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Новини Політика України
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перша леді (15) Олена Зеленська (225) Офіс Президента (1750)

Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді

Олена Зеленська планує залишити після себе в ОП окрему структуру, яка би професійно займалася справами першої леді. Зараз її команда складається з трьох осіб.

Про це Зеленська розповіла на зустрічі з Європейською Бізнес-асоціацією (ЕВА), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время".

Вона зазначила, що зараз чин першої леді законодавчо не закріплено в Україні. "Немає особливих установок для дружин президентів, немає кодексу і формалізацізації моєї роботи", - пояснила Зеленська.

З одного боку, - каже перша леді, - це свобода, але з іншого - великі очікування: "Від тебе чекають всього. Ти маєш вирішити всі питання, особливо в гуманітарному секторі. Коли ми щось робимо, то я отримую велику кількість коментарів, що потрібно робити".

Вона додала, що не знала, з чого починати свою діяльність у статусі першої леді: "Ти проходиш у будівлю офісу президента і там нікому не потрібна і, в принципі, тебе там ніхто не чекає. Тільки президент чекає і завжди радий бачити".

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Для ефективності своєї роботи Зеленська визначилася з чотирма напрямками, щоб діяти згідно з планом: культурна дипломатія, реформа харчування в школах, безбар'єрність і супровід президента.

Вона вважає, щоб діяльність першої леді була корисною від самого початку каденції нового президента, для цього слід утримувати невелику команду професіоналів в Офісі президента.

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"Мені б хотілося, щоб після мене залишилася структура, можливо, на базі Офісу президента, яка допоможе в роботі всім іншим, хто прийде після мене. Щоб було зрозуміло, куди ти потрапив, є помічники і є кому відповідати на запити та листи. Цього не було і ми повинні були це реалізувати. Ми зробили маленьку структуру, яка може бути імплементована потім [в ОП]", - розповіла Зеленська. За її словами, зараз команда першої леді складається з трьох осіб.
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Топ коментарі
+66
Мало в Украине дармоедов?Давайте ещё одну тварь спонсировать будет бюджет Украины.
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03.06.2021 19:59
+43
Это что теперь на клоунско-наркоманском так бордель называться будет?!
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03.06.2021 19:58
+42
я ЗЕленскую НЕ ИЗБИРАЛ ! Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 8585

впрочем как и ЗЕленского тоже Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 9735
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03.06.2021 20:04
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клоун оставит после своего исхода из власти одни офисы
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03.06.2021 20:57 Відповісти
Сколько в час, Ленка?
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03.06.2021 20:59 Відповісти
Ну ты и раскатала губу, смотри не обожгись... Да собственно, ты кто такая есть, чтоб такие планы строить???
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03.06.2021 20:59 Відповісти
Фигня какая-то, а если первая леди как Люська Янукович? Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 6757
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03.06.2021 21:08 Відповісти
на пару будут работать, вдуэте так сказать, некоторые любят возрастных
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03.06.2021 21:19 Відповісти
еще офиси мам пап тещ тестев свекрух детей и домашних животних президента. тебе миллиардного фонда мало? хочешь еще немножко бабла с бютжета. или на подруг и кумовьев должностей не хватает???
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03.06.2021 21:12 Відповісти
скажіть хтось цій рагулівні що такої посади, як "Перша леді", немає у розкладі
не вистачало українцям ще одну безпонтову чиновну одиницю плодити за свій кошт
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03.06.2021 21:14 Відповісти
"Зато он не ворует!", - зебобьі.
Но єто не точно.

Alex Petrov
@Punisher_Cat
 Ахахаааааааа

«Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"».
Цена вопроса… СТО МИЛЛИАРДОВ гривен.

