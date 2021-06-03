Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Елена Зеленская планирует оставить после себя в ОП отдельную структуру, которая бы профессионально занималась делами первой леди. Сейчас ее команда состоит из трех человек.
Об этом Зеленская рассказала на встрече с Европейской Бизнес-ассоциацией (ЕВА), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
Она отметила, что сейчас чин первой леди законодательно не закреплен в Украине. "Нет особых установок для жен президентов, нет кодекса и формализацизации моей работы", — объяснила Зеленская.
С одной стороны, — говорит первая леди, — это свобода, но с другой — большие ожидания: "От тебя ожидают всего. Ты должна решить все вопросы, особенно в гуманитарном секторе. Когда мы что-то делаем, то я получаю большое количество комментариев, что нужно делать".
Она добавила, что не знала, с чего начинать свою деятельность в статусе первой леди: "Ты проходишь в здание офиса президента и там никому не нужен и, в принципе, тебя там никто не ждет. Только президент ждет и всегда рад видеть".
Для эффективности своей работы Зеленская определилась с четырьмя направлениями, чтобы действовать согласно плану: культурная дипломатия, реформа питания в школах, безбарьерность и сопровождение президента.
Она считает, чтобы деятельность первой леди была полезной с самого начала каденции нового президента, для этого следует удерживать небольшую команду профессионалов в Офисе президента.
"Мне бы хотелось, чтобы после меня осталась структура, возможно, на базе Офиса президента, которая поможет в работе всем остальным, кто придет после меня. Чтобы было понятно, куда ты попал, есть помощники и есть кому отвечать на запросы и письма. Этого не было и мы должны были это реализовать. Мы сделали маленькую структуру, которая может быть имплементирована затем [в ОП] ", — рассказала Зеленская. По ее словам, сейчас команда первой леди состоит из трех человек.
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не вистачало українцям ще одну безпонтову чиновну одиницю плодити за свій кошт
Но єто не точно.
Alex Petrov
@Punisher_Cat
Ахахаааааааа
«Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"».
Цена вопроса… СТО МИЛЛИАРДОВ гривен.
Не, ну молодцы конечно ЗЕленые большевики.
Им часом в Трускавце лекции не Азаров с Януковичем читали?
.ббб
"Ку-ку!"
(с) Олена Зеленська, півшоста леді України
Никак не тянут - ни повадками, ни кровью.
бы прекратить использование этого термина, который им, как отличное кавалерийское седло корове.
Просто - жена Президента, или супруга Президента. Но не более того.
Просьба уточнить, чтобы я клавиши не стирал даром!
А так же фаворитки президента, тещи президента, любимой кошки президента и любимой собачки первой ляди...Гулять, так гулять!
Эти никогда не могут нажраться, сколько не дай.
А мы, тупые овцы, которые в государстве украинцев голосуют не за украинцев.
- леди в Большой Британии, у нас лучше звучит - ляди!
- Украина парламентско-президентская республика, значит ЗеЛена не первая, а вторая или третья лядь;
- есть еще суперстатусные арахамии, ермаки и прочие. они и без жен крутые ляди.
Консолидировав всех мы получим приятный и полезный Офис Лядей.
Не забыть только на Окружную их вывезти, а лучше на Тверскую в москве.
Никто в мире до этого ещё не додумался!!!!
Елена Зеленская отмечает, что Украине необходима структура для жён президентов, откуда они смогут вести свою деятельность на посту первой леди.
Гениальная идея!
Думаю, что к нему надо ещё открыть Офис детей президента, Офис друзей президента, Офис соратников и единомышленников президента.
И, конечно же, надо открыть Офис близких подруг жены президента. Украина просто очень нуждается в этом.
Осталось узнать - а кто будет платить за этот банкет? Зеленский из своего кармана, или налогоплательщики?
Если первое, то я согласен, а вот если второе, то нафиг.
Зеленскую никто не выбирал, никто от неё ничего не ждёт и это её личное желание, которое не прописано ни в одном законе.
Поэтому хватит и того, что она с мужем живёт на Госдаче, за наш с вами счет, чего её муж обещал не делать.
Но вижу, что аппетиты у семьи Зеленских заметно растут во время еды.
Но им нравится, чтоб за их банкет платили другие. А это - перебор.
(с)