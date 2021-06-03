Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди

Елена Зеленская планирует оставить после себя в ОП отдельную структуру, которая бы профессионально занималась делами первой леди. Сейчас ее команда состоит из трех человек.

Об этом Зеленская рассказала на встрече с Европейской Бизнес-ассоциацией (ЕВА), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

Она отметила, что сейчас чин первой леди законодательно не закреплен в Украине. "Нет особых установок для жен президентов, нет кодекса и формализацизации моей работы", — объяснила Зеленская.

С одной стороны, — говорит первая леди, — это свобода, но с другой — большие ожидания: "От тебя ожидают всего. Ты должна решить все вопросы, особенно в гуманитарном секторе. Когда мы что-то делаем, то я получаю большое количество комментариев, что нужно делать".

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Она добавила, что не знала, с чего начинать свою деятельность в статусе первой леди: "Ты проходишь в здание офиса президента и там никому не нужен и, в принципе, тебя там никто не ждет. Только президент ждет и всегда рад видеть".

Для эффективности своей работы Зеленская определилась с четырьмя направлениями, чтобы действовать согласно плану: культурная дипломатия, реформа питания в школах, безбарьерность и сопровождение президента.

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Она считает, чтобы деятельность первой леди была полезной с самого начала каденции нового президента, для этого следует удерживать небольшую команду профессионалов в Офисе президента.

"Мне бы хотелось, чтобы после меня осталась структура, возможно, на базе Офиса президента, которая поможет в работе всем остальным, кто придет после меня. Чтобы было понятно, куда ты попал, есть помощники и есть кому отвечать на запросы и письма. Этого не было и мы должны были это реализовать. Мы сделали маленькую структуру, которая может быть имплементирована затем [в ОП] ", — рассказала Зеленская. По ее словам, сейчас команда первой леди состоит из трех человек.