Не, ну молодцы конечно ЗЕленые большевики.
Им часом в Трускавце лекции не Азаров с Януковичем читали?
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03.06.2021 21:14 Відповісти
Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 6147
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03.06.2021 21:24 Відповісти
За чей счет этот банкет? Кто будет оплачивать капризы и фантазии этой бабы из криворожья?
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03.06.2021 21:46 Відповісти
Невже вона інвалід,навіщо їй три людина щоб написати відповідь на лист,чи супроводжувати чоловіка?!
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03.06.2021 21:51 Відповісти
Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 6998
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03.06.2021 21:54 Відповісти
..Ну не всім Маринкам по лярду в касу для фонду пред ******** .
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03.06.2021 21:56 Відповісти
Реально тетка бесит, в стране разруха, пандемия и война, а эта парочка трынькает наши налоги на свои хотелочки
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03.06.2021 21:58 Відповісти
..Ну так ....це ж не *апельсіни * .. Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 1989
.Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 6372ббб
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03.06.2021 22:10 Відповісти
Зеленчиха за два года выдала мысль о том что хочу офис. Да тебе не в офисе жопу надо отсиживать ,а хоть каким то делом реальным заниматься , можно даже благородным. А пилить бюджет колхозный и без тебя типажей хватает.
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03.06.2021 22:31 Відповісти
А чтоб перед подружками хвастаться. Смотрите вау у меня офис, я крутая, вот личный секретарь, помощники, водитель, охрана, фитнес инструктор, массажист, стилист, повар, аниматоры для своих детей и всякая другая нужная челядь.
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03.06.2021 22:59 Відповісти
Цитати видатних жінок:
"Ку-ку!"
(с) Олена Зеленська, півшоста леді України

Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 5573
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03.06.2021 23:41 Відповісти
А чого вона така щаслива, зроду не бачила пляшки з-пiд такого вина.
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04.06.2021 00:57 Відповісти
...чи по сумiсництву при опi вiдкриють ще й пункт по прийому склотари?
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04.06.2021 00:59 Відповісти
не пойму , шо есть в диковинку: она или пустая бутылка? Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді - Цензор.НЕТ 9274... ЗЫ... или и то , и то в ...опе...
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04.06.2021 01:10 Відповісти
Тот - завсегдатай евролаба, по известным причинам. У этой - щечки в вожделенческом румянце... Неврастенически смотрит на пузырь, как если бы хочет беспощадно проковтнути його з усим гамузом
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04.06.2021 04:21 Відповісти
Вот блдь, ради хотелок очередной тп опять десятки миллионов гривен налогоплательщиков пойдут коту под хвост.
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03.06.2021 22:55 Відповісти
Нє, ну й-б твою м-ть, га? На ракетні програми і на артилерію бабла нема, зате є на університети майбутнього, офіси леді і все таке інше.
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03.06.2021 23:15 Відповісти
І як Марина Порошенко без офісу і закону про першу леді знала, що їй треба було робити? Зеленська така ж "розумна", як і її тексти для 95 кварталу.
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03.06.2021 23:33 Відповісти
Педаль в асфальт! Реквестую офіс Зе-баті та храм мами Ріми!
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03.06.2021 23:36 Відповісти
лохи оплатят зегнидный фестиваль
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04.06.2021 00:15 Відповісти
Пора запускать тотализатор от Ванги - дотянет или нет свой срок клоун.
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04.06.2021 01:04 Відповісти
...шобы всякими там офисами первой леди не повадно было омрiювати второй срок.
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04.06.2021 01:07 Відповісти
Да какие это нах первые леди?
Никак не тянут - ни повадками, ни кровью.
бы прекратить использование этого термина, который им, как отличное кавалерийское седло корове.
Просто - жена Президента, или супруга Президента. Но не более того.
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04.06.2021 10:52 Відповісти
Лучше бы мужу мозг вставила!
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04.06.2021 01:53 Відповісти
Шо за нах, предвыборно обещалось, мол, нет кумовству, а здесь в открытую -пропаганда семейного подряда.... Осталось еще народыты синулю Коленьку...
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04.06.2021 03:53 Відповісти
Нi сраму, нi сорому. Общественную работу на добровольных началах, считай меценатскую, хотят через госоклад протянуть, як кота за гогошары.
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04.06.2021 04:04 Відповісти
Если по чесноку, то хватит нам и 95-квартальных остолопiв при .опе.
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04.06.2021 04:00 Відповісти
Ай да, Мендельша ща нервно курит в сторонке, бо некому звернути увагу клоуна на хыбу..
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04.06.2021 04:03 Відповісти
Из грязи в князи - получилось сдуру. Наоборот, будет до глубины души обидно и больно за безцельно прожитые пару-тройку лет.
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04.06.2021 04:09 Відповісти
Интересно, пока еще есть шанс, переплюнет Лена тигрЮлю? - вопрос к Сулейману Пашамовичу... ЗЫ... SURE, последует ответ, мол, не тот фасон... А так массу тянул (предвыборно).
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04.06.2021 04:35 Відповісти
В свете с ног сшибательного зепафоса, закликаю виборцiв, на наступних перегонах забезпечити 100 вiдсоткову явку.
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04.06.2021 04:41 Відповісти
Ау, ты мне принципиально не отвечаешь?
Просьба уточнить, чтобы я клавиши не стирал даром!
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04.06.2021 16:34 Відповісти
Пане, якщо я дещо пропустив, звиняйте. Вы можете прямо ось тут перепитати , прийму до уваги ваше запитання.
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04.06.2021 16:59 Відповісти
Я всё про канадский клён - как посевы, какие виды на урожай?
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04.06.2021 17:32 Відповісти
свои результы увижу, когда приеду домой немного сам высадил в парке, также отдал 150 семян работникам Парка Победы, обещали высадить в вазончики с землей из теплиц. затем пересадят в парке. Будучм в Одессе, загляните в парк(напротив спорткомплекса , на пр.Шевченко. 50 семян товарищ попросил, поручил жене посеять, говорит пошли всходы. У нашей с вами знакомой садовница тоже лелеет всходы. У меня еще остались семена, не успел высадить , планирую по осени воткнуть в землю в центре Украины.
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04.06.2021 17:44 Відповісти
Какие виды на урожай... Да, приживись нормально хоть один канадский клен, вскоре, с урожаем семян будет завались.
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04.06.2021 18:17 Відповісти
Приедешь домой - сделай фото и тут поставь. Интересно как выглядит...
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05.06.2021 09:14 Відповісти
Она отметила, что сейчас чин первой леди законодательно не закреплен в Украине Источник: https://censor.net/ru/n3269368

