло, куди ти потрапив, є помічники і є кому відповідати на запити та листи. Цього не було і ми повинні були це реалізувати. Ми зробили маленьку структуру, яка може бути імплементована потім [в ОП]", - розповіла Зеленська. За її словами, зараз команда першої леді складається з трьох осіб.
Будь ласка, зачекайте...
не вистачало українцям ще одну безпонтову чиновну одиницю плодити за свій кошт
Но єто не точно.
Alex Petrov
@Punisher_Cat
Ахахаааааааа
«Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"».
Цена вопроса… СТО МИЛЛИАРДОВ гривен.
Не, ну молодцы конечно ЗЕленые большевики.
Им часом в Трускавце лекции не Азаров с Януковичем читали?
.ббб
"Ку-ку!"
(с) Олена Зеленська, півшоста леді України
Никак не тянут - ни повадками, ни кровью.
бы прекратить использование этого термина, который им, как отличное кавалерийское седло корове.
Просто - жена Президента, или супруга Президента. Но не более того.
Просьба уточнить, чтобы я клавиши не стирал даром!
А так же фаворитки президента, тещи президента, любимой кошки президента и любимой собачки первой ляди...Гулять, так гулять!
Эти никогда не могут нажраться, сколько не дай.
А мы, тупые овцы, которые в государстве украинцев голосуют не за украинцев.
- леди в Большой Британии, у нас лучше звучит - ляди!
- Украина парламентско-президентская республика, значит ЗеЛена не первая, а вторая или третья лядь;
- есть еще суперстатусные арахамии, ермаки и прочие. они и без жен крутые ляди.
Консолидировав всех мы получим приятный и полезный Офис Лядей.
Не забыть только на Окружную их вывезти, а лучше на Тверскую в москве.
Никто в мире до этого ещё не додумался!!!!
Елена Зеленская отмечает, что Украине необходима структура для жён президентов, откуда они смогут вести свою деятельность на посту первой леди.
Гениальная идея!
Думаю, что к нему надо ещё открыть Офис детей президента, Офис друзей президента, Офис соратников и единомышленников президента.
И, конечно же, надо открыть Офис близких подруг жены президента. Украина просто очень нуждается в этом.
Осталось узнать - а кто будет платить за этот банкет? Зеленский из своего кармана, или налогоплательщики?
Если первое, то я согласен, а вот если второе, то нафиг.
Зеленскую никто не выбирал, никто от неё ничего не ждёт и это её личное желание, которое не прописано ни в одном законе.
Поэтому хватит и того, что она с мужем живёт на Госдаче, за наш с вами счет, чего её муж обещал не делать.
Но вижу, что аппетиты у семьи Зеленских заметно растут во время еды.
Но им нравится, чтоб за их банкет платили другие. А это - перебор.
(с)