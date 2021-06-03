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Новости Политика Украины
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первая леди (19) Елена Зеленская (206) Офис Президента (1692)

Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди

Елена Зеленская планирует оставить после себя в ОП отдельную структуру, которая бы профессионально занималась делами первой леди. Сейчас ее команда состоит из трех человек.

Об этом Зеленская рассказала на встрече с Европейской Бизнес-ассоциацией (ЕВА), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

Она отметила, что сейчас чин первой леди законодательно не закреплен в Украине. "Нет особых установок для жен президентов, нет кодекса и формализацизации моей работы", — объяснила Зеленская.

С одной стороны, — говорит первая леди, — это свобода, но с другой — большие ожидания: "От тебя ожидают всего. Ты должна решить все вопросы, особенно в гуманитарном секторе. Когда мы что-то делаем, то я получаю большое количество комментариев, что нужно делать".

Читайте: За мужа мне не бывает стыдно, а за президента вообще никогда. Кто называет его "клоуном" - оскорбляет целую профессию, - Елена Зеленская

Она добавила, что не знала, с чего начинать свою деятельность в статусе первой леди: "Ты проходишь в здание офиса президента и там никому не нужен и, в принципе, тебя там никто не ждет. Только президент ждет и всегда рад видеть".

Для эффективности своей работы Зеленская определилась с четырьмя направлениями, чтобы действовать согласно плану: культурная дипломатия, реформа питания в школах, безбарьерность и сопровождение президента.

Также читайте: В окружении Зеленского есть люди, которым я не симпатизирую. У Владимира большой объем терпения, он может годами давать человеку последний шанс, - первая леди

Она считает, чтобы деятельность первой леди была полезной с самого начала каденции нового президента, для этого следует удерживать небольшую команду профессионалов в Офисе президента.

"Мне бы хотелось, чтобы после меня осталась структура, возможно, на базе Офиса президента, которая поможет в работе всем остальным, кто придет после меня. Чтобы было понятно, куда ты попал, есть помощники и есть кому отвечать на запросы и письма. Этого не было и мы должны были это реализовать. Мы сделали маленькую структуру, которая может быть имплементирована затем [в ОП] ", — рассказала Зеленская. По ее словам, сейчас команда первой леди состоит из трех человек.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+66
Мало в Украине дармоедов?Давайте ещё одну тварь спонсировать будет бюджет Украины.
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03.06.2021 19:59
+43
Это что теперь на клоунско-наркоманском так бордель называться будет?!
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03.06.2021 19:58
+42
я ЗЕленскую НЕ ИЗБИРАЛ ! Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 8585

впрочем как и ЗЕленского тоже Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 9735
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03.06.2021 20:04
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Страница 2 из 2
клоун оставит после своего исхода из власти одни офисы
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03.06.2021 20:57 Ответить
Сколько в час, Ленка?
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03.06.2021 20:59 Ответить
Ну ты и раскатала губу, смотри не обожгись... Да собственно, ты кто такая есть, чтоб такие планы строить???
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03.06.2021 20:59 Ответить
Фигня какая-то, а если первая леди как Люська Янукович? Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 6757
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03.06.2021 21:08 Ответить
на пару будут работать, вдуэте так сказать, некоторые любят возрастных
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03.06.2021 21:19 Ответить
еще офиси мам пап тещ тестев свекрух детей и домашних животних президента. тебе миллиардного фонда мало? хочешь еще немножко бабла с бютжета. или на подруг и кумовьев должностей не хватает???
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03.06.2021 21:12 Ответить
скажіть хтось цій рагулівні що такої посади, як "Перша леді", немає у розкладі
не вистачало українцям ще одну безпонтову чиновну одиницю плодити за свій кошт
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03.06.2021 21:14 Ответить
"Зато он не ворует!", - зебобьі.
Но єто не точно.

Alex Petrov
@Punisher_Cat
 Ахахаааааааа

«Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"».
Цена вопроса… СТО МИЛЛИАРДОВ гривен.