А так же фаворитки президента, тещи президента, любимой кошки президента и любимой собачки первой ляди...Гулять, так гулять!
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04.06.2021 09:03 Відповісти
Ленку к кормушке хочет присторить
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04.06.2021 09:50 Відповісти
100%
Эти никогда не могут нажраться, сколько не дай.
А мы, тупые овцы, которые в государстве украинцев голосуют не за украинцев.
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04.06.2021 10:54 Відповісти
косоворотки будут шить?
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04.06.2021 13:47 Відповісти
Какая же она тупая
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04.06.2021 16:03 Відповісти
Идея правильная, своевременная, но:
- леди в Большой Британии, у нас лучше звучит - ляди!
- Украина парламентско-президентская республика, значит ЗеЛена не первая, а вторая или третья лядь;
- есть еще суперстатусные арахамии, ермаки и прочие. они и без жен крутые ляди.
Консолидировав всех мы получим приятный и полезный Офис Лядей.
Не забыть только на Окружную их вывезти, а лучше на Тверскую в москве.
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04.06.2021 16:13 Відповісти
А вот это реально круто!
Никто в мире до этого ещё не додумался!!!!
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04.06.2021 16:35 Відповісти
Круче будет , если еще и Колюню родит... Але ж бо , Олена виказала чоловiка намiри, йти на 2-ий термiн.
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04.06.2021 17:04 Відповісти
Украина - не только не Россия....
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04.06.2021 17:37 Відповісти
Да знаю , шо и кузница израильских пенсионеров с полторы штуки пенсии зеленкой - каждому, из наших налогов.
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04.06.2021 18:21 Відповісти
А "Офіс тещі ***********" буде? А може, ЗЕлений ублюдок зафігачить "Офіс мами преЗЕдента"?В Украине могут создать "Офис первой леди". Эту идею предложила супруга *********** зеленского.
Елена Зеленская отмечает, что Украине необходима структура для жён президентов, откуда они смогут вести свою деятельность на посту первой леди.
Гениальная идея!
Думаю, что к нему надо ещё открыть Офис детей президента, Офис друзей президента, Офис соратников и единомышленников президента.
И, конечно же, надо открыть Офис близких подруг жены президента. Украина просто очень нуждается в этом.
Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді - Цензор.НЕТ 6060

Осталось узнать - а кто будет платить за этот банкет? Зеленский из своего кармана, или налогоплательщики?
Если первое, то я согласен, а вот если второе, то нафиг.
Зеленскую никто не выбирал, никто от неё ничего не ждёт и это её личное желание, которое не прописано ни в одном законе.
Поэтому хватит и того, что она с мужем живёт на Госдаче, за наш с вами счет, чего её муж обещал не делать.
Но вижу, что аппетиты у семьи Зеленских заметно растут во время еды.
Но им нравится, чтоб за их банкет платили другие. А это - перебор.
(с)
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04.06.2021 19:51 Відповісти
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