Не, ну молодцы конечно ЗЕленые большевики.
Им часом в Трускавце лекции не Азаров с Януковичем читали?
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03.06.2021 21:14 Ответить
Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 6147
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03.06.2021 21:24 Ответить
За чей счет этот банкет? Кто будет оплачивать капризы и фантазии этой бабы из криворожья?
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03.06.2021 21:46 Ответить
Невже вона інвалід,навіщо їй три людина щоб написати відповідь на лист,чи супроводжувати чоловіка?!
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03.06.2021 21:51 Ответить
Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 6998
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03.06.2021 21:54 Ответить
..Ну не всім Маринкам по лярду в касу для фонду пред ******** .
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03.06.2021 21:56 Ответить
Реально тетка бесит, в стране разруха, пандемия и война, а эта парочка трынькает наши налоги на свои хотелочки
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03.06.2021 21:58 Ответить
..Ну так ....це ж не *апельсіни * .. Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 1989
.Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 6372ббб
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03.06.2021 22:10 Ответить
Зеленчиха за два года выдала мысль о том что хочу офис. Да тебе не в офисе жопу надо отсиживать ,а хоть каким то делом реальным заниматься , можно даже благородным. А пилить бюджет колхозный и без тебя типажей хватает.
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03.06.2021 22:31 Ответить
А чтоб перед подружками хвастаться. Смотрите вау у меня офис, я крутая, вот личный секретарь, помощники, водитель, охрана, фитнес инструктор, массажист, стилист, повар, аниматоры для своих детей и всякая другая нужная челядь.
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03.06.2021 22:59 Ответить
Цитати видатних жінок:
"Ку-ку!"
(с) Олена Зеленська, півшоста леді України

Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди - Цензор.НЕТ 5573
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03.06.2021 23:41 Ответить
А чого вона така щаслива, зроду не бачила пляшки з-пiд такого вина.
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04.06.2021 00:57 Ответить
...чи по сумiсництву при опi вiдкриють ще й пункт по прийому склотари?
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04.06.2021 00:59 Ответить
не пойму , шо есть в диковинку: она или пустая бутылка? Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді - Цензор.НЕТ 9274... ЗЫ... или и то , и то в ...опе...
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04.06.2021 01:10 Ответить
Тот - завсегдатай евролаба, по известным причинам. У этой - щечки в вожделенческом румянце... Неврастенически смотрит на пузырь, как если бы хочет беспощадно проковтнути його з усим гамузом
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04.06.2021 04:21 Ответить
Вот блдь, ради хотелок очередной тп опять десятки миллионов гривен налогоплательщиков пойдут коту под хвост.
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03.06.2021 22:55 Ответить
Нє, ну й-б твою м-ть, га? На ракетні програми і на артилерію бабла нема, зате є на університети майбутнього, офіси леді і все таке інше.
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03.06.2021 23:15 Ответить
І як Марина Порошенко без офісу і закону про першу леді знала, що їй треба було робити? Зеленська така ж "розумна", як і її тексти для 95 кварталу.
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03.06.2021 23:33 Ответить
Педаль в асфальт! Реквестую офіс Зе-баті та храм мами Ріми!
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03.06.2021 23:36 Ответить
лохи оплатят зегнидный фестиваль
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04.06.2021 00:15 Ответить
Пора запускать тотализатор от Ванги - дотянет или нет свой срок клоун.
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04.06.2021 01:04 Ответить
...шобы всякими там офисами первой леди не повадно было омрiювати второй срок.
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04.06.2021 01:07 Ответить
Да какие это нах первые леди?
Никак не тянут - ни повадками, ни кровью.
бы прекратить использование этого термина, который им, как отличное кавалерийское седло корове.
Просто - жена Президента, или супруга Президента. Но не более того.
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04.06.2021 10:52 Ответить
Лучше бы мужу мозг вставила!
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04.06.2021 01:53 Ответить
Шо за нах, предвыборно обещалось, мол, нет кумовству, а здесь в открытую -пропаганда семейного подряда.... Осталось еще народыты синулю Коленьку...
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04.06.2021 03:53 Ответить
Нi сраму, нi сорому. Общественную работу на добровольных началах, считай меценатскую, хотят через госоклад протянуть, як кота за гогошары.
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04.06.2021 04:04 Ответить
Если по чесноку, то хватит нам и 95-квартальных остолопiв при .опе.
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04.06.2021 04:00 Ответить
Ай да, Мендельша ща нервно курит в сторонке, бо некому звернути увагу клоуна на хыбу..
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04.06.2021 04:03 Ответить
Из грязи в князи - получилось сдуру. Наоборот, будет до глубины души обидно и больно за безцельно прожитые пару-тройку лет.
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04.06.2021 04:09 Ответить
Интересно, пока еще есть шанс, переплюнет Лена тигрЮлю? - вопрос к Сулейману Пашамовичу... ЗЫ... SURE, последует ответ, мол, не тот фасон... А так массу тянул (предвыборно).
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04.06.2021 04:35 Ответить
В свете с ног сшибательного зепафоса, закликаю виборцiв, на наступних перегонах забезпечити 100 вiдсоткову явку.
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04.06.2021 04:41 Ответить
Ау, ты мне принципиально не отвечаешь?
Просьба уточнить, чтобы я клавиши не стирал даром!
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04.06.2021 16:34 Ответить
Пане, якщо я дещо пропустив, звиняйте. Вы можете прямо ось тут перепитати , прийму до уваги ваше запитання.
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04.06.2021 16:59 Ответить
Я всё про канадский клён - как посевы, какие виды на урожай?
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04.06.2021 17:32 Ответить
свои результы увижу, когда приеду домой немного сам высадил в парке, также отдал 150 семян работникам Парка Победы, обещали высадить в вазончики с землей из теплиц. затем пересадят в парке. Будучм в Одессе, загляните в парк(напротив спорткомплекса , на пр.Шевченко. 50 семян товарищ попросил, поручил жене посеять, говорит пошли всходы. У нашей с вами знакомой садовница тоже лелеет всходы. У меня еще остались семена, не успел высадить , планирую по осени воткнуть в землю в центре Украины.
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04.06.2021 17:44 Ответить
Какие виды на урожай... Да, приживись нормально хоть один канадский клен, вскоре, с урожаем семян будет завались.
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04.06.2021 18:17 Ответить
Приедешь домой - сделай фото и тут поставь. Интересно как выглядит...
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05.06.2021 09:14 Ответить
Она отметила, что сейчас чин первой леди законодательно не закреплен в Украине Источник: https://censor.net/ru/n3269368

А так же фаворитки президента, тещи президента, любимой кошки президента и любимой собачки первой ляди...Гулять, так гулять!
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04.06.2021 09:03 Ответить
Ленку к кормушке хочет присторить
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04.06.2021 09:50 Ответить
100%
Эти никогда не могут нажраться, сколько не дай.
А мы, тупые овцы, которые в государстве украинцев голосуют не за украинцев.
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04.06.2021 10:54 Ответить
косоворотки будут шить?
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04.06.2021 13:47 Ответить
Какая же она тупая
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04.06.2021 16:03 Ответить
Идея правильная, своевременная, но:
- леди в Большой Британии, у нас лучше звучит - ляди!
- Украина парламентско-президентская республика, значит ЗеЛена не первая, а вторая или третья лядь;
- есть еще суперстатусные арахамии, ермаки и прочие. они и без жен крутые ляди.
Консолидировав всех мы получим приятный и полезный Офис Лядей.
Не забыть только на Окружную их вывезти, а лучше на Тверскую в москве.
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04.06.2021 16:13 Ответить
А вот это реально круто!
Никто в мире до этого ещё не додумался!!!!
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04.06.2021 16:35 Ответить
Круче будет , если еще и Колюню родит... Але ж бо , Олена виказала чоловiка намiри, йти на 2-ий термiн.
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04.06.2021 17:04 Ответить
Украина - не только не Россия....
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04.06.2021 17:37 Ответить
Да знаю , шо и кузница израильских пенсионеров с полторы штуки пенсии зеленкой - каждому, из наших налогов.
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04.06.2021 18:21 Ответить
А "Офіс тещі ***********" буде? А може, ЗЕлений ублюдок зафігачить "Офіс мами преЗЕдента"?В Украине могут создать "Офис первой леди". Эту идею предложила супруга *********** зеленского.
Елена Зеленская отмечает, что Украине необходима структура для жён президентов, откуда они смогут вести свою деятельность на посту первой леди.
Гениальная идея!
Думаю, что к нему надо ещё открыть Офис детей президента, Офис друзей президента, Офис соратников и единомышленников президента.
И, конечно же, надо открыть Офис близких подруг жены президента. Украина просто очень нуждается в этом.
Зеленська хоче створити на базі ОП Офіс першої леді - Цензор.НЕТ 6060

Осталось узнать - а кто будет платить за этот банкет? Зеленский из своего кармана, или налогоплательщики?
Если первое, то я согласен, а вот если второе, то нафиг.
Зеленскую никто не выбирал, никто от неё ничего не ждёт и это её личное желание, которое не прописано ни в одном законе.
Поэтому хватит и того, что она с мужем живёт на Госдаче, за наш с вами счет, чего её муж обещал не делать.
Но вижу, что аппетиты у семьи Зеленских заметно растут во время еды.
Но им нравится, чтоб за их банкет платили другие. А это - перебор.
(с)
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04.06.2021 19:51 Ответить